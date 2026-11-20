Οι αποδοχές, όπως είπε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, δεν έχουν επιστρέψει ούτε στα επίπεδα του 2019, γιατί τις αυξήσεις «τις καταβρόχθισε ο πληθωρισμός» και η κυβέρνηση «απλώς κοιτούσε».

«Τη διακυβέρνηση της χώρας το τελευταίο διάστημα την έχει αναλάβει όχι η ΝΔ, αλλά ο πληθωρισμός», δήλωσε η Θεώνη Κουφονικολάκου, σχολιάζοντας την αδράνεια της κυβέρνησης απέναντι στα αλλεπάλληλα κύματα ακρίβειας

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ αναφέρθηκε, μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό One, στην Εξεταστική Επιτροπή, στο πρόγραμμα του κόμματος, στα στοιχεία για την καθημερινότητα των πολιτών, καθώς και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ελληνική οικονομία.

Ειδικότερα για την εξεταστική επιτροπή για τα funds και τα κόκκινα δάνεια, η Θεώνη Κουφονικολάκου σημείωσε ότι «ο Αλέξης Τσίπρας δεν φοβάται τίποτα». Η μεγάλη πρόκληση, όπως είπε, είναι να διερευνηθούν ουσιαστικά όσα έγιναν με το πρόγραμμα «Ηρακλής», που έκανε τις μεταβιβάσεις δανείων ελκυστικές και κερδοφόρες, σε συνδυασμό με την κατάργηση της προστασίας της πρώτης κατοικίας το 2020. Αυτά τα δύο, κατά την ίδια, αποτέλεσαν «ένα εκρηκτικό μείγμα», που οδήγησε σε αύξηση των πλειστηριασμών κατά 131% και σε ρεκόρ 25ετίας την τελευταία επταετία. «Ελπίζουμε να ρίξει φως στο έγκλημα του προγράμματος Ηρακλής», σημείωσε, ζητώντας να διερευνηθεί τι έγινε με τα funds και τους servicers, με το πλαίσιο εποπτείας τους και με την προστασία των ευάλωτων δανειοληπτών.

«Συνεκτικό το πρόγραμμα της ΕΛΑΣ με τέσσερις πυλώνες»

Παράλληλα, παρουσίασε όσα φέρνει η ΕΛΑΣ. Πρώτον, τις κατακτήσεις της διακυβέρνησης Τσίπρα: την έξοδο από το μνημόνιο, την αποκατάσταση της δημοσιονομικής ισορροπίας, την επιστροφή στις αγορές, τη μείωση του δείκτη φτώχειας και την ενίσχυση 8 στα 10 εισοδηματικών στρωμάτων σε όρους αγοραστικής δύναμης, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ.

Δεύτερον, ένα συνεκτικό πρόγραμμα, δομημένο πάνω στη χαρτογράφηση των σημερινών αναγκών, με τέσσερις πυλώνες:

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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⁠ ⁠την αντιμετώπιση της ακρίβειας με άμεσα και μεσομακροπρόθεσμα μέτρα

⁠ ⁠την επανίδρυση του κοινωνικού κράτους, με έμφαση στην υγεία και την παιδεία

⁠ ⁠τη φορολογική ελάφρυνση της μισθωτής εργασίας και της επιχειρηματικότητας

⁠ ⁠την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας, που σήμερα στηρίζεται στη μονοκαλλιέργεια» του τουρισμού, ενώ συγχρόνως πάνω από το 40% αφορά μη παραγωγικές επενδύσεις κυρίως το real estate.

Όπως εξήγησε, μέσω του Εθνικού Ταμείου Σύγκλισης, της «επενδυτικής μηχανής της επόμενης δεκαετίας», η ΕΛΑΣ θα ενισχύσει τη βιομηχανία, την επιχειρηματικότητα, την ενεργειακή αυτονομία, τις υποδομές και την κοινωνική κατοικία. «Το μείζον είναι να παράγουμε περισσότερα, να μοιράζουμε δικαιότερα για να ζούμε καλύτερα», υπογράμμισε.

«Μας ενδιαφέρει μια προοδευτική πανστρατιά»

Αναφερόμενη στη διάκριση ανάμεσα σε παλιά και νέα στελέχη, τη χαρακτήρισε «δημοσιογραφικά ελκυστική» αλλά όχι πραγματική. Όπως είπε, εκείνο που ενδιαφέρει την ΕΛΑΣ είναι μια «προοδευτική πανστρατιά». Τόσο οι άνθρωποι που μπαίνουν για πρώτη φορά στην πολιτική, «που δεν είναι από τζάκι», όσο και τα στελέχη με πολιτική εμπειρία που έχουν συμπορευτεί με τον Αλέξη Τσίπρα, «δεν είναι απλώς ευπρόσδεκτοι, είναι αναγκαίοι».

«Αυτό που μετρά για τον πολίτη είναι η διαφορά στην καθημερινότητά του»

Υπογράμμισε ότι αυτό που μετρά για τον πολίτη είναι η διαφορά που θα δει στη ζωή του. Μίλησε για εκείνον που δεν μπορεί να πληρώσει το ρεύμα ή το σούπερ μάρκετ, και για την ευάλωτη δανειολήπτρια απέναντι στο άρθρο 15 του ν. 5313/2026, που μετατρέπει μια ιδιωτική συμφωνία σε εκτελεστό τίτλο, ακόμη και για εγγυητές και συνοφειλέτες. Μίλησε ακόμη για τον γονιό που θέλει ίσες ευκαιρίες για το παιδί του στην εκπαίδευση, για τον ασθενή σε μια χώρα πρώτη στις μη εξυπηρετούμενες ανάγκες υγείας, για τον αγρότη, τον κτηνοτρόφο και τον επιχειρηματία που πληρώνει ακόμη τέλος επιτηδεύματος. «Ποιος καταργεί το τέλος επιτηδεύματος; Ποιος έχει μηδενική συμμετοχή ασφαλισμένων στα φάρμακα; Ποιος έχει σχέδιο για την παραγωγική ανασυγκρότηση;», αναρωτήθηκε. Αυτή, όπως είπε, είναι η «ειδοποιός απόσταση» μεταξύ των κομμάτων.

Παρέθεσε ακόμη τα στοιχεία για την καθημερινότητα των πολιτών:

⁠ ⁠το 87,1% δηλώνει ότι δυσκολεύεται να τα βγάλει πέρα

⁠ ⁠το 27% ξοδεύει πάνω από το 40% του εισοδήματός του για στέγη, με την Ελλάδα πρώτη στη στεγαστική επιβάρυνση στην ΕΕ. Στις ζώνες υψηλής πίεσης το κόστος φτάνει το 50%-60% των αποδοχών

⁠ ⁠η χώρα είναι πρώτη στην ενεργειακή φτώχεια, με πάνω από το 18% των πολιτών να μην μπορεί να ζεστάνει το σπίτι του

⁠ ⁠το 27,5% βρίσκεται σε κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού, με την Ελλάδα δεύτερη από το τέλος, δίπλα στη Βουλγαρία

«Η κυβέρνηση δεν έχει κανένα σχέδιο για τον παραγωγικό μετασχηματισμό της χώρας»

Οι αποδοχές, όπως είπε, δεν έχουν επιστρέψει ούτε στα επίπεδα του 2019, γιατί τις αυξήσεις «τις καταβρόχθισε ο πληθωρισμός» και η κυβέρνηση «απλώς κοιτούσε».

Για τις «ζοφερές» προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που βλέπουν τον ρυθμό ανάπτυξης να πέφτει κοντά στο 1% κατά τα επόμενα έτη, κατηγόρησε την κυβέρνηση για στάση του τύπου «αν η πραγματικότητα διαφωνεί μαζί μου, τόσο το χειρότερο για την πραγματικότητα». Σημείωσε ότι η κυβέρνηση δεν έχει κανένα σχέδιο για τον παραγωγικό μετασχηματισμό της χώρας, ενώ το 50,6% της ανάπτυξης που επικαλείται προέρχεται από το real estate, τα εξοπλιστικά προγράμματα και το Ταμείο Ανάκαμψης.

«Η πορεία της ΕΛΑΣ από εδώ και πέρα θα είναι μόνο ανοδική»

Τέλος, η Θεώνη Κουφονικολάκου χαρακτήρισε «μικρό θαύμα» το ότι η ΕΛΑΣ, χωρίς κρατική χρηματοδότηση, χωρίς κοινοβουλευτική παρουσία και με τόσα νέα στελέχη, βρέθηκε δημοσκοπικά στη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Και αυτό, όπως είπε, χωρίς κομματικό μηχανισμό και χωρίς οργανώσεις βάσης. Πλέον όμως η ΕΛΑΣ έχει συντονιστικές επιτροπές, πραγματοποιεί διαβούλευση και εξορμήσεις σε όλη την επικράτεια, ενώ το ιδρυτικό συνέδριο θα παγιώσει περαιτέρω τη δυναμική της. Όλα αυτά γίνονται, όπως είπε, «προκειμένου να αποσαφηνίσουμε προγραμματικές θέσεις, να αφουγκραστούμε τις ανάγκες, να ακούσουμε τι έχουν να μας πουν οι άνθρωποι». «Η πορεία της ΕΛΑΣ από εδώ και πέρα θα είναι μόνο ανοδική», σημείωσε υπογραμμίζοντας την οργανωτική και προγραμματική ανάπτυξη της Συμπαράταξης.

{https://www.youtube.com/watch?v=OGmRx33R1DE}