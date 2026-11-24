Η συγκεκριμένη μέθοδος μπορεί να εφαρμοστεί σε μαντεμένια τηγάνια, μεταλλικά σκεύη μαγειρικής, ταψιά, μαχαίρια, τρίφτες και παλιά εργαλεία κουζίνας.

Οι φλούδες πατάτας και η μαγειρική σόδα μπορούν να βοηθήσουν στην απομάκρυνση της επιφανειακής σκουριάς από τηγάνια, ταψιά, μαχαίρια και άλλα μεταλλικά σκεύη της κουζίνας. Πρόκειται για έναν απλό και οικονομικό τρόπο καθαρισμού, με υλικά που συνήθως υπάρχουν σε κάθε σπίτι.

Πώς λειτουργεί ο συνδυασμός πατάτας και μαγειρικής σόδας

Η συγκεκριμένη μέθοδος μπορεί να εφαρμοστεί σε μαντεμένια τηγάνια, μεταλλικά σκεύη μαγειρικής, ταψιά, μαχαίρια, τρίφτες και παλιά εργαλεία κουζίνας.

Αντί να αγοράσετε ένα ειδικό καθαριστικό προϊόν για τη σκουριά, μπορείτε να αξιοποιήσετε αυτά τα δύο απλά υλικά.

Σύμφωνα με το Food Republic, το οξαλικό οξύ που περιέχουν οι πατάτες συμβάλλει στη διάλυση της σκουριάς, ενώ η μαγειρική σόδα λειτουργεί ως ήπιο αποξεστικό, βοηθώντας στην απομάκρυνση των υπολειμμάτων.

Με απλά λόγια, η πατάτα βοηθά να χαλαρώσει η σκουριά από την επιφάνεια του μετάλλου και η μαγειρική σόδα διευκολύνει το τρίψιμο και την απομάκρυνσή της. Το πλεονέκτημα είναι ότι η μέθοδος είναι πιο ήπια για τα μεταλλικά αντικείμενα σε σύγκριση με τα ισχυρά χημικά καθαριστικά ή τις συρμάτινες βούρτσες.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Πώς να εφαρμόσετε τη μέθοδο βήμα-βήμα

Η διαδικασία είναι απλή και δεν απαιτεί ιδιαίτερο εξοπλισμό:

Ρίξτε στην περιοχή που έχει σκουριάσει ένα λεπτό στρώμα μαγειρικής σόδας.

Ακουμπήστε τις φλούδες της πατάτας πάνω στη σκουριασμένη επιφάνεια, με την εσωτερική τους πλευρά προς το μέταλλο. Για τα μαχαίρια και τα μικρά μεταλλικά εργαλεία, μπορείτε να καρφώσετε τη λεπίδα σε μια ωμή πατάτα κομμένη στη μέση.

Το επόμενο πρωί, ξεπλύνετε το σκεύος κάτω από τρεχούμενο νερό και τρίψτε τη σκουριασμένη επιφάνεια με τη φλούδα ή το μισό της πατάτας, αφού το βουτήξετε πρώτα σε μαγειρική σόδα.

Για πιο επίμονους λεκέδες, προσθέστε λίγο χοντρό αλάτι, ώστε να ενισχύσετε το τρίψιμο.

Εάν χρειάζεται, επαναλάβετε τη διαδικασία. Στο τέλος, στεγνώστε αμέσως και πολύ καλά το σκεύος, για να αποτρέψετε την επανεμφάνιση της σκουριάς.

Το σωστό στέγνωμα είναι καθοριστικό για να μην εμφανιστεί ξανά η σκουριά. Ειδικά τα μαντεμένια σκεύη δεν πρέπει ποτέ να αφήνονται να στεγνώσουν μόνα τους στον αέρα.

Πότε δεν αρκεί αυτή η μέθοδος

Είναι σημαντικό να γνωρίζετε ότι το συγκεκριμένο κόλπο ενδείκνυται κυρίως για ελαφριά, επιφανειακή σκουριά. Εάν η σκουριά έχει καλύψει μεγάλο μέρος του σκεύους ή έχει δημιουργήσει βαθιές αλλοιώσεις και κοιλότητες στο μέταλλο, οι φλούδες πατάτας δεν θα είναι αρκετές.

Την επόμενη φορά, λοιπόν, που θα καθαρίσετε πατάτες για το φαγητό σας, κρατήστε μερικές φλούδες και δοκιμάστε τη μέθοδο στο παλιό σκουριασμένο τηγάνι σας. Το αποτέλεσμα μπορεί να σας εκπλήξει!

Με πληροφορίες από thecoolist.com