«Με το ΠΑΣΟΚ υπάρχει ένας υγιής προγραμματικός ανταγωνισμός», τόνισε η Θεώνη Κουφονικολάκου.

Ευθεία επίθεση κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη εξαπέλυσε η Θεώνη Κουφονικολάκου, τονίζοντας πως αντί να βάλει πλάτη στην ακρίβεια στα καύσιμα, το βασικό καλάθι και την ενέργεια, «μας διαφημίζει τη Eurobank και την ΕΚΟ» και τις προσφορές των τραπεζών.

Αυτό, όπως σημείωσε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό Prisma FM Πρέβεζας, τη στιγμή που οι τράπεζες έχουν σημειώσει ρεκόρ κερδών και δεν φορολογούνται λόγω του αναβαλλόμενου φόρου.

Επισήμανε ακόμη ότι ο πρωθυπουργός πρότεινε σε παππούδες και γιαγιάδες παιχνίδια που δεν πρέπει να δίνονται σε παιδιά κάτω των 18 ετών, επειδή περιέχουν στοιχεία βίας. «Είναι όλα επικοινωνία», σημείωσε. Πρόσθεσε ότι η κυβέρνηση δεν έχει κανένα σχέδιο για τον παραγωγικό μετασχηματισμό της χώρας, η οποία στηρίζεται «καταστροφικά» στη μονοκαλλιέργεια του τουρισμού και στο real estate. Για την ΕΛΑΣ, αντίθετα, η παραγωγική ανασυγκρότηση είναι απόλυτη προτεραιότητα: ενίσχυση της επιχειρηματικότητας μέσω του Εθνικού Ταμείου Σύγκλισης σε κάθε περιοχή, σύγχρονες βιομηχανικές ζώνες, ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα και της μεταποίησης.

Για τις δηλώσεις Γεωργιάδη για τους νεκρούς του Πολυτεχνείου

«Είναι μια ανιστόρητη, επικίνδυνη άποψη, η οποία σπρώχνει όλο και περισσότερο την ατζέντα στην ακροδεξιά», τόνισε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, σχολιάζοντας τις τοποθετήσεις του υπουργού Υγείας για το Πολυτεχνείο.

Ειδικότερα, σημείωσε ότι ο κ. Γεωργιάδης, ο οποίος έχει δηλώσει στο παρελθόν ότι δεν υπήρχαν νεκροί στο Πολυτεχνείο, επανήλθε επιμένοντας στο πόρισμα Τσεβά. Έτσι, όπως είπε, επαναλαμβάνει «ένα γνωστό παιχνιδάκι όσων θέλουν να αμαυρώσουν αυτή την πολύ φωτεινή ιστορική στιγμή», με τη διάκριση ανάμεσα σε νεκρούς «εντός και εκτός Πολυτεχνείου». Υπογράμμισε ότι ο κ. Γεωργιάδης δεν είναι τυχαίος, καθώς είναι υπουργός Υγείας και αντιπρόεδρος της ΝΔ. Αυτό, κατά την ίδια, αποδεικνύει ότι η ΝΔ «κάνει ότι κινείται προς το κέντρο», ενώ στην πραγματικότητα έχει αποφασίσει να κάνει «χάρες» στην ακροδεξιά, «ιδίως παίρνοντας μια τέτοια θέση την εβδομάδα μνήμης της ιστορικής επετείου του Πολυτεχνείου».

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Εξεταστική για funds και «κόκκινα δάνεια»

Για την εξεταστική για τα funds και τα «κόκκινα δάνεια», άφησε στους πολίτες να κρίνουν αν υπάρχουν σκοπιμότητες. Ξεκαθάρισε ότι η ΕΛΑΣ «δεν έχει να φοβηθεί τίποτα», καθώς επί διακυβέρνησης Τσίπρα η πρώτη κατοικία προστατευόταν, αρχικά με τον νόμο Κατσέλη-Σταθάκη και στη συνέχεια με τον ν. 4605/2019. Αντίθετα, όπως είπε, ο δρόμος για τα funds άνοιξε με τον «Ηρακλή» της ΝΔ, με τον οποίο οι φορολογούμενοι, μέσω της εγγύησης του Δημοσίου, εγγυήθηκαν τις τιτλοποιήσεις υπέρ των funds με 24 δισ. ευρώ. Αποτέλεσμα ήταν η αύξηση των πλειστηριασμών κατά 131% από το 2019 και οι 67.309 προγραμματισμένοι πλειστηριασμοί μόνο το 2025. «Βλέπουμε θετικά την πρόταση για την εξεταστική, αλλά δεν είμαστε αισιόδοξες και αισιόδοξοι», πρόσθεσε, «γιατί ξέρουμε ποιος έχει την πλειοψηφία στην εξεταστική και ξέρουμε και τι έγινε με τις προηγούμενες εξεταστικές».

«Υγιής προγραμματικός ανταγωνισμός με το ΠΑΣΟΚ»

Με τον κόσμο του ΠΑΣΟΚ, όμως, όπως είπε, η ΕΛΑΣ έχει σχέση, αφού φέρει και το πρόσημο της σοσιαλδημοκρατίας. Μεταξύ των δύο κομμάτων υπάρχει «ένας υγιής προγραμματικός ανταγωνισμός», ενώ ζητήματα όπως αυτό της σημαίας του Πολυτεχνείου «δεν προσφέρονται για μικροκομματική αντιπαράθεση», καθώς είναι θεσμικά και ιστορικά. Σημείωσε ωστόσο ότι, σε συνθήκες κρίσης, όταν κάποιος επιλέγει αντί να ασχοληθεί με την κυβέρνηση της ΝΔ να ανοίξει μέτωπο με τον Αλέξη Τσίπρα, αυτό «κρίνεται και πρέπει να κρίνεται».

Ακρίβεια

Παράλληλα, επικαλέστηκε τους ευρωπαϊκούς δείκτες, που, όπως είπε, «δεν μπορούν να αμφισβητηθούν από τον οποιονδήποτε»:

⁠ ⁠το 87,1% των πολιτών δηλώνει ότι δυσκολεύεται να τα βγάλει πέρα

⁠ ⁠οι αποδοχές δεν έχουν επιστρέψει στα επίπεδα του 2019

⁠ ⁠η Ελλάδα είναι τελευταία, δίπλα στη Βουλγαρία, στην αγοραστική δύναμη

⁠ ⁠είναι πρώτη στην ενεργειακή φτώχεια και τη στεγαστική επιβάρυνση

⁠ ⁠είναι τελευταία στο διάμεσο διαθέσιμο εισόδημα και δεύτερη στον κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού

Πρόσθεσε ότι οι προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ελληνική οικονομία είναι κακές, καθώς ο ρυθμός ανάπτυξης φαίνεται να πέφτει στο 1% στα επόμενα χρόνια.

«Η άνοδος της ΕΛΑΣ στις δημοσκοπήσεις είναι μήνυμα για πιο σκληρή δουλειά»

Τέλος, η Θεώνη Κουφονικολάκου σημείωσε ότι η δημοσκοπική άνοδος της ΕΛΑΣ στη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης είναι πάνω απ' όλα «ένα μήνυμα για πιο σκληρή δουλειά». Η ΕΛΑΣ, όπως εξήγησε, καλείται να αντιπαρατεθεί με κόμματα που έχουν ανεπτυγμένους μηχανισμούς παντού, ενώ η ίδια μέχρι πρόσφατα δεν είχε ούτε οργανώσεις βάσης. Το επόμενο διάστημα, πρόσθεσε, όλη αυτή η προσπάθεια θα «ανθίσει», μέσα από τις συντονιστικές επιτροπές, τις εξορμήσεις, τη διαβούλευση με τους πολίτες και τα ψηφοδέλτια, με υποψηφίους στην περιφέρεια που «φέρνουν τον δικό τους αέρα, τη δική τους ορμή». «Το ιδρυτικό συνέδριο δεν είναι ζήτημα επανεκκίνησης, είναι ζήτημα ανάπτυξης και επιτάχυνσης», υπογράμμισε.