Τον επίλογο έγραψε ο Νάν.

Ο κυρίαρχος Παναθηναϊκός του πρώτου ημιχρόνου έδωσε... δικαιώματα στην τρίτη περίοδο, αλλά η μεγάλη άμυνα και ο Κέντρικ Ναν στον... επίλογο τον οδήγησαν σε ένα σπουδαίο «διπλό» στο Κάουνας.

Το «τριφύλλι» επικράτησε με 87-72 της Ζαλγκίρις, για τη 13η αγωνιστική της Euroleague, επιστρέφοντας στα θετικά αποτελέσματα και βελτιώνοντας το ρεκόρ του σε 9-4. Παράλληλα, έβαλε τέλος στο αήττητο σερί έξι νικών των Λιθουανών, οι οποίοι υποχώρησαν στο 8-5.

Τα δεκάλεπτα: 17-28, 39-47, 55-59, 72-87

Ο Παναθηναϊκός, όπως σημειώνει το ΑΠΕ, μπήκε δυναμικά στην αναμέτρηση με τη Ζαλγκίρις στο Κάουνας, έλεγξε ρυθμό και ριμπάουντ, «μάτωσε» στην άμυνα και με πρωταγωνιστές τους Χέιζ-Ντέιβις και Γιαμπουσέλε, πήρε από νωρίς τον έλεγχο του αγώνα. Οι «πράσινοι» απάντησαν στο αρχικό 3-0 των γηπεδούχων, βρίσκοντας λύσεις στην επίθεση και στις δύο πλευρές του παρκέ. Ο Χέιζ-Ντέιβις έδωσε το σύνθημα με εύστοχο τρίποντο, ενώ ο Γιαμπουσέλε συνέβαλε καθοριστικά, σκοράροντας τόσο από την περιφέρεια όσο και κοντά στο καλάθι. Με τον Φαλ να προσφέρει επίσης λύσεις στη ρακέτα και τον Κέντρικ Ναν να προσθέτει με σουτ από μακρινή απόσταση, η ομάδα του Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς διατήρησε σταθερά το προβάδισμά της. Η διαφορά έφτασε ακόμη και τους 11 πόντους, με τον Παναθηναϊκό να ολοκληρώνει το πρώτο δεκάλεπτο μπροστά με 28-17.

Το «τριφύλλι» διατήρησε τον έλεγχο και στη δεύτερη περίοδο παρά την αντίδραση των γηπεδούχων. Οι «πράσινοι» έγραψαν το 30-22, ενώ ο Χέιζ-Ντέιβις συνέχισε να δίνει σταθερά επιθετικές λύσεις, όπως και ο Ναν. Η Ζαλγκίρις, ωστόσο, αντέδρασε με πρωταγωνιστή τον Τουμπέλις, ο οποίος βρήκε διαδοχικούς πόντους και συνέβαλε στη μείωση της διαφοράς. Οι Λιθουανοί πλησίασαν στους έξι (28-36 στο 15΄), ενώ στη συνέχεια έριξαν τη διαφορά ακόμη και στους τρεις (35-38 στο 17΄). Ο Παναθηναϊκός, όμως, απάντησε με τρίποντα των Μπόνγκα και Χέιζ-Ντέιβις, ενώ ο Φαλ έδωσε αμυντικές λύσεις κοντά στο καλάθι, διαμορφώνοντας το 47-39 του ημιχρόνου. Μοναδικός «πονοκέφαλος» του Ομπράντοβιτς τα 3 φάουλ που συμπλήρωσε στην αρχή της δεύτερης περιόδου ο Λεσόρ.

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Στην τρίτη περίοδο η Ζαλγκίρις ανέβασε την πίεσή της και κατάφερε να επιστρέψει δυναμικά στη διεκδίκηση της νίκης. Ο Παναθηναϊκός διατήρησε αρχικά το προβάδισμά του, όμως οι Λιθουανοί, με τον Τουμπέλις να συνεχίζει να αποτελεί την αιχμή του δόρατος και τους Έβανς και Βαλαντσιούνας να δίνουν σημαντικές λύσεις, άρχισαν να ροκανίζουν τη διαφορά. Με επιμέρους σκορ 16-7 στο 27΄, η Ζαλγκίρις ανέτρεψε την εις βάρος της κατάσταση και πέρασε για πρώτη φορά μπροστά στο σκορ με 55-54, προκαλώντας νέα δεδομένα στην αναμέτρηση. Η αντίδραση, ωστόσο, του Παναθηναϊκού ήταν άμεση. Ο Σλούκας ευστόχησε σε καθοριστικό τρίποντο, δίνοντας ξανά το προβάδισμα στους «πράσινους» με 57-55 στο 29΄, ενώ ο Λεσόρ πρόσθεσε δύο ακόμη πόντους, διαμορφώνοντας το 59-55 στο τέλος της τρίτης περιόδου.

Στο τελευταίο δεκάλεπτο ο Παναθηναϊκός ανέβασε κατακόρυφα την απόδοσή του, με τον Ναν να παίρνει την επιθετική σκυτάλη και να οδηγεί τους «πράσινους» σε ένα αποφασιστικό ξέσπασμα. Ο Αμερικανός γκαρντ άρχισε να βρίσκει στόχο από τα 6,75 μ., ευστοχώντας σε δύο διαδοχικά τρίποντα και ανεβάζοντας τη διαφορά στο 60-70 στο 34΄. Ακολούθησε τεχνική ποινή στον πάγκο της Ζαλγκίρις, με τον προπονητή Τόμας Μασιούλις να διαμαρτύρεται για βήματα του Ναν σε αιφνιδιασμό, με τον Σλούκα να ευστοχεί στη βολή και να διαμορφώνει το 60-71. Ο Ναν συνέχισε το προσωπικό του κρεσέντο, πετυχαίνοντας καλάθι και φάουλ για το 62-74 και προσθέτοντας ακόμη δύο πόντους για το 64-76. Η συνεργασία Σλούκα και Λεσόρ, με τον πρώτο να δημιουργεί και τον δεύτερο να καρφώνει, έφερε τη διαφορά στο +14 (64-78) στο 36΄, βάζοντας ουσιαστικά τέλος στις ελπίδες της Ζαλγκίρις για ανατροπή.