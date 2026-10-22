Ο κύκλος εργασιών της Fanatics Pizza ανήλθε το 2025 σε 60,44 εκατ. ευρώ, έναντι 50,97 εκατ. ευρώ το 2024, καταγράφοντας αύξηση 18,6%.

Τζίρο 60,44 εκατ. ευρώ και καθαρά κέρδη 533.112 ευρώ το 2025 εμφάνισε η Fanatics Pizza ΕΠΕ, η εταιρεία του Κώστα Αντάρα που διαχειρίζεται το franchise της Pizza Fan και η οποία ελέγχεται για μη απόδοση ΦΠΑ τουλάχιστον 25 εκατ. ευρώ.

Οικονομικά στοιχεία

Σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις που καταχωρίστηκαν στο ΓΕΜΗ στις 19 Οκτωβρίου 2026, ο κύκλος εργασιών της Fanatics Pizza ανήλθε το 2025 σε 60,44 εκατ. ευρώ, έναντι 50,97 εκατ. ευρώ το 2024, καταγράφοντας αύξηση 18,6%. Παρά την ενίσχυση των πωλήσεων κατά περίπου 9,47 εκατ. ευρώ, τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους υποχώρησαν δραστικά, στα 533.112 ευρώ, από 1,59 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση, σημειώνοντας πτώση 66,5%.

Αντίστοιχα, τα κέρδη προ φόρων περιορίστηκαν στις 772.829 ευρώ, έναντι 2,18 εκατ. ευρώ το 2024, ενώ τα λειτουργικά κέρδη προ τόκων και φόρων διαμορφώθηκαν στις 819.880 ευρώ, από 2,22 εκατ. ευρώ. Η εξέλιξη αυτή συνδέεται με τη σημαντική αύξηση του κόστους πωλήσεων, το οποίο έφτασε τα 39,67 εκατ. ευρώ, από 31,76 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας άνοδο 24,9%. Παράλληλα, τα μικτά κέρδη αυξήθηκαν στα 20,77 εκατ. ευρώ, από 19,21 εκατ. ευρώ, ωστόσο το μικτό περιθώριο κέρδους υποχώρησε από 37,7% σε 34,4%.

Σημαντική επιβάρυνση προήλθε από τις δαπάνες διοίκησης, οι οποίες αυξήθηκαν κατά 63,6%, φτάνοντας τα 4,16 εκατ. ευρώ, έναντι 2,54 εκατ. ευρώ το 2024. Τα έξοδα διάθεσης ανήλθαν σε 17,34 εκατ. ευρώ, από 15,78 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 9,8%. Ως αποτέλεσμα, το καθαρό περιθώριο κέρδους περιορίστηκε στο 0,9%, έναντι 3,1% το 2024, αναδεικνύοντας τις πιέσεις που δέχθηκε η λειτουργική αποδοτικότητα.

Το ενεργητικό της εταιρείας

Στο τέλος του 2025, το συνολικό ενεργητικό της εταιρείας διαμορφώθηκε σε 21,59 εκατ. ευρώ, έναντι 20,91 εκατ. ευρώ το 2024. Τα ταμειακά διαθέσιμα μειώθηκαν στα 4,86 εκατ. ευρώ, από 6,02 εκατ. ευρώ, ενώ οι εμπορικές απαιτήσεις αυξήθηκαν στα 4,88 εκατ. ευρώ, από 3,79 εκατ. ευρώ.

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Οι συνολικές υποχρεώσεις ανήλθαν σε 17,13 εκατ. ευρώ, έναντι 16,49 εκατ. ευρώ, με τις εμπορικές υποχρεώσεις να φτάνουν τα 9 εκατ. ευρώ. Ο βραχυπρόθεσμος τραπεζικός δανεισμός παρέμεινε στα 2 εκατ. ευρώ, ενώ οι υποχρεώσεις από λοιπούς φόρους και τέλη διαμορφώθηκαν σε 432.739 ευρώ, από 612.339 ευρώ το 2024.

Ιδιαίτερη σημασία έχει η έκθεση της PKF Ευρωελεγκτική, η οποία συνοδεύεται από γνώμη με επιφύλαξη. Οι ελεγκτές διαπιστώνουν ότι δεν έχει σχηματιστεί πρόβλεψη ύψους περίπου 979.000 ευρώ για επισφαλείς και επίδικες απαιτήσεις, με αποτέλεσμα τα ίδια κεφάλαια να εμφανίζονται ισόποσα αυξημένα. Επιπλέον, δεν έχει σχηματιστεί πρόβλεψη περίπου 164.000 ευρώ για αποζημιώσεις προσωπικού, ανεβάζοντας τη συνολική υπερεκτίμηση των ιδίων κεφαλαίων, σύμφωνα με τους ελεγκτές, σε περίπου 1,14 εκατ. ευρώ.