Κλειστά τα καταστήματα της Pizza Fan στην «σκιά» της κομπίνας με τα 25 εκατ. ευρώ – Τα κόλπα με τις «πειραγμένες» αποδείξεις και τις συναλλαγές με μετρητά.

Νέες αποκαλύψεις έρχονται στο φως για την υπόθεση της τεράστιας φοροδιαφυγής της Pizza Fan που ερευνά το ελληνικό FBI. Στο πολυτελές σπίτι του ιδρυτή της επιχείρησης στην Εκάλη εντοπίστηκαν επιμελώς κρυμμένα σε δωμάτιο κρύπτη ένα εκατομμύριο ευρώ και κοσμήματα. Σύμφωνα με τις αρχές σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην πολυτελή κατοικία του ιδιοκτήτη, εντοπίστηκε ειδικά διαμορφωμένος κρυφός χώρος (κρύπτη) πίσω από βεστιάριο, στον οποίο φυλάσσονταν μετρητά που ξεπερνούν το 1.000.000 ευρώ. Παράλληλα, κατασχέθηκαν και δύο αυτοκίνητα πολυτελείας, μίας Porsche και μίας Mercedes, που είχε στην κατοχή του.

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Η Pizza Fan «πείραζε» αποδείξεις και δεν απέδωσε ΦΠΑ 25 εκατ. ευρώ

Το κόλπο πίσω από την καλά στημένη κομπίνα είναι ένα παράλληλο ειδικό λογισμικό μέσω του οποίου αλλοιώνονταν τα στοιχεία των αποδείξεων και εμφανίζονταν διαφορετικά τα οικονομικά δεδομένα των συναλλαγών. Οι συλλήψεις έχουν φτάσει τις 22, ενώ έχουν ελεγχθεί περισσότερα από 20 καταστήματα της αλυσίδας που παραμένουν κλειστά μέχρι νεοτέρας υπό το βάρος των αποκαλύψεων για το τεράστιο «πάρτι» φοροδιαφυγής που έστησε η γνωστή εταιρείας εστίασης από το 2022. Με αυτόν τον τρόπο οι εμπλεκόμενοι εμφάνιζαν στην Εφορία τζίρο μικρότερο από τον πραγματικό.

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Πώς λειτουργούσε το παράλληλο λογισμικό

Σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας, το κύκλωμα είχε στήσει έναν καλοκουρδισμένο μηχανισμό αλλοίωσης δεδομένων, μέσω του κεντρικού τηλεφωνικού κέντρου παραγγελιών. Κομβικό στοιχείο αποτελεί το ειδικό λογισμικό που χρησιμοποιούνταν για την αλλοίωση των στοιχείων των αποδείξεων. Η κομπίνα ξεκίνησε από το 2022. Όταν οι πελάτες πλήρωναν με μετρητά, μία στις τρεις παραγγελίες (κυρίως μεγάλου ποσού) καταγραφόταν στο σύστημα ως «κέρασμα», καθιστώντας την ουσιαστικά «αόρατη». Έτσι, ο πελάτης λάμβανε απόδειξη, αλλά η συναλλαγή εμφανιζόταν στα στοιχεία του καταστήματος ως δωρεάν παροχή.

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Το «βαθύ λαρύγγι» που αποκάλυψε την απάτη

Η έρευνα ξεκίνησε έπειτα από καταγγελία πρώην εργαζομένου της Pizza Fan. Ο πρώην εργαζόμενος κατήγγειλε την υπόθεση πριν από περίπου έξι μήνες, περιγράφοντας τον τρόπο με τον οποίο φέρεται να λειτουργούσε ο μηχανισμός απόκρυψης εσόδων και μη απόδοσης ΦΠΑ. Η απάτη βασιζόταν στις παραγγελίες που πληρώνονταν με μετρητά. Κατά την τηλεφωνική παραγγελία, οι πελάτες ερωτούνταν αν θα πληρώσουν με κάρτα ή μετρητά. Εφόσον επέλεγαν τα μετρητά, η πληροφορία μεταφερόταν στο κατάστημα της περιοχής τους μέσω του συγκεκριμένου λογισμικού. Στη συνέχεια η παραγγελία καταχωριζόταν ως κέρασμα, με αποτέλεσμα να μην εκδίδεται απόδειξη και να μην αποδίδεται ο αναλογών ΦΠΑ στο Δημόσιο. Μάλιστα όπως δείχνουν οι μέχρι στιγμές έρευνες περίπου μία στις τέσσερις πίτσες φέρεται να καταχωριζόταν με αυτόν τον τρόπο.

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Ανάμεσα στους εννέα συλληφθέντες βρίσκονται ο ιδιοκτήτης της Pizza Fan, Κωνσταντίνος Αντάρας, το νούμερο 2 της εταιρείας, λογιστές, προγραμματιστής αλλά και διαχειριστές καταστημάτων. Ενώ ερευνάται και ο ρόλος δικαιοδόχων (franchisees) που διαχειρίζονταν μεμονωμένα καταστήματα του δικτύου, το οποίο απαριθμεί περίπου 140 σημεία σε όλη τη χώρα. Οι Αρχές εξετάζουν και τον ρόλο υπαλλήλων περίπου 20 καταστημάτων που τελούσαν υπό τον έλεγχο του ιδιοκτήτη, ενώ στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται και οι ιδιοκτήτες των υπόλοιπων περίπου 80 καταστημάτων franchise. Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, η λειτουργία του επίμαχου λογισμικού ήταν σε γνώση τους, χωρίς να τους αποδίδεται συμμετοχή στην εγκληματική οργάνωση.

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Ελληνική Ένωση Επιχειρήσεων Οργανωμένης Εστίασης (ΕΠΟΕΣ): Ανεστάλη η ιδιότητα μέλους της Pizza Fan

Άμεση ήταν η αντίδραση της Ελληνικής Ένωσης Επιχειρήσεων Οργανωμένης Εστίασης (ΕΠΟΕΣ). Σε έκτακτη συνεδρίαση του Διοικητικού της Συμβουλίου αποφασίστηκε ομόφωνα η αναστολή της ιδιότητας του μέλους για την Pizza Fan, μέχρι την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΠΟΕΕΣ:

«Σε συνέχεια των πληροφοριών που έχουν δει το φως της δημοσιότητας τις τελευταίες ώρες και αφορούν την εταιρεία “PIZZA FAN”, η Ελληνική Ένωση Επιχειρήσεων Οργανωμένης Εστίασης (ΕΠΟΕΣ) ανακοινώνει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της, σε έκτακτη συνεδρίασή του σήμερα, αποφάσισε την αναστολή της ιδιότητας του μέλους για την “PIZZA FAN” έως την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης, σεβόμενο πάντα το τεκμήριο της αθωότητας, αλλά και υποστηρίζοντας απαρέγκλιτα τις Αρχές της διαφάνειας και της νομιμότητας. Η απόφαση αυτή, αν και λυπεί το σύνολο των μελών της ΕΠΟΕΣ, είναι αυτονόητη και ομόφωνη, δεδομένου ότι για τα μέλη της Ένωσης η τήρηση της νομιμότητας και της διαφάνειας αποτελεί καταστατική αποστολή και στρατηγική προτεραιότητα, ως αδιαπραγμάτευτη προϋπόθεση ανάπτυξης του κλάδου και ενίσχυσης του υγιούς ανταγωνισμού. Οποιαδήποτε απόκλιση από αυτές τις Αρχές δεν μπορεί να είναι αποδεκτή».

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Ο τζίρος της Pizza Fan το 2025

Τζίρο 60,44 εκατ. ευρώ και καθαρά κέρδη 533.112 ευρώ το 2025 εμφάνισε η Fanatics Pizza ΕΠΕ, η εταιρεία του Κώστα Αντάρα που διαχειρίζεται το franchise της Pizza Fan και η οποία ελέγχεται για μη απόδοση ΦΠΑ τουλάχιστον 25 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις που καταχωρίστηκαν στο ΓΕΜΗ στις 19 Οκτωβρίου 2026, ο κύκλος εργασιών της Fanatics Pizza ανήλθε το 2025 σε 60,44 εκατ. ευρώ, έναντι 50,97 εκατ. ευρώ το 2024, καταγράφοντας αύξηση 18,6%. Παρά την ενίσχυση των πωλήσεων κατά περίπου 9,47 εκατ. ευρώ, τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους υποχώρησαν δραστικά, στα 533.112 ευρώ, από 1,59 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση, σημειώνοντας πτώση 66,5%. Αντίστοιχα, τα κέρδη προ φόρων περιορίστηκαν στις 772.829 ευρώ, έναντι 2,18 εκατ. ευρώ το 2024, ενώ τα λειτουργικά κέρδη προ τόκων και φόρων διαμορφώθηκαν στις 819.880 ευρώ, από 2,22 εκατ. ευρώ. Η εξέλιξη αυτή συνδέεται με τη σημαντική αύξηση του κόστους πωλήσεων, το οποίο έφτασε τα 39,67 εκατ. ευρώ, από 31,76 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας άνοδο 24,9%. Παράλληλα, τα μικτά κέρδη αυξήθηκαν στα 20,77 εκατ. ευρώ, από 19,21 εκατ. ευρώ, ωστόσο το μικτό περιθώριο κέρδους υποχώρησε από 37,7% σε 34,4%.

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