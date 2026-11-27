Από τον συνολικό τζίρο, τα 61,62 εκατ. ευρώ αφορούσαν 33 προσυμφωνημένες συναλλαγές, ενώ διακινήθηκαν 36,31 εκατ. τεμάχια.

Με κέρδη ολοκληρώθηκε η τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδας στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με τις τραπεζικές μετοχές να πρωταγωνιστούν και την αγορά να ανακτά το επίπεδο των 2.500 μονάδων, περιορίζοντας σημαντικά τις εβδομαδιαίες απώλειες.

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 2.512,83 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 1,33%, ενώ ενδοσυνεδριακά έφτασε έως τις 2.517,99 μονάδες. Σε εβδομαδιαία βάση κατέγραψε απώλειες 1,56%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 276,08 εκατ. ευρώ, έναντι 306 εκατ. ευρώ στην προηγούμενη συνεδρίαση. Συνολικά, στο χρηματιστηριακό ταμπλό 84 μετοχές έκλεισαν ανοδικά, 21 υποχώρησαν και 34 παρέμειναν αμετάβλητες.

Ο τραπεζικός δείκτης ενισχύθηκε κατά 1,79%, στις 3.051,7 μονάδες, ολοκληρώνοντας την εβδομάδα με κέρδη 0,2%. Οι τράπεζες συγκέντρωσαν το 63% της συναλλακτικής δραστηριότητας, με τζίρο 173,4 εκατ. ευρώ. Η Πειραιώς ενισχύθηκε κατά 1,84%, στα 9,63 ευρώ, με συναλλαγές 57,8 εκατ. ευρώ, και η Eurobank κατά 3,06%, στα 4,65 ευρώ, με τζίρο 47,4 εκατ. ευρώ. Η Εθνική έκλεισε στα 16,03 ευρώ με άνοδο 1,23% και η Alpha Bank στα 4,30 ευρώ με κέρδη 0,94%, με τζίρο 30,9 και 28 εκατ. ευρώ αντίστοιχα. Η Optima Bank σημείωσε άνοδο 3,8%, η CrediaBank 0,9% και η Τράπεζα Κύπρου 0,28%.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης FTSE 25 σημείωσε άνοδο 1,36%, στις 6.447,5 μονάδες, ενώ ο δείκτης μεσαίας κεφαλαιοποίησης έκλεισε στις 2.972,3 μονάδες, με κέρδη 0,49%.Στην υψηλή κεφαλαιοποίηση πρωταγωνίστησε η Lamda Development με άνοδο 4,8%, στα 5,35 ευρώ, ακολουθούμενη από τη Cenergy με κέρδη 3,98%, στα 21,42 ευρώ. Η Metlen ενισχύθηκε κατά 3,2%, στα 41,76 ευρώ, με τζίρο 23,7 εκατ. ευρώ, η Allwyn κατά 3,07%, στα 9,74 ευρώ, και η Τιτάν κατά 2,24%, στα 44,72 ευρώ.

Κέρδη κατέγραψαν επίσης ο ΔΑΑ (+1,83%), η ΕΛΧΑ (+1,66%), η ΕΥΔΑΠ (+1,46%) και η Helleniq Energy (+1,37%), με την τελευταία να κλείνει στα 16,22 ευρώ. Η ΜΕΚΤΑ ενισχύθηκε κατά 1,57%, στα 9,70 ευρώ. Στον αντίποδα, η Motor Oil υποχώρησε κατά 1,02%, στα 53,45 ευρώ, με τζίρο 9,9 εκατ. ευρώ, ενώ οριακές απώλειες σημείωσαν η Aegean και η Jumbo.

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Στη μεσαία κεφαλαιοποίηση, η ΕΧΑΕ κατέγραψε βουτιά 10,6%, στα 10,10 ευρώ, μετά τη νέα πρόταση της Euronext για την πλήρη απορρόφησή της. Αντίθετα, ο ΟΛΠ ενισχύθηκε κατά 2,04%, στα 42,50 ευρώ. Από τις μικρότερες κεφαλαιοποιήσεις ξεχώρισαν η Profile (+5,27%), η Lavipharm (+5,26%), η Ίλυδα (+4,47%) και τα Πλαστικά Θράκης (+3,39%).