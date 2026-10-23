Στην Ευελπίδων ο ιδρυτής της Pizza Fan και οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι για το κύκλωμα που «ξέχασε» να εμφανίσει ΦΠΑ 25 εκατ. ευρώ.

Με κουκούλες έφυγαν από την ΓΑΔΑ για την Ευελπίδων οι συλληφθέντες για την απάτη «μαμούθ» 25 εκατ. ευρώ της Pizza Fan.

Ανάμεσα στους συλληφθέντες για την εγκληματική οργάνωση είναι και ο ιδρυτής της Pizza Fan. Το κουβάρι της υπόθεσης και της αποκάλυψης της φοροδιαφυγής μαμούθ άρχισε να ξετυλίγεται ύστερα από μια τυχαία καταγγελία σχετικά με ασφαλιστικές εισφορές. Μέχρι στιγμής, για την υπόθεση μη απόδοσης ΦΠΑ έχουν συλληφθεί 22 άτομα, ενώ οι κατηγορούμενοι, σύμφωνα με τη δικογραφία που έχει σχηματιστεί, ξεπερνούν τους 120.

Πώς ανακαλύφθηκε η απάτη

Η πρώτη καταγγελία που ξεκίνησε την έρευνα έκανε λόγο για αδήλωτους εργαζομένους και παραποιημένες ταμειακές μηχανές. Στο πλαίσιο της έρευνας προέκυψε πως με τη χρήση ειδικού λογισμικού οι υπεύθυνοι της εταιρείας καταχώριζαν ως «κέρασμα» τη μία στις τέσσερις πίτσες που πωλούνταν, όταν ο πελάτης πλήρωνε με μετρητά. Ετσι εξαφάνιζαν το 25% του τζίρου σε μετρητά και δεν κατέβαλλαν τον ανάλογο φόρο. Η απάτη γινόταν τουλάχιστον από το 2022 και το ποσό που δεν έχει καταβληθεί υπολογίζεται σε 25 εκατ. ευρώ. Xθες πραγματοποιήθηκαν 19 συλλήψεις, ενώ στο μικροσκόπιο των Αρχών βρίσκονται και οι διαχειριστές 91 καταστημάτων της αλυσίδας.

Από την έρευνα προέκυψε ότι η έδρα της εταιρείας δεν ήταν στην Ελλάδα αλλά στην Κύπρο και πως ο επιχειρηματίας - ιδιοκτήτης αυτής εμφανιζόταν ως απλός μισθωτός υπάλληλος. Η συγκεκριμένη αλυσίδα δεν διέθετε χώρους εστίασης, αλλά δεχόταν παραγγελίες για διανομή κατ’ οίκον. Διέθετε λοιπόν στα γραφεία της στο Χαλάνδρι ένα κεντρικό σύστημα, ένα τηλεφωνικό κέντρο στο οποίο δεχόταν τις παραγγελίες και για τα 100 υποκαταστήματα ανά τη χώρα.

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Στο πλαίσιο της έρευνας προέκυψε πως με τη χρήση ενός ειδικού λογισμικού οι υπεύθυνοι της εταιρείας καταχώριζαν ως «κέρασμα» τη μία στις τέσσερις πίτσες που πωλούνταν, μόνο όμως στις περιπτώσεις που ο πελάτης δήλωνε ότι θα πλήρωνε όχι με κάρτα αλλά με μετρητά. Με τη χρήση του λογισμικού, δηλαδή, οι υπεύθυνοι της εταιρείας εξαφάνιζαν το 25% του τζίρου σε μετρητά και επομένως δεν κατέβαλλαν τον φόρο (ΦΠΑ) που τους αναλογούσε. Με βάση τα ευρήματα, η απάτη γινόταν τουλάχιστον από το 2022 και σε αυτό το διάστημα δεν κατέβαλαν ποσό ύψους 25 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με τους υπολογισμούς της υποδιεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας.

Ως μέλη του κλειστού πυρήνα της οργάνωσης συνελήφθησαν αρχικά εννέα άτομα. Πρόκειται για τον ιδιοκτήτη, τους λογιστές και τον προγραμματιστή της εταιρείας. Ακολούθησαν στη διάρκεια της χθεσινής έρευνας επιπλέον συλλήψεις εργαζομένων στα εννέα ελεγχόμενα από την κεντρική διοίκηση υποκαταστήματα της Pizza Fan.

Μετρητά και διά ζώσης μία φορά ανά μήνα ή ανά δίμηνο σε VIP αίθουσα

Στο πλαίσιο της έρευνας διαπιστώθηκε ότι ο επιχειρηματίας και εγκέφαλος της απάτης εισέπραττε ποσοστό και επί του «μαύρου» τζίρου των 91 υποκαταστημάτων. Η συγκεκριμένη διαδικασία γινόταν με μετρητά και διά ζώσης μία φορά ανά μήνα ή ανά δίμηνο σε VIP αίθουσα που μίσθωνε το δίκτυο σε γνωστό εμπορικό κέντρο.

Στο σπίτι του φερόμενου ως αρχηγού, πίσω από ένα έπιπλο βρέθηκε μια μικρή πόρτα που οδηγούσε σε δωμάτιο - κρύπτη, μέσα στο οποίο οι αστυνομικοί βρήκαν 1 εκατ. ευρώ σε μετρητά καθώς και κοσμήματα.

«H εταιρεία που εμφανίζεται ως “φανατικοί της πίτσας” διαχειρίζεται το κεντρικό σύστημα λήψης παραγγελιών και εν συνεχεία προωθεί τις παραγγελίες στο αντίστοιχο κατάστημα βάσει διεύθυνσης εξυπηρέτησης. Η παραγγελία τότε εμφανίζεται και στο σύστημα παραγγελιών του αντίστοιχου καταστήματος, προκειμένου να εκτελεστεί. Οταν μια παραγγελία ολοκληρωθεί, ο εκάστοτε υπάλληλος - ταμίας του καταστήματος πατά πάνω σε αυτή την οθόνη και του δίνονται τρεις επιλογές: Πρώτον, έκδοση απόδειξης για πληρωμή με μετρητά. Δεύτερον, έκδοση απόδειξης για πληρωμή μέσω κάρτας και ακολούθως ακύρωση παραγγελίας. Αυτές είναι οι προκαθορισμένες επιλογές του συστήματος, ενώ για κάποιες παραγγελίες τις οποίες επιλέγει ο ειδικός αλγόριθμος, δίνεται μια πρόσθετη δυνατότητα η οποία ονομάζεται “κέρασμα-απόδειξη”.

Τα κριτήρια στα οποία βασίζεται ο ειδικός αλγόριθμος, προκειμένου να εμφανίσει τη δυνατότητα «κεράσματος» με συνέπεια τη μη έκδοση απόδειξης είναι το ύψος της παραγγελίας (μέχρι 40 €), ο τρόπος πληρωμής (μετρητά - κάρτα) και ο τρόπος παράδοσης της παραγγελίας (delivery ή take away). Οι παραγγελίες για τις οποίες δεν εκδίδεται απόδειξη καταγράφονται και παραμένουν στο κεντρικό σύστημα, ώστε να μπορεί η εγκληματική οργάνωση να παρακολουθεί τον συνολικό τζίρο των franchise καταστημάτων και να γνωρίζει και διανέμει ανάλογα τα κέρδη από την παράνομη αυτή δραστηριότητα».

Αυτά αναφέρονται – όπως παρουσιάζουν «ΤΑ ΝΕΑ» – στο έγγραφο του ελληνικού FBI για την πολυετή απάτη της αλυσίδας με 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα «PIZZA FAN».

Οπως σημειώνεται στο έγγραφο της ΕΛ.ΑΣ. «κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας του εποπτεύοντος της ΔΑΟΕ εισαγγελέα, διενεργήθηκε από την υπηρεσία μας προκαταρκτική εξέταση για τη διερεύνηση καταγγελίας, η οποία ανέφερε ότι το σύνολο των καταστημάτων franchise με την επωνυμία “PIZZA FAN”, αλλά και τα εταιρικά καταστήματα που ανήκουν στην προαναφερόμενη εταιρεία δηλώνουν τους εργαζόμενους σε αυτά για μικρότερη χρονική διάρκεια από αυτή που εργάζονταν στην πραγματικότητα, με αποτέλεσμα να πληρώνουν λιγότερες ασφαλιστικές εισφορές».