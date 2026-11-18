Η δήλωση της Μαρίας Μαζωνάκη στην κάμερα της εκπομπής «Live News».

Σχεδόν δύο μήνες έχουν περάσει από όταν ο Γιώργος Μαζωνάκης έφυγε από τη ζωή στις 9 Σεπτεμβρίου, βυθίζοντας στη θλίψη την οικογένειά του, τον καλλιτεχνικό κόσμο, αλλά και το πανελλήνιο.

Νέα δεδομένα έρχονται στο προσκήνιο σε ό,τι αφορά τις αιτίες θανάτου του σπουδαίου ερμηνευτή, ενώ μία από τις τελευταίες εξελίξεις συνδέεται με το γεγονός ότι η οικογένειά του πήγε στο σπίτι του στη Βούλα.

Η αδερφή του, Μαρία Μαζωνάκη, μιλώντας στην εκπομπή «Live News» και τον Νίκο Ευαγγελάτο, εξέφρασε μερικά από τα συναισθήματά της.

Συγκινεί η Μαρία Μαζωνάκη

Η ίδια, δήλωσε εξαντλημένη από την κατάσταση, ενώ η οικογένεια συνεχίζει να βιώνει το πένθος από την απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη:

«Δεν ήταν η πρώτη μέρα (σ.σ που πήγαμε στο σπίτι). Τι να σας πω, ήταν πολύ δύσκολο, δεν χωράνε λόγια. Έχω πολλά να θυμάμαι, έχω το κομποσκοίνι του, έχω πολλά… Κύριε Νίκο, νιώθω ότι έχω εξαντληθεί ψυχολογικά, τα πάντα. Δεν έχουμε ορίσει τα επόμενα βήματα ακόμα, γιατί ζούμε τη στιγμή, ζούμε αυτό που ζούμε τώρα, ακόμα πενθούμε, θα δείξει, δεν ξέρουμε ακόμα».

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Από την πλευρά του, ο Νίκος Ευαγγελάτος μετέφερε μερικές λεπτομέρειες από τη συζήτηση που είχε με τη Μαρία Μαζωνάκη, αρκετή ώρα πριν βγει στον αέρα της εκπομπής:

«Μιλήσαμε με τη Μαρία και θα αποκαλύψω αυτό που μου είπε, γιατί μου είπε ότι αν είχε την οικονομική δυνατότητα θα ήθελε να κρατήσει αυτό το σπίτι. ‘Θα ήθελα να έχω αυτό το σπίτι, γιατί θα είναι σα να έχω τον Γιώργο κοντά μου’ και ήταν πολύ συγκινητική αυτή η κουβέντα».

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