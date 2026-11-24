Έως τις 21 Δεκεμβρίου θα πρέπει να έχει πληρωθεί σε εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενους το δώρο Χριστουγέννων. Υπάρχουν ωστόσο 4 κατηγορίες εργαζομένων που αναμένεται να πάρουν μικρότερα ποσά.

Μέχρι τις 21/12 αναμένεται οι εργοδότες να έχουν πληρώσει το δώρο Χριστουγέννων στους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα. Ωστόσο, κάποιες κατηγορίες πολιτών δεν θα δουν ένα πόσο ίσο με την μηνιαίο μισθό τους.

Το τελικό ύψος του Δώρου καθορίζεται από δύο βασικούς παράγοντες: τη διάρκεια της εργασιακής σχέσης μέσα στην περίοδο αναφοράς (1η Μαΐου έως και 31 Δεκεμβρίου 2026), καθώς και το καθεστώς απασχόλησης και τις τακτικές αποδοχές του κάθε εργαζομένου. Έτσι, ολόκληρο το ποσό καταβάλλεται αποκλειστικά σε όσους εργάστηκαν αδιάλειπτα στον ίδιο εργοδότη καθ' όλη τη διάρκεια του οκταμήνου.

Αντίθετα, όσοι προσλήφθηκαν αργότερα ή αποχώρησαν πριν το τέλος του έτους, θα πληρωθούν αναλογικά.

Οι 4 κατηγορίες που θα λάβουν μειωμένο Δώρο

Όσοι προσλήφθηκαν μετά την 1η Μαΐου 2026 : Όσοι ξεκίνησαν να εργάζονται μετά την έναρξη της περιόδου υπολογισμού λαμβάνουν τμήμα του Δώρου, το οποίο υπολογίζεται με βάση τις ημερολογιακές ημέρες διάρκειας της σύμβασής τους.

: Όσοι ξεκίνησαν να εργάζονται μετά την έναρξη της περιόδου υπολογισμού λαμβάνουν τμήμα του Δώρου, το οποίο υπολογίζεται με βάση τις ημερολογιακές ημέρες διάρκειας της σύμβασής τους. Όσοι αποχώρησαν πριν από τις 31 Δεκεμβρίου : Ανεξάρτητα από το αν υπήρξε παραίτηση ή απόλυση, το δικαίωμα στο Δώρο δεν χάνεται. Ο εργαζόμενος δικαιούται αναλογία για το διάστημα από την 1η Μαΐου έως και την ημέρα αποχώρησής του.

: Ανεξάρτητα από το αν υπήρξε παραίτηση ή απόλυση, το δικαίωμα στο Δώρο δεν χάνεται. Ο εργαζόμενος δικαιούται αναλογία για το διάστημα από την 1η Μαΐου έως και την ημέρα αποχώρησής του. Εργαζόμενοι με μερική απασχόληση : Δικαιούνται κανονικά Δώρο Χριστουγέννων, αλλά το ποσό προκύπτει από τις τακτικές αποδοχές τους, οι οποίες είναι μειωμένες σε σχέση με την πλήρη απασχόληση.

: Δικαιούνται κανονικά Δώρο Χριστουγέννων, αλλά το ποσό προκύπτει από τις τακτικές αποδοχές τους, οι οποίες είναι μειωμένες σε σχέση με την πλήρη απασχόληση. Απασχολούμενοι με εκ περιτροπής εργασία: Για όσους εργάζονται λιγότερες ημέρες την εβδομάδα, εφαρμόζονται ειδικοί κανόνες υπολογισμού βάσει των ημερών πραγματικής απασχόλησης.

Ο κανόνας υπολογισμού

Σύμφωνα με την εργατική νομοθεσία, για κάθε 19 ημερολογιακές ημέρες εργασιακής σχέσης εντός του διαστήματος 1ης Μαΐου – 31 Δεκεμβρίου, ο εργαζόμενος δικαιούται:

Τα 2/25 του μηνιαίου μισθού, εάν αμείβεται με μισθό.

Δύο ημερομίσθια, εάν αμείβεται με ημερομίσθιο.

Για διαστήματα μικρότερα των 19 ημερών, καταβάλλεται η αντίστοιχη κλασματική αναλογία. Ως βάση υπολογισμού λαμβάνονται οι τακτικές αποδοχές της 10ης Δεκεμβρίου (ή οι αποδοχές της ημέρας λύσης της σύμβασης, αν η αποχώρηση προηγήθηκε).

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Πώς επηρεάζουν οι άδειες και οι απουσίες

Δεν αντιμετωπίζονται όλες οι απουσίες με τον ίδιο τρόπο κατά τον υπολογισμό του Δώρου:

Συνυπολογίζονται κανονικά : Οι ημέρες της κανονικής ετήσιας άδειας, οι ημέρες άδειας μητρότητας, καθώς και τα πρώτα τριήμερα ασθενείας (κατά τα οποία δεν καταβάλλεται επίδομα ασθενείας από τον ασφαλιστικό φορέα).

: Οι ημέρες της κανονικής ετήσιας άδειας, οι ημέρες άδειας μητρότητας, καθώς και τα πρώτα τριήμερα ασθενείας (κατά τα οποία δεν καταβάλλεται επίδομα ασθενείας από τον ασφαλιστικό φορέα). Αφαιρούνται: Οι ημέρες απουσίας λόγω ασθένειας για τις οποίες ο εργαζόμενος επιδοτείται από τον ασφαλιστικό του φορέα.

Πότε πληρώνεται και τι ισχύει νομικά

Η προθεσμία για την καταβολή του Δώρου Χριστουγέννων 2026 εκπνέει τη Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου, αν και οι εργοδότες έχουν τη δυνατότητα να πληρώσουν νωρίτερα.

Υπενθυμίζεται ότι το Δώρο καταβάλλεται αποκλειστικά σε χρήμα (απαγορεύεται η καταβολή σε είδος) και οποιαδήποτε παραίτηση του εργαζομένου από αυτό θεωρείται άκυρη. Σε περίπτωση μη καταβολής ή λανθασμένου υπολογισμού, οι εργαζόμενοι μπορούν να προσφύγουν στην Επιθεώρηση Εργασίας.