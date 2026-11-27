Στην πρώτη θέση της κατάταξης βρέθηκε η Ιταλία, με 96,5 εκατομμύρια επιβάτες και μερίδιο 22,8%, ενώ την τρίτη θέση κατέλαβε η Δανία, με 42,1 εκατομμύρια επιβάτες και ποσοστό 9,9%

Τη δεύτερη θέση μεταξύ των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη θαλάσσια επιβατική κίνηση κατέλαβε η Ελλάδα το 2025, με τα ελληνικά λιμάνια να διαχειρίζονται συνολικά 81,2 εκατομμύρια επιβάτες, σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία που δημοσίευσε η Eurostat.

Η χώρα μας συγκέντρωσε το 19,2% της συνολικής επιβατικής κίνησης στα λιμάνια της ΕΕ, επιβεβαιώνοντας τον ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο της ελληνικής ακτοπλοΐας και των θαλάσσιων μεταφορών σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Στην πρώτη θέση της κατάταξης βρέθηκε η Ιταλία, με 96,5 εκατομμύρια επιβάτες και μερίδιο 22,8%, ενώ την τρίτη θέση κατέλαβε η Δανία, με 42,1 εκατομμύρια επιβάτες και ποσοστό 9,9%. Οι τρεις χώρες συγκέντρωσαν από κοινού περισσότερο από το ήμισυ της συνολικής θαλάσσιας επιβατικής κίνησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Σημαντική είναι και η παρουσία των ελληνικών λιμένων στην κατάταξη των μεγαλύτερων επιβατικών λιμανιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς τρία ελληνικά λιμάνια συγκαταλέγονται στα 20 με τη μεγαλύτερη επιβατική κίνηση.Το λιμάνι του Πειραιά κατέλαβε την τέταρτη θέση σε ευρωπαϊκό επίπεδο, με 10,4 εκατομμύρια επιβάτες το 2025. Στις τρεις πρώτες θέσεις βρέθηκαν ισάριθμα ιταλικά λιμάνια, με τη Μεσσήνη να καταγράφει 12,8 εκατομμύρια επιβάτες, το Ρέτζιο της Καλαβρίας 12,6 εκατομμύρια και τη Νάπολη 10,7 εκατομμύρια. Την πρώτη πεντάδα συμπλήρωσε το Ελσίνκι της Φινλανδίας, με 9,5 εκατομμύρια επιβάτες.

Συνολικά, τα 20 μεγαλύτερα επιβατικά λιμάνια της ΕΕ συγκέντρωσαν το 36% της συνολικής θαλάσσιας επιβατικής κίνησης.

Ιστορικό ρεκόρ στα ευρωπαϊκά λιμάνια

Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, η θαλάσσια επιβατική κίνηση ανήλθε το 2025 στα 423,4 εκατομμύρια επιβάτες, καταγράφοντας την υψηλότερη επίδοση από το 2002, όταν ξεκίνησε η συλλογή συγκρίσιμων στοιχείων. Ο αριθμός των επιβατών αυξήθηκε κατά 5,5 εκατομμύρια σε σύγκριση με το 2024 και κατά 5,2 εκατομμύρια σε σχέση με το 2019, πριν από τις αναταράξεις που προκάλεσε η πανδημία στους κλάδους των μεταφορών και του τουρισμού. Τη μεγαλύτερη ετήσια αύξηση κατέγραψε η Ιταλία, με 3 εκατομμύρια επιπλέον επιβάτες, ενώ η μεγαλύτερη μείωση σημειώθηκε στη Γαλλία, κατά 900.000 επιβάτες.

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Σύμφωνα με τη Eurostat, το 97,5% της συνολικής θαλάσσιας επιβατικής κίνησης στην ΕΕ συγκεντρώθηκε σε 11 κράτη-μέλη, καθένα από τα οποία κατέγραψε περισσότερους από 13 εκατομμύρια επιβάτες.