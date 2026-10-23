Το ειδικό λογισμικό στα καταστήματα της Pizza Fan και η κρύπτη εντός της οικίας.

Στη δημοσιότητα έδωσε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος τα «πλούσια» ευρήματα που εντόπισαν οι αστυνομικοί στο σπίτι του ιδιοκτήτη της Pizza Fan στην περιοχή της Εκάλης.

Έκπληκτοι, οι αστυνομικοί βρήκαν στο βεστιάριο της οικίας μία κρύπτη, στην οποία οδηγούσε άνοιγμα της εντοιχιζόμενης παπουτσοθήκης. Εντός της κρύπτης, βρέθηκαν δεκάδες τσάντες οι οποίες περιείχαν χρήματα, κοσμήματα και ρολόγια.

Συνολικά, στην οικία του ιδιοκτήτη βρέθηκαν 1.100.000 ευρώ σε δεσμίδες των 10, 20 και 50 ευρώ.

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Το ειδικό λογισμικό στα καταστήματα

Στο λογισμικό που είχε εγκατασταθεί στις ταμειακές μηχανές φέρεται να βασιζόταν ο μηχανισμός απόκρυψης των πραγματικών εισπράξεων. Οι παραγγελίες καταγράφονταν αρχικά από τα καταστήματα, ωστόσο δεν ολοκληρωνόταν πάντα η διαδικασία καταχώρισής τους στην ταμειακή, με αποτέλεσμα μέρος του τζίρου να μένει εκτός των επίσημων οικονομικών στοιχείων.

Παράλληλα, στο σύστημα είχε προστεθεί ειδική επιλογή με την ονομασία «κέρασμα», η οποία αξιοποιούνταν για την απόκρυψη εσόδων.

Συγκεκριμένα, σε πολλές συναλλαγές με μετρητά, είτε επρόκειτο για αγορές μέσα στα καταστήματα είτε για παραγγελίες, οι πελάτες λάμβαναν αποδείξεις στις οποίες η συναλλαγή εμφανιζόταν ως «κέρασμα». Με αυτόν τον τρόπο, τα ποσά δεν αποτυπώνονταν ως κανονικές πωλήσεις, περιορίζοντας την εμφάνιση των πραγματικών εσόδων και τις φορολογικές υποχρεώσεις της επιχείρησης, μεταξύ των οποίων και η απόδοση του αναλογούντος ΦΠΑ.

Οι εισπράξεις που φέρεται να αποκρύπτονταν συγκεντρώνονταν εκτός της επίσημης λογιστικής εικόνας, με τα έμπειρα στελέχη της ΔΑΟΕ να διερευνούν τον τρόπο με τον οποίο διακινούνταν τα χρήματα και ποιο ήταν το οικονομικό όφελος για τα εμπλεκόμενα πρόσωπα.

Οι αστυνομικοί έχουν εντοπίσει το κρυφό λογιστικό ηλεκτρονικό αρχείο, τα «μαύρα βιβλία» εν ολίγοις, από την ανάλυση των οποίων θα καταλήξουν και στο σύνολο των κερδών της οργάνωσης.

{https://www.youtube.com/watch?v=pmx24NgnMvU}