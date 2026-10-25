Η ιδέα που προσέλκυσε 1.200 ανθρώπους στην Αργεντινή και έγινε επιτυχία.

Μια απλή οικογενειακή ιδέα στην Αργεντινή εξελίχθηκε μέσα σε μόλις δύο χρόνια σε μια επιτυχημένη επιχειρηματική δραστηριότητα, με επτά γυμναστήρια και περίπου 1.200 μέλη.

Πρόκειται για μια αλυσίδα που απευθύνεται κυρίως σε ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας, προσφέροντας εξατομικευμένα προγράμματα άσκησης.

Όλα ξεκίνησαν όταν ο Βαλεντίν Ανάγια παρατήρησε ότι ο πατέρας του, Ροδρίγο, καθηγητής Φυσικής Αγωγής, επέστρεφε εξαντλημένος από τις επισκέψεις στα σπίτια ηλικιωμένων, όπου παρέδιδε μαθήματα γυμναστικής.

Του πρότεινε, λοιπόν, να συγκεντρώσει τους μαθητές του σε έναν χώρο, ώστε να περιορίσει τις μετακινήσεις. Το πρώτο γυμναστήριο δημιουργήθηκε στο σαλόνι του σπιτιού τους, στην περιοχή Σίτι Μπελ της Λα Πλάτα.

Η ανταπόκριση ήταν μεγαλύτερη από την αναμενόμενη. Σήμερα η επιχείρηση, με την επωνυμία RA, διαθέτει επτά εγκαταστάσεις στη Λα Πλάτα και τις γύρω περιοχές, ενώ έχει επεκταθεί και στη συνοικία Ρεκολέτα του Μπουένος Άιρες.

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Γυμναστική ακόμη και στα 96

Οι περισσότεροι συμμετέχοντες είναι άνω των 50 ετών, με αρκετούς να έχουν ξεπεράσει τα 90. Ο μεγαλύτερος σε ηλικία είναι 96 ετών και παρακολουθεί μαθήματα εδώ και περίπου ενάμιση χρόνο.

Σύμφωνα με τον Βαλεντίν Ανάγια, πολλοί ηλικιωμένοι αποφασίζουν να ξεκινήσουν άσκηση ύστερα από παρότρυνση των παιδιών τους ή του γιατρού τους.

Βασικός στόχος δεν είναι η αθλητική επίδοση, αλλά η διατήρηση της αυτονομίας τους: να μπορούν να ανεβαίνουν σκάλες, να μεταφέρουν ψώνια ή να σηκώνονται από μια καρέκλα χωρίς δυσκολία.

Η λειτουργία των γυμναστηρίων διαφέρει σημαντικά από εκείνη των συμβατικών χώρων άθλησης.

Κάθε νέος συμμετέχων περνά από αρχική αξιολόγηση, κατά την οποία εξετάζονται η μυϊκή δύναμη, η αντοχή, η ισορροπία και ο συντονισμός των κινήσεων.

Στη συνέχεια εντάσσεται σε ένα από τρία επίπεδα δυσκολίας, ανάλογα με τις δυνατότητές του.

Οι ασκήσεις πραγματοποιούνται με αλτήρες, λάστιχα αντίστασης και ειδικά διαμορφωμένα κρεβάτια ή καθίσματα, ενώ κάθε γυμναστής επιβλέπει το πολύ πέντε άτομα.

Η συνταξιοδότηση και ο κίνδυνος της απομόνωσης

Ο Βαλεντίν Ανάγια θεωρεί ότι η συνταξιοδότηση αποτελεί συχνά σημείο καμπής για τους ηλικιωμένους, καθώς η απουσία καθημερινών υποχρεώσεων μπορεί να οδηγήσει σε καθιστική ζωή και κοινωνική απομόνωση.

Γι' αυτό, εκτός από τη σωματική δραστηριότητα, ιδιαίτερη σημασία δίνεται στην κοινωνικοποίηση.

Η επιχείρηση απασχολεί πλέον σχεδόν 50 επαγγελματίες, μεταξύ των οποίων γυμναστές και φυσικοθεραπευτές, ενώ πραγματοποιούνται τακτικές εκπαιδεύσεις προσωπικού.

Το επόμενο βήμα είναι η δημιουργία περισσότερων εγκαταστάσεων, καθώς, όπως αναφέρει ο ιδρυτής, η ζήτηση για εξειδικευμένη άσκηση σε μεγαλύτερες ηλικίες συνεχίζει να αυξάνεται.

Πηγή infobae.cominfobae.com