Όλα τα εισητήρια για τις παραστάσεις του Δεκεμβρίου 2026 στα Public.

Στα Public και το Tickets.public.gr τον Νούμερο 1 προορισμό για εισιτήρια θεαμάτων βρίσκεις τις πιο απίθανες και πολυαναμενόμενες εκδηλώσεις του μήνα. Όποιο θέαμα και αν θες να απολαύσεις, θέατρο ή συναυλία, για μικρούς και μεγάλους σε όλη την Ελλάδα απόκτησε το εισιτήριό σου στα Public και ζήσε αξέχαστες εμπειρίες.

Για τον Διονύση Σαββόπουλο: Ο Αλέξης Κυριτσόπουλος θερμά ευχαριστεί και θα έρθει οπωσδήποτε

Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης 5/12

Ερμηνεύουν: Φοίβος Δεληβοριάς, Χρήστος Θηβαίος, Εύη Μάζη, Πάνος Μουζουράκης, Λήδα Ξυδιά, Άγγελος Παπαδημητρίου, Νίκος Πορτοκάλογλου, Μαρίζα Ρίζου, Μελίνα Τανάγρη

Special Guest: Δήμητρα Γαλάνη

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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https://tickets.public.gr/gr-el/tickets/music/gia-ton-dionysi-sabbopoulo-o-aleksis-kyritsopoulos-therma-euxaristei-kai-tha-rthei-oposdipote/







Ηρακλής στο Θέατρο Ακροπόλ

Θέατρο Ακροπόλ έως 27/12

Ο διαχρονικός μύθος του Ηρακλή ζωντανεύει μέσα από μια μεγάλη - πλούσια θεατρική παραγωγή με 12μελή θίασο

https://tickets.public.gr/gr-el/tickets/theater/iraklis-sto-theatro-akropol/







DOGVILLE του Lars Von Trier σε σκηνοθεσία Άρη Μπινιάρη

Δημοτικό Θέατρο Πειραιά από 25/11



Η κοινότητα του Dogville —ένα κλειστό σύστημα φόβου και επίπλαστης ηθικής τάξης, ένας κόσμος άηχης βίας — μεταφέρεται στη σκηνή σαν ένας ζωντανός μηχανισμός ελέγχου

https://tickets.public.gr/gr-el/tickets/theater/dogville-se-skinothesia-ari-mpiniari/







Η Λίμνη των Κύκνων - Grand Classical Ballet

Θέατρο Εκθεσιακού Κέντρου Περιστερίου 27-29/12

Τo νέο θέατρο της Αθήνας West Side Theater, στο Εκθεσιακό Κέντρο Περιστερίου, δίπλα στη στάση Μετρό Ανθούπολη, σας περιμένει αυτό τον Δεκέμβριο για να ζήσετε μοναδικές παραστάσεις!

https://tickets.public.gr/gr-el/tickets/dance/i-limni-ton-kyknon-grand-classical-ballet/







Τα Βάλς των Χριστουγέννων με τη Νίνα Λοτσάρη

Ωδείο Αθηνών από 26/12

«Τα Βαλς των Χριστουγέννων», με τη Νίνα Λοτσάρη, μας προσκαλούν σε ένα συναρπαστικό ταξίδι στον χρόνο

https://tickets.public.gr/gr-el/tickets/theater/ta-bals-ton-xristougennon-me-ti-nina-lotsari/







Το Κοριτσάκι με τα Σπίρτα: Το Μιούζικαλ

Θέατρο Κάτια Δανδουλάκη έως 31/1/2027

Σας προσκαλούμε σε μια συγκινητική, φωτεινή και γεμάτη ελπίδα θεατρική παράσταση, εμπνευσμένη από το κλασικό παραμύθι του Χανς Κρίστιαν Άντερσεν — με μια νέα, απρόσμενη πνοή!

https://tickets.public.gr/gr-el/tickets/theater/children/christmas/to-koritsaki-me-ta-spirta-1/







Μπορείς να ανακαλύψεις όλες τις παραστάσεις και να αποκτήσεις το εισιτήριό σου στο https://tickets.public.gr/ και σε όλα τα καταστήματα Public