Το ποσοστό επενδύσεων των νοικοκυριών στην Ελλάδα διαμορφώθηκε το 2025 στο 6,86% του ακαθάριστου διαθέσιμου εισοδήματος, έναντι 6,15% το 2024, σημειώνοντας αύξηση κατά 0,71 ποσοστιαίες μονάδες.

Τη σταδιακή ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας από τη δεκαετή οικονομική κρίση αντανακλά η αύξηση του ποσοστού επενδύσεων των ελληνικών νοικοκυριών, χωρίς ωστόσο η χώρα να έχει καταφέρει να καλύψει την απόσταση που τη χωρίζει από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία της Eurostat, το ποσοστό επενδύσεων των νοικοκυριών στην Ελλάδα διαμορφώθηκε το 2025 στο 6,86% του ακαθάριστου διαθέσιμου εισοδήματος, έναντι 6,15% το 2024, σημειώνοντας αύξηση κατά 0,71 ποσοστιαίες μονάδες. Την ίδια στιγμή, στην Ευρωπαϊκή Ένωση ο αντίστοιχος δείκτης υποχώρησε στο 8,1% από 8,2% το 2024, καταγράφοντας τη χαμηλότερη επίδοση από το 2015. Η διαφοροποίηση της ελληνικής πορείας συνδέεται σε σημαντικό βαθμό με την προσπάθεια κάλυψης του τεράστιου επενδυτικού κενού που άφησε πίσω της η πολυετής ύφεση.

Ενδεικτική είναι η εξέλιξη του δείκτη από το 2019, όταν το ποσοστό επενδύσεων των ελληνικών νοικοκυριών βρισκόταν μόλις στο 2,62%. Το 2020 αυξήθηκε στο 3,05%, το 2021 στο 3,48%, το 2022 στο 4,8% και το 2023 στο 5,65%, για να φθάσει στο 6,86% το 2025. Η συνολική αύξηση κατά σχεδόν 162% μέσα σε έξι χρόνια είναι αναμφίβολα σημαντική, πρέπει όμως να αξιολογείται υπό το πρίσμα της εξαιρετικά χαμηλής βάσης εκκίνησης, καθώς η δεκαετής κρίση είχε οδηγήσει σε κατάρρευση την οικοδομική και επενδυτική δραστηριότητα. Παρά τη βελτίωση των μεγεθών και τη σταδιακή σύγκλιση με την Ευρώπη, η Ελλάδα εξακολουθεί να απέχει 1,24 ποσοστιαίες μονάδες από τον κοινοτικό μέσο όρο, γεγονός που καταδεικνύει ότι η επιστροφή στην οικονομική κανονικότητα παραμένει μια ανολοκλήρωτη διαδικασία.

Είναι χαρακτηριστικό ότι, παρά τους υψηλούς ρυθμούς ανάκαμψης, η Ελλάδα καταλαμβάνει την ένατη θέση από το τέλος, μαζί με τη Μάλτα, μεταξύ των 26 κρατών-μελών με διαθέσιμα στοιχεία. Στην κορυφή της κατάταξης βρίσκεται η Κύπρος με 15,3%, ακολουθούμενη από την Ολλανδία με 11,3% και την Τσεχία με 10,5%, ενώ τις χαμηλότερες επιδόσεις καταγράφουν η Σουηδία με 4,7%, η Πολωνία με 5% και η Σλοβακία με 5,7%. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, οι επενδύσεις των νοικοκυριών παραμένουν αισθητά χαμηλότερες από τα προ της χρηματοπιστωτικής κρίσης του 2008 επίπεδα, όταν κυμαίνονταν μεταξύ 10% και 11% του διαθέσιμου εισοδήματος.