Όλα τα τουρκικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες και κατά την πάγια πρακτική των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων.

Συνολικά 18 παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου και 13 παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας στο FIR Αθηνών καταγράφηκαν την Κυριακή 25 Οκτωβρίου 2026, από τουρκικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη (UAV).

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ), συνολικά 11 τουρκικά UAV πραγματοποίησαν πτήσεις στο Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο, προχωρώντας σε 18 παραβιάσεις του ελληνικού εθνικού εναέριου χώρου.

Παράλληλα, καταγράφηκαν 13 παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας στο FIR Αθηνών.

Από τα στοιχεία δεν προκύπτει παρουσία οπλισμένων αεροσκαφών, ενώ δεν σημειώθηκαν εμπλοκές με ελληνικά μαχητικά.

Όπως επισημαίνεται στη σχετική ενημέρωση, όλα τα τουρκικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες και κατά την πάγια πρακτική των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων.