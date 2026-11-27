Τα υψηλότερα επιτόκια αυξάνουν το κόστος ευκαιρίας της διακράτησης χρυσού, ο οποίος δεν προσφέρει τόκο, περιορίζοντας την ελκυστικότητά του έναντι άλλων επενδυτικών επιλογών.

Ανοδικές τάσεις καταγράφονται στην αγορά μετάλλων, με το ασήμι να πρωταγωνιστεί στο ράλι και τον χρυσό να ενισχύεται σημαντικά, καθώς οι επενδυτές προχωρούν σε κάλυψη θέσεων πώλησης (short covering), σε μια συνεδρίαση που χαρακτηρίζεται από περιορισμένη συναλλακτική δραστηριότητα λόγω της εορταστικής περιόδου στις ΗΠΑ.

Ειδικότερα, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του χρυσού ενισχύονται κατά 2,28% ή 80,50 δολάρια, στα 3.616,30 δολάρια ανά ουγγιά, ενώ το ασήμι καταγράφει άλμα 7,38%, στα 43,015 δολάρια ανά ουγγιά.

Ισχυρά κέρδη σημειώνουν και τα υπόλοιπα μέταλλα, με τον χαλκό να ενισχύεται κατά 3,44%, στα 5,52 δολάρια ανά λίβρα, την πλατίνα να σημειώνει άνοδο 4,95%, στα 1.303,90 δολάρια ανά ουγγιά, και το παλλάδιο να κερδίζει 5,25%, στα 876,50 δολάρια ανά ουγγιά.

Η αμερικανική οικονομία αναπτύχθηκε με σημαντικά ταχύτερο ρυθμό από ό,τι είχε αρχικά εκτιμηθεί κατά το τρίτο τρίμηνο, ενώ ο πληθωρισμός επιταχύνθηκε περαιτέρω τον Οκτώβριο, ενισχύοντας τις προσδοκίες ότι η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ θα προχωρήσει σε νέα αύξηση των επιτοκίων τον Δεκέμβριο και εκ νέου στις αρχές του 2027. Η τελευταία αύξηση των επιτοκίων από τη Fed πραγματοποιήθηκε τον Σεπτέμβριο.

Παράλληλα, έρευνα της αμερικανικής κεντρικής τράπεζας έδειξε ότι η οικονομική δραστηριότητα συνέχισε να επεκτείνεται με ήπιο έως μέτριο ρυθμό στις περισσότερες περιοχές των ΗΠΑ τις τελευταίες εβδομάδες, ενώ οι πληθωριστικές πιέσεις παρέμειναν επίμονες και η απασχόληση ενισχύθηκε.

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Τα υψηλότερα επιτόκια αυξάνουν το κόστος ευκαιρίας της διακράτησης χρυσού, ο οποίος δεν προσφέρει τόκο, περιορίζοντας την ελκυστικότητά του έναντι άλλων επενδυτικών επιλογών.

Στις διεθνείς αγορές, τα ασιατικά χρηματιστήρια κατέγραψαν ανάκαμψη, μετά την αναστροφή των σημαντικών απωλειών στη Wall Street. Ωστόσο, οι ανησυχίες σχετικά με τις αλληλοτροφοδοτούμενες χρηματοδοτικές συμφωνίες στον κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης, σε συνδυασμό με τον νέο γύρο αμερικανικών δασμών, διατήρησαν επιφυλακτικό το επενδυτικό κλίμα.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε την Τετάρτη νέα δασμολογική επίθεση κατά 14 σημαντικών εμπορικών εταίρων των ΗΠΑ, μεταξύ των οποίων η Κίνα, η Ιαπωνία και η Ευρωπαϊκή Ένωση.