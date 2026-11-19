Η αδερφή του Γιώργου Μαζωνάκη, μίλησε για την απώλεια του καλλιτέχνη.

Δύο μήνες έχουν περάσει από όταν ο Γιώργος Μαζωνάκης έφυγε από τη ζωή, βυθίζοντας στη θλίψη την οικογένειά του, τον καλλιτεχνικό κόσμο, αλλά και ολόκληρο το πανελλήνιο.

Ο γνωστός ερμηνευτής έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 54 ετών, ενώ μέχρι και σήμερα έρχονται στη δημοσιότητα ζητήματα και δεδομένα που σχετίζονται με τον θάνατό του.

Παράλληλα, η αδερφή του, Μαρία, έχει αναλάβει να παραλάβει τα πράγματα του Γιώργου Μαζωνάκη από το σπίτι που διέμενε στη Βούλα.

Όσα ανέφερε η αδερφή του Γιώργου Μαζωνάκη στην εκπομπή «Super Κατερίνα»

Το πρωί της Πέμπτης 19 Νοεμβρίου, προβλήθηκε στην εκπομπή «Super Κατερίνα» ένα σύντομο απόσπασμα από τις δηλώσεις της Μαρίας Μαζωνάκη, η οποία αναφέρθηκε στην απώλεια του αδερφού της, αλλά και στην Πάολα, η οποία ανέλαβε τα χρέη του κριτή στον μουσικό διαγωνισμό του The Voice, όπου μέχρι πρότινος βρισκόταν ο Γιώργος Μαζωνάκης:

«Εντάξει, όλα καλά, καλά είναι οι γονείς μας. Ο κόσμος θα θέλαμε να θυμάται τον Γιώργο σαν Γιώργο, όλοι ξέρουνε τι ήταν ο Γιώργος. Ας μιλάνε για την αγάπη μας για τον Γιώργο μας και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, δίνει δύναμη και σε εμάς».

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Σε άλλο σημείο της συζήτησης, η Μαρία Μαζωνάκη, αναφέρθηκε στις διαδικασίες που έχουν ξεκινήσει έτσι ώστε η Αρίθα, η αγαπημένη σκυλίτσα του ερμηνευτή να ταφεί δίπλα στο μνήμα του: «Αυτό είναι γνωστό. Είμαι σίγουρη ότι και οι δύο θα ήθελαν να είναι μαζί».

Τέλος, η Μαρία Μαζωνάκη αναφέρθηκε στην Πάολα: «Θεωρώ πως η Πάολα είναι μία άξια αντικαταστάτρια του αδερφού μου…», ανέφερε αρχικά και όταν ρωτήθηκε αν έχουν έρθει σε επικοινωνία, πρόσθεσε: «Αυτά είναι μεταξύ μας».

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