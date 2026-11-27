Στα Public και το Tickets.public.gr τον Νούμερο 1 προορισμό για εισιτήρια θεαμάτων βρίσκεις τις πιο απίθανες και πολυαναμενόμενες εκδηλώσεις του μήνα. Όποιο θέαμα και αν θες να απολαύσεις, θέατρο ή συναυλία, για μικρούς και μεγάλους σε όλη την Ελλάδα απόκτησε το εισιτήριό σου στα Public και ζήσε αξέχαστες εμπειρίες.
Για τον Διονύση Σαββόπουλο: Ο Αλέξης Κυριτσόπουλος θερμά ευχαριστεί και θα έρθει οπωσδήποτε
Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης 5/12
Ερμηνεύουν: Φοίβος Δεληβοριάς, Χρήστος Θηβαίος, Εύη Μάζη, Πάνος Μουζουράκης, Λήδα Ξυδιά, Άγγελος Παπαδημητρίου, Νίκος Πορτοκάλογλου, Μαρίζα Ρίζου, Μελίνα Τανάγρη
Special Guest: Δήμητρα Γαλάνη
https://tickets.public.gr/gr-el/tickets/music/gia-ton-dionysi-sabbopoulo-o-aleksis-kyritsopoulos-therma-euxaristei-kai-tha-rthei-oposdipote/
Ηρακλής στο Θέατρο Ακροπόλ
Θέατρο Ακροπόλ έως 27/12
Ο διαχρονικός μύθος του Ηρακλή ζωντανεύει μέσα από μια μεγάλη - πλούσια θεατρική παραγωγή με 12μελή θίασο
https://tickets.public.gr/gr-el/tickets/theater/iraklis-sto-theatro-akropol/
DOGVILLE του Lars Von Trier σε σκηνοθεσία Άρη Μπινιάρη
Δημοτικό Θέατρο Πειραιά από 25/11
Η κοινότητα του Dogville —ένα κλειστό σύστημα φόβου και επίπλαστης ηθικής τάξης, ένας κόσμος άηχης βίας — μεταφέρεται στη σκηνή σαν ένας ζωντανός μηχανισμός ελέγχου
https://tickets.public.gr/gr-el/tickets/theater/dogville-se-skinothesia-ari-mpiniari/
Η Λίμνη των Κύκνων - Grand Classical Ballet
Θέατρο Εκθεσιακού Κέντρου Περιστερίου 27-29/12
Τo νέο θέατρο της Αθήνας West Side Theater, στο Εκθεσιακό Κέντρο Περιστερίου, δίπλα στη στάση Μετρό Ανθούπολη, σας περιμένει αυτό τον Δεκέμβριο για να ζήσετε μοναδικές παραστάσεις!
https://tickets.public.gr/gr-el/tickets/dance/i-limni-ton-kyknon-grand-classical-ballet/
Τα Βάλς των Χριστουγέννων με τη Νίνα Λοτσάρη
Ωδείο Αθηνών από 26/12
«Τα Βαλς των Χριστουγέννων», με τη Νίνα Λοτσάρη, μας προσκαλούν σε ένα συναρπαστικό ταξίδι στον χρόνο
https://tickets.public.gr/gr-el/tickets/theater/ta-bals-ton-xristougennon-me-ti-nina-lotsari/
Το Κοριτσάκι με τα Σπίρτα: Το Μιούζικαλ
Θέατρο Κάτια Δανδουλάκη έως 31/1/2027
Σας προσκαλούμε σε μια συγκινητική, φωτεινή και γεμάτη ελπίδα θεατρική παράσταση, εμπνευσμένη από το κλασικό παραμύθι του Χανς Κρίστιαν Άντερσεν — με μια νέα, απρόσμενη πνοή!
https://tickets.public.gr/gr-el/tickets/theater/children/christmas/to-koritsaki-me-ta-spirta-1/
Μπορείς να ανακαλύψεις όλες τις παραστάσεις και να αποκτήσεις το εισιτήριό σου στο https://tickets.public.gr/ και σε όλα τα καταστήματα Public