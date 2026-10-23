Στα 35 εκατ. ευρώ εκτιμάται η ζημία του Δημοσίου από τη μη απόδοση φόρων της Pizza Fan - Πώς λειτουργούσε το παράνομο λογισμικό και ποιο το προφίλ των βασικών κατηγορουμένων.

Για περίπου δέκα χρόνια φέρεται να λειτουργούσε ο μηχανισμός φοροδιαφυγής που αποκάλυψε η έρευνα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος για την υπόθεση της Pizza Fan. Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., από το 2016 έως το 2026 χρησιμοποιούνταν ειδικό λογισμικό, μέσω του οποίου μπορούσαν να ολοκληρώνονται παραγγελίες χωρίς να εκδίδονται οι προβλεπόμενες αποδείξεις.

Η αποκρυφείσα φορολογητέα ύλη εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 150 εκατ. ευρώ, ενώ η οικονομική ζημία του ελληνικού Δημοσίου από τη μη απόδοση φόρου εισοδήματος και ΦΠΑ υπολογίζεται σε περισσότερα από 35 εκατ. ευρώ. Για την υπόθεση συνελήφθησαν συνολικά 23 άτομα, μεταξύ των οποίων και ο ιδιοκτήτης της Pizza Fan που φέρεται ως αρχηγός της οργάνωσης. Στη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος τους για – κατά περίπτωση – εγκληματική οργάνωση, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, παραβάσεις του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας και όπλα, περιλαμβάνονται ακόμη -109- ταυτοποιημένα άτομα.

To «βαθύ λαρύγγι» που άνοιξε το δρόμο της έρευνας

Η διερεύνηση της υπόθεσης ξεκίνησε κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας, μετά από καταγγελία σχετικά για παραβάσεις της εργατικής, ασφαλιστικής και φορολογικής νομοθεσίας σε καταστήματα του εν λόγω δικτύου εστίασης. Από την επακόλουθη πολύμηνη και ενδελεχή έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων, σε συνεργασία με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, με τη συνδρομή της Υποδιεύθυνσης Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων της Δ.Α.Ο.Ε, καθώς και της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, διακριβώθηκε ο τρόπος δράσης της οργάνωσης.

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Η λειτουργία «κέρασμα» που παρέκαμπτε τις αποδείξεις

Σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας, οι παραγγελίες καταχωρίζονταν κανονικά στο κεντρικό σύστημα και προωθούνταν στα καταστήματα για εκτέλεση. Ωστόσο, για συγκεκριμένες παραγγελίες εμφανιζόταν μια πρόσθετη λειτουργία με την ονομασία «κέρασμα». Μέσω αυτής της λειτουργίας, η συναλλαγή μπορούσε να ολοκληρωθεί χωρίς να εκδοθεί η αντίστοιχη απόδειξη λιανικής. Παρά τη μη έκδοση φορολογικού παραστατικού, οι παραγγελίες εξακολουθούσαν να καταγράφονται στο κεντρικό σύστημα, επιτρέποντας, σύμφωνα με τις Αρχές, την παρακολούθηση των πραγματικών εσόδων των καταστημάτων και τον υπολογισμό των ποσών που αποκρύπτονταν από τη φορολογική διοίκηση. Η έρευνα ξεκίνησε έπειτα από εισαγγελική παραγγελία και καταγγελία για πιθανές παραβάσεις της εργατικής, ασφαλιστικής και φορολογικής νομοθεσίας. Στην έρευνα συμμετείχε και η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.

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Πάνω από 1,28 εκατ. ευρώ σε μετρητά στις κατασχέσεις

Κατά τη συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση της 22ας Οκτωβρίου σε περιοχές της Αττικής και της Θεσσαλονίκης, πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε γραφεία, καταστήματα και κατοικίες. Οι Αρχές κατάσχεσαν από κρύπτη στο δωμάτιο της οικείας του ιδιοκτήτη 1.288.732,60 ευρώ σε μετρητά, 52 κεντρικές μονάδες ηλεκτρονικών υπολογιστών, έναν φορολογικό μηχανισμό, έξι πολυτελή αυτοκίνητα, τρεις μοτοσυκλέτες, καθώς και 92 πολυτελή ρολόγια και κοσμήματα. Παράλληλα, κατασχέθηκαν κινητά τηλέφωνα, φορητοί υπολογιστές, tablets, USB sticks, σκληροί δίσκοι και σημειώσεις.

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Από τις έως τώρα έρευνες, εκτιμάται ότι η οικονομική ζημία που υπέστη το ελληνικό Δημόσιο από τη δράση της οργάνωσης, από το έτος 2016 έως το έτος 2026, λόγω μη απόδοσης των αναλογούντων φόρων (εισοδήματος και Φ.Π.Α.), ξεπερνά τα -35.000.000- ευρώ, ενώ η αποκρυβείσα φορολογητέα ύλη ξεπερνά τα -150.000.000- ευρώ. Τα κατασχεθέντα χρήματα θα αποσταλούν στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ενώ τα κατασχεθέντα ψηφιακά πειστήρια θα αποσταλούν στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για εργαστηριακή εξέταση.

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Σημειώνεται ότι, στο πλαίσιο της οικονομικής έρευνας, προέκυψε ότι το αρχηγικό μέλος της οργάνωσης ήταν ιδιοκτήτης κατά 0,01% της Ελληνικής εταιρείας, ενώ το υπόλοιπο 99,99% ανήκει σε εταιρεία με έδρα το εξωτερικό, όπου πραγματικοί ιδιοκτήτες της ήταν το αρχηγός και ο υπαρχηγός της εγκληματικής ομάδας.

Πώς γινόταν το «κόλπο» με τις πειραγμένες αποδείξεις

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., τα παράνομα έσοδα μεταφέρονταν σε μετρητά και παραδίδονταν κατά τη διάρκεια μηνιαίων συναντήσεων με τη συμμετοχή μελών της οργάνωσης. Στις συναντήσεις αυτές παρακολουθούνταν και η οικονομική πορεία του δικτύου σε συνάρτηση με την παράνομη δραστηριότητα. Ειδικότερα, όπως προέκυψε από την έρευνα, οι κατηγορούμενοι, τουλάχιστον από το 2016, είχαν συγκροτήσει και ενταχθεί σε επιχειρησιακά δομημένη οργάνωση με διαρκή δράση, με σκοπό την κακουργηματική φοροδιαφυγή, στον φόρο εισοδήματος και στον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α), μέσω της επέμβασης στο σύστημα παραγγελιοληψίας και έκδοσης λιανικών αποδείξεων μέσω του παρόχου ΥΠΑΗΕΣ (Υπηρεσία Παρόχου Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης). Με αυτόν τον τρόπο δινόταν η δυνατότητα στα franchise καταστήματα της εταιρείας, να μην εκδίδουν κατά περίπτωση φορολογικά παραστατικά (Α.Λ.Π) για ληφθείσες, εκτελεσθείσες και παραδοθείσες παραγγελίες τους, προς τους πελάτες.

Πιο αναλυτικά, η οργάνωση φέρεται να είχε αξιοποιήσει ειδικό λογισμικό, μέσω του οποίου παρεχόταν σε καταστήματα του δικτύου η δυνατότητα να ολοκληρώνουν παραγγελίες χωρίς να εκδίδουν τις προβλεπόμενες αποδείξεις. Ειδικότερα, οι παραγγελίες των πελατών καταχωρίζονταν στο κεντρικό σύστημα παραγγελιοληψίας και προωθούνταν στα αντίστοιχα καταστήματα προς εκτέλεση. Κατά την ολοκλήρωση μιας παραγγελίας, το σύστημα παρείχε στον υπάλληλο τη δυνατότητα έκδοσης απόδειξης για πληρωμή με μετρητά ή κάρτα, καθώς και ακύρωσης της παραγγελίας.

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Ωστόσο, για συγκεκριμένες παραγγελίες που επιλέγονταν μέσω ειδικού αλγορίθμου, εμφανιζόταν πρόσθετη λειτουργία με την ονομασία «κέρασμα», μέσω της οποίας μπορούσε να ολοκληρωθεί η συναλλαγή χωρίς την έκδοση του αντίστοιχου φορολογικού παραστατικού. Παράλληλα, οι παραγγελίες για τις οποίες δεν εκδιδόταν απόδειξη εξακολουθούσαν να καταγράφονται στο κεντρικό σύστημα, επιτρέποντας στα μέλη της οργάνωσης να παρακολουθούν τα πραγματικά έσοδα των καταστημάτων και να υπολογίζουν τα ποσά που αποκρύπτονταν από τις φορολογικές Αρχές. Με τον τρόπο αυτό, σύμφωνα με την έρευνα, αποκρυπτόταν μέρος του πραγματικού κύκλου εργασιών των εμπλεκόμενων καταστημάτων, με αποτέλεσμα τη μη απόδοση των αναλογούντων φόρων.

Μάλιστα, με μέριμνα των αρχηγικών μελών της οργάνωσης, τα παράνομα έσοδα μεταφέρονταν σε μετρητά, υπό τη λήψη κατάλληλων μέτρων ασφαλείας, και παραδίδονταν κατά τη διάρκεια μηνιαίων συναντήσεων με τη συμμετοχή μελών της οργάνωσης, σε συγκεκριμένη αίθουσα εμπορικού κέντρου, όπου παράλληλα παρουσιαζόταν και παρακολουθούνταν η οικονομική πορεία του δικτύου σε συνάρτηση με την παράνομη δραστηριότητα της οργάνωσης.

Ποιο είναι το προφίλ των συλληφθέντων

Διακριτούς ρόλους φέρονται να είχαν τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης που εξαρθρώθηκε από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, στο πλαίσιο έρευνας για εκτεταμένη φοροδιαφυγή σε δίκτυο καταστημάτων εστίασης. Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., στην κορυφή της δομής βρίσκονταν δύο πρόσωπα, ενώ άλλα στελέχη είχαν αναλάβει την τεχνική λειτουργία του συστήματος, την οικονομική διαχείριση και τον συντονισμό των καταστημάτων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας, ως αρχηγός της οργάνωσης φέρεται ένας o 68χρονος, ιδιοκτήτης και διαχειριστής της εταιρείας franchise των καταστημάτων. Κατά την ΕΛ.ΑΣ., είχε τη συνολική ευθύνη και διαχείριση της εταιρείας, ενώ φέρεται να διαμόρφωσε και τη δομή της οργάνωσης. Ως υπαρχηγός περιγράφεται ένας 51χρονος, ιδιοκτήτης εταιρείας με έδρα το εξωτερικό, στην οποία ανήκε η εταιρεία του 68χρονου. Σύμφωνα με την έρευνα, είχε κεντρικό επιχειρησιακό ρόλο και λειτουργούσε ως οικονομικός διευθυντής της οργάνωσης.

Σημαντική θέση φέρεται να είχε ένας 57χρονος διευθυντής λειτουργίας της εταιρείας, ο οποίος αποτελούσε τον σύνδεσμο μεταξύ των προσώπων που βρίσκονταν στην κορυφή της οργάνωσης και των καταστημάτων. Σύμφωνα με την αστυνομία, είχε αρμοδιότητες συντονισμού και εποπτείας, μετέφερε οδηγίες στους υπευθύνους των καταστημάτων και διαχειριζόταν οικονομικά και λειτουργικά ζητήματα. Παράλληλα, φέρεται να αναλάμβανε τη διαχείριση καταγγελιών πελατών και να ενημέρωνε για επικείμενους ελέγχους. Στη δικογραφία περιλαμβάνεται επίσης ένας 51χρονος διευθυντής μηχανογράφησης και διαχειριστής του πληροφοριακού συστήματος παραγγελιοληψίας. Κατά την ΕΛ.ΑΣ., ήταν υπεύθυνος για τις τεχνικές λειτουργίες του μηχανισμού που φέρεται να επέτρεπε την ολοκλήρωση παραγγελιών χωρίς την έκδοση των προβλεπόμενων αποδείξεων.

Ένας 37χρονος, ο οποίος εργαζόταν στο λογιστήριο της εταιρείας και παράλληλα διαχειριζόταν κατάστημα, φέρεται να είχε αναλάβει την καταγραφή, την παρακολούθηση, την κατανομή, την είσπραξη και τη διακίνηση των παράνομων εσόδων. Σύμφωνα με την έρευνα, ένας 47χρονος είχε ρόλο στην οικονομική παρακολούθηση και διαχείριση, καθώς και στην εφαρμογή του μηχανισμού. Παράλληλα, ένας 40χρονος, διαχειριστής δύο καταστημάτων της εταιρείας, φέρεται να συμμετείχε στην παράνομη λειτουργία του συστήματος. Στα πρόσωπα που περιγράφονται στη δικογραφία περιλαμβάνεται ένας 43χρονος, ο οποίος διαχειριζόταν καταστήματα στη Θεσσαλονίκη και εργαζόταν ως επιθεωρητής καταστημάτων σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας. Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., γνώριζε πλήρως τον τρόπο λειτουργίας του επίμαχου μηχανισμού. Ένας ακόμη 44χρονος, με ρόλο επιθεωρητή καταστημάτων, φέρεται να επικοινωνούσε με τα πρόσωπα που βρίσκονταν στην κορυφή της οργάνωσης, να μετέφερε τις οδηγίες τους και να συντόνιζε τη λειτουργία του μηχανισμού.

Τέλος, κινήθηκαν οι διαδικασίες για τη δέσμευση περιουσιακών στοιχείων των εμπλεκόμενων φυσικών και νομικών προσώπων, κατόπιν σχετικού αιτήματος της Δ.Α.Ο.Ε. προς την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, ενώ συντάχθηκαν -για τα έτη 2023, 2024, 2025, 2026- συνολικά -108- Εκθέσεις Ελέγχου, οι οποίες διαβιβάστηκαν στην Α.Α.Δ.Ε. για τον προσδιορισμό των διαφυγόντων φόρων και τον υπολογισμό του ύψους της φοροδιαφυγής. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Η ανακοίνωση της PIZZA FAN

Η Pizza Fan προχωρά σε δημόσια τοποθέτηση σχετικά με τη νομική και φορολογική υπόθεση που έχει προκύψει, έχοντας πλήρη συναίσθηση της σοβαρότητας της κατάστασης και με σεβασμό προς τους εργαζομένους των καταστημάτων, τους franchisees και το καταναλωτικό κοινό.

Η εταιρεία μας ανέκαθεν έκανε πολλές προωθητικές ενέργειες για παροχή δωρεάν προϊόντων στο καταναλωτικό κοινό. Εξ αυτού, ενδέχεται να έχει δημιουργηθεί σύγχυση στον υπολογισμό του τζίρου της εταιρείας και των καταστημάτων της. Σε κάθε περίπτωση, η θέση μας είναι ξεκάθαρη: Είμαστε πλήρως στη διάθεση της Δικαιοσύνης, των φορολογικών αρχών και κάθε αρμόδιου οργάνου για την επίλυση της υπόθεσης και την εξομάλυνση όποιων ζητημάτων έχουν προκύψει. Σε αυτή τη συγκυρία, προτεραιότητά μας είναι οι franchisees μας και οι περισσότεροι από 2.500 εργαζόμενοι που απασχολούνται στα καταστήματα του δικτύου μας. Στόχος μας είναι να έρθουμε σε συντονισμό μαζί τους και με αρμόδιους θεσμικούς φορείς, ώστε να εξασφαλιστούν οι εργαζόμενοι, για τους οποίους καταβάλλονται αποδοχές άνω των 36 εκατ. ευρώ και ασφαλιστικές εισφορές άνω των 9 εκατ. ευρώ ετησίως. Επιπλέον, στόχος μας είναι η άμεση και πλήρης επαναλειτουργία του δικτύου μας, ώστε να περιοριστούν οι επιπτώσεις για τους franchisees, οι οποίοι εδώ και χρόνια αποτελούν την ραχοκοκαλιά των δραστηριοτήτων μας. Αντιλαμβανόμαστε πλήρως τη μεγάλη αναστάτωση που έχει προκύψει τόσο για τους συνεργάτες μας, όσο και για τους πελάτες μας. Απολογούμαστε για την ξαφνική διακοπή της εξυπηρέτησης και δεσμευόμαστε να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για την ταχύτερη διευθέτηση του ζητήματος. Η εταιρεία θα επανέλθει με νεότερη και άμεση ενημέρωση για τα εν λόγω θέματα, στο πλαίσιο όποιων εξελίξεων προκύψουν.