Απόψε, Τετάρτη 18 Νοεμβρίου στις 21.00.

Το πιο αγαπημένο τηλεοπτικό εστιατόριο στον κόσμο επέστρεψε πιο ζεστό και πιο…. ερωτεύσιμο από ποτέ! Με παρουσία σε 19 χώρες και χιλιάδες ιστορίες που ξεκίνησαν από ένα πρώτο ραντεβού το First Dates άνοιξε ξανά τις πόρτες του στην Ελλάδα και υπόσχεται να χαρίσει ακόμη περισσότερες ρομαντικές συναντήσεις!

Όλοι έχουμε αναρωτηθεί πώς θα πάει το πρώτο ραντεβού μας. Θα υπάρξει χημεία; Θα πετύχει η συνάντηση; Όσο κι αν αλλάζουν οι εποχές, ένα τετ-α-τετ ρομαντικό δείπνο παραμένει πάντα ο πιο όμορφος τρόπος για ένα αξέχαστο First Date.

Αυτήν την εμπειρία υπόσχεται να προσφέρει το First Dates κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στις 21:00 με τη Ζενεβιέβ Μαζαρί! Γιατί ο έρωτας δεν έχει εποχή! Και ένα πρώτο «γεια» μπορεί να γίνει μια μεγάλη ιστορία!

Τι θα δούμε απόψε, Τετάρτη 18 Νοεμβρίου στις 21:00 στο First Dates

Στο First Dates, ο έρωτας δεν γνωρίζει σύνορα και, κυρίως, δεν παίζει πάντα με τους κανόνες του παιχνιδιού! Άλλοτε χρειάζεται τύχη, άλλοτε σωστή πάσα και άλλοτε… μια γιαγιά που ξέρει καλύτερα! Τρεις ιστορίες, τρία διαφορετικά ραντεβού και μία κοινή αναζήτηση: το άλλο μισό!

Η Έλενα από τη Θεσσαλονίκη είναι αθλητικογράφος και η μεγάλη της αγάπη είναι η μπάλα! Αναζητώντας το κατάλληλο αγόρι για να μοιραστεί το πάθος της για το ποδόσφαιρο, ακολούθησε τη συμβουλή της αγαπημένης της γιαγιάς, η οποία την προέτρεψε να δηλώσει συμμετοχή στο First Dates. Και όπως φαίνεται, κάτι ξέρει η γιαγιά! Όσο σπάνιος είναι ο έρωτας, άλλο τόσο σπάνιοι είναι οι Θεσσαλονικείς ποδοσφαιριστές!

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Κι όμως, ο Γιώργος βρίσκεται κοντά στην Έλενα, τόσο γεωγραφικά όσο και ως προς τα ενδιαφέροντά τους, αφού έπαιζε ποδόσφαιρο για χρόνια. Θα καταφέρουν να βρουν κοινό ρυθμό ή το μεταξύ τους ματς θα έχει απρόβλεπτη εξέλιξη;

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Ο Μάνθος είναι απλός άνθρωπος και δεν ζητάει πολλά. Το μόνο που θέλει είναι μια γυναίκα που να αγαπά τα πανηγύρια όσο κι εκείνος! Μάλιστα είναι τόσο αποφασισμένος να βρει τη σύντροφο των ονείρων του, που έχει υποσχεθεί μέχρι και… δαχτυλίδι! Η Χριστίνα, από την άλλη, ονειρεύεται έναν αγρότη που θα την πάρει μαζί του στην επαρχία για να μοιραστούν μια ήρεμη καθημερινότητα. Άραγε, θα συναντηθούν οι επιθυμίες τους και θα ζήσουν μαζί το παραμύθι που τόσο επιθυμούν;

Η γλυκιά Νίκη, μετά από πολλά χρόνια μοναξιάς και έχοντας βάλει για καιρό την καριέρα πάνω από τον έρωτα, έρχεται στο First Dates για να βρει έναν άνθρωπο γλυκό, με καλή καρδιά, που θα γίνει συνοδοιπόρος της. Ο Θεόφιλος μοιάζει να έρχεται στη ζωή της την κατάλληλη στιγμή, αφού είναι ρομαντικός και λέει γλυκόλογα που τόσο έχουν λείψει από τη Νίκη. Ένα ραντεβού που ξεκινά με ένα φιλί στο χέρι μπορεί να κρύβει πολλές εκπλήξεις. Πού θα οδηγήσει, άραγε, αυτή η πρώτη ρομαντική κίνηση;