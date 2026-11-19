Αυτή είναι η ανάρτηση του Αλέκου Φλαμπουράρη που επικαλέστηκε ο Αλέξης Τσίπρας για την προστασία της πρώτης κατοικίας.

Στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας είναι η προστασία της πρώτης κατοικίας: τόσο για την υπερψήφιση της πρότασης ΣΥΡΙΖΑ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τα funds και τα κόκκινα δάνεια, όσο και για την επέτειο από τον έναν χρόνο από τον θάνατο του Αλέκου Φλάμπουράρη, του πρωτεργάτη της προστασίας της πρώτης κατοικίας.

Σε εκδήλωση προς τιμήν του εκλιπόντος, ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ, Αλέξης Τσίπρας υπογράμμισε τον ρόλο του Αλέκου Φλαμπουράρη στην κυβέρνηση του, αλλά και στον ρόλο του στη διαμόρφωση του πλαισίου προστασίας της πρώτης κατοικίας, κατηγορώντας όσους, όπως είπε, «βάζουν στο ίδιο κάδρο τη κυβέρνηση της προστασίας της πρώτης κατοικίας με αυτήν της κοινωνικής αναλγησίας».

Με σαφείς αιχμές του ενώπιον της σημερινής ηγεσίας του εναπομείναντος ΣΥΡΙΖΑ, Ρένας Δούρου και Νίκου Παππά, που μετά από δική τους πρόταση θα στηθεί η εξεταστική επιτροπή για το ιδιωτικό χρέος, ο Αλέξης Τσίπρας κάλεσε όσους αμφισβητούν την προστασία εκείνης της περιόδου «να αναρωτηθούν αν έγινε έστω και ένας πλειστηριασμός πρώτης κατοικίας τη περίοδο 15-19. Αν υπήρχε, θα το ξέραμε».

Ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ, επικαλέστηκε, δημόσια επιστολή του Φλαμπουράρη τον Νοέμβριο του 2022, λέγοντας ότι θα μπορούσε να αποτελέσει το υπόμνημα που θα κατέθετε ο ίδιος στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής, αν καλούνταν. «Ίσως να τον καλούσε και πρώτο η κυβέρνηση. Τον “πυροσβέστη”, οι “εμπρηστές”!».

«Για να ξέρουμε ποιοι είναι αυτοί που αγωνιούν για να προστατευουν τους απλούς ανθρώπους και ποιοι είναι αυτοί που το μόνο που τους νοιάζει είναι προστατεύουν τα συμφέροντα» σημείωσε με νόημα.

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Τι έγραφε το 2022 ο Αλέκος Φλαμπουράρης

Σε ανάρτησή του ο Αλέκος Φλαμπουράρης, στις 23 Νοεμβρίου του 2022 έγραφε την αλήθεια για την προστασία της πρώτης κατοικίας.

«Η Κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, σε συνθήκες ασφυκτικής μνημονιακής παρακολούθησης και εποπτείας, επειδή ακριβώς θεωρούσε και θεωρεί την κατοικία κοινωνικό αγαθό, έδρασε κατά τρόπο προστατευτικό της πρώτης κατοικίας.

Παραθέτω ένα σύντομο ιστορικό, για να τελειώνουν τα θρασύτατα ψέματα της Κυβέρνησης και κάποιων που αναπολούν την ανασύσταση του «αντι – ΣΥΡΙΖΑ» μετώπου, για να θυμίσουμε την πραγματικότητα.

1) Το 2015 που αναλάβαμε την Κυβέρνηση υπήρχε ο νόμος Κατσέλη που προστάτευε επιτυχημένα την πρώτη κατοικία των μισθωτών και συνταξιούχων από χρέη προς τράπεζες και ιδιώτες.

2) Ο νόμος Σταθάκη, της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, επίσης προστάτευε την πρώτη κατοικία και επιπλέον επέκτεινε την προστασία της στους ελεύθερους επαγγελματίες και επιτηδευματίες από χρέη προς τράπεζες, ιδιώτες, αλλά και προς το δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία.

3) Το 2019 έληξε η δυνατότητα υποβολής αιτήσεων στον νόμο Κατσέλη, όπως τροποποιήθηκε από τον νόμο Σταθάκη, αλλά δεν έληξε η προστασία της πρώτης κατοικίας. Γι’ αυτό και οι νόμοι «ΚΑΤΣΕΛΗ – ΣΤΑΘΑΚΗ» ενοχοποιήθηκαν από τους διαβόητους «θεσμούς» και των εγχώριων υποστηριχτών τους, ως εργαλεία «στρατηγικών κακοπληρωτών» και η κατάργησή τους ετέθη ως «προϋπόθεση» για την έξοδο από τα μνημόνια.

4) Τον Μάρτιο του 2019 νομοθετήσαμε τον νόμο 4605, στο πλαίσιο του οποίου καθιερώθηκε η διαδικασία ρύθμισης χρεών με πιστωτικά ιδρύματα για την προστασία της πρώτης κατοικίας. Στο πλαίσιο αυτό προστέθηκαν πέραν των φυσικών προσώπων και όσοι ασκούσαν εμπορική και επιχειρηματική δραστηριότητα και είχαν λάβει δάνειο με υποθήκη της πρώτης κατοικίας, με την προϋπόθεση η αξία του ακινήτου να μην υπερβαίνει τα 175.000 ευρώ, αν στις οφειλές της περιλαμβάνονται επιχειρηματικά δάνεια, και τα 250.000 ευρώ σε κάθε άλλη περίπτωση. Επιπρόσθετα προβλεπόταν κρατική επιδότηση της δόσης της νέας ρύθμισης (σε δανειολήπτες με συγκεκριμένα εισοδηματικά – κοινωνικά κριτήρια).

Η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ διατήρησε, παρά τις αντίθετες απαιτήσεις, εν ενεργεία τις διαδικασίες του νόμου ΚΑΤΣΕΛΗ – ΣΤΑΘΑΚΗ. Θέσπισε ένα μεταβατικό μηχανισμό, σύμφωνα με τον οποίο και με την οικονομική συμμετοχή του Δημοσίου οι Τράπεζες ήταν ΥΠΟΧΡΕΩΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΣ να ρυθμίσουν τα δάνεια επί ακινήτων πρώτης κατοικίας.

5) Το νόμο αυτό μάλιστα, τον παράτεινε η Κυβέρνηση της ΝΔ, μέχρι την κατάργηση του από τον νέο πτωχευτικό νόμο 4738/2020 (27/10/2020), ο οποίος καταργεί κάθε προστασία πρώτης κατοικίας. Θυμίζουμε ότι ο νέος πτωχευτικός νόμος της ΝΔ αποκρούστηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ ΜΕ ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΟΜΦΗΣ στον υπουργό Οικονομικών για πολλούς λόγους και μεταξύ αυτών και για την προστασία της πρώτης κατοικίας.

6) Τον Ιούλιο του 2020 καταθέσαμε τροπολογία του ν. 4605/2019 με διεύρυνση των κριτηρίων για την υπαγωγή μεγαλύτερου αριθμού δανειοληπτών καθώς και παράταση ισχύος του νόμου.

7) Το Σεπτέμβριο του 2020 καταθέσαμε τροπολογία για αναστολή πλειστηριασμών οφειλετών, που ως υποθήκη ή προσημείωση υποθήκης έχουν ακίνητο που χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία.

Τον Ιούλιο του 2021 καταθέσαμε τροπολογία για αναστολή πλειστηριασμών που αφορούν ακίνητο που χρησιμεύει ως κύρια κατοικία του οφειλέτη, εφόσον η αντικειμενική αξία αυτού δεν υπερβαίνει τις διακόσιες ογδόντα χιλιάδες (280.000) ευρώ.

Όλες οι τροπολογίες απορρίφθηκαν από την κυβέρνηση της ΝΔ.

Σήμερα λοιπόν, που βρισκόμαστε εκτός μνημονίων, που οι Τράπεζες έχουν «εξυγιάνει τους ισολογισμούς τους;» και άρα δεν ισχύουν επιχειρήματα περί στήριξης της κεφαλαιακής τους επάρκειας, τίποτα δεν εμποδίζει ένα νέο κανονιστικό πλαίσιο που θα προστατεύει την πρώτη κατοικία και θα δίνει δυνατότητες βιώσιμων ρυθμίσεων και με δικαστικές εγγυήσεις.

Τίποτα, εκτός από την απληστία και την αισχροκέρδεια των funds και των servicers και την υποταγή της κυβέρνησης Μητσοτάκη – ΝΔ, στις ορέξεις τους.

Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, ως φορέας της σύγχρονης Αριστεράς, μαζί με τις προοδευτικές δυνάμεις (εντός κι εκτός κοινοβουλίου) και με τους πολίτες αυτής της χώρας θα σταματήσουμε αυτή την καταστροφική πορεία.

Όποτε γίνουν εκλογές μια νέα προοδευτική κυβέρνηση θα αναλάβει την ανόρθωση της χώρας» έγραφε ο Αλέκος Φλαμπουράρης.

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