Παρά την απόφαση του CAS για τους Ρώσους αθλητές του χόκεϊ επί πάγου.

Η Τσεχία δεν θα επιτρέψει σε Ρωσίδες αθλήτριες να μπουν στη χώρα, όταν θα φιλοξενήσει το Παγκόσμιο πρωτάθλημα χόκεϊ επί πάγου Κ18, τον Ιανουάριο.

Η κυβέρνηση δεν θα δώσει βίζα σε Ρωσίδες αθλήτριες, δήλωσε ο Τσέχος υπουργός Εσωτερικών, Λούμπομιρ Μέτναρ. Επιπλέον, τόνισε ότι το υπουργείο έχει τα νομικά μέσα προκειμένου να εμποδίσει την είσοδο την Τσεχία σε αθλήτριες που θα πάρουν βίζα από άλλες χώρες της ζώνης Σένγκεν.

Στις 30 Οκτωβρίου, το Αθλητικό Διαιτητικό Δικαστήριο (CAS) έδωσε εντολή στην παγκόσμια ομοσπονδία χόκεϊ επί πάγου (IIHF) να επιτρέψει τη συμμετοχή της Ρωσίας σε διεθνείς διοργανώσεις, τερματίζοντας τον αποκλεισμό που επιβλήθηκε μετά την εισβολή στην Ουκρανία.

Ωστόσο, υπάρχουν αντιδράσεις από χώρες που επισημαίνουν πως συνεχίζεται η επιθετικότητα της Ρωσίας στην Ουκρανία. Επίσης, ορισμένες εθνικές ομάδες έχουν αναφέρει ότι δεν θα παίξουν κόντρα σε Ρώσους.

Τσέχος ΥΠΕΣ: Δεν έχει αλλάξει τίποτα

«Σε ό,τι με αφορά, τίποτα δεν έχει αλλάξει. Υπάρχουν σε ισχύ κυβερνητικές αποφάσεις που απαγορεύουν την έκδοση βίζας και τη συμμετοχή Ρωσίδων αθλητριών στο πρωτάθλημά μας», δήλωσε ο Μέτναρ.

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Όταν ρωτήθηκε για την πιθανότητα αθλήτριες να χρησιμοποιήσουν βίζες που θα εκδοθούν από άλλη χώρα της ζώνης Σένγκεν, επιτρέποντας την ελεύθερη μετακίνηση στην ένωση, ο Μέτναρ απάντησε ότι ο Τσέχος υπουργός Εξωτερικών έχει ενημερώσει τους ομολόγους του στην ΕΕ για αυτό το ζήτημα. «Εάν συνέβαινε κάτι τέτοιο, το υπουργείο Εσωτερικών έχει τα νομικά εργαλεία για επιλύσει την κατάσταση», πρόσθεσε.

Πέρα από τις αντιδράσεις της Τσεχίας, την περασμένη Κυριακή η IIHF ανακοίνωσε ότι η Ρωσία δεν θα συμμετάσχει στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα χόκεϊ επί πάγου Κ20, που θα διεξαχθεί στον Καναδά τον Δεκέμβριο, εξαιτίας των περιορισμών που επέβαλε η καναδική κυβέρνηση.

Πηγή: Reuters