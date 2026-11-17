Αεροσκάφος τύπου An-12 συνετρίβη στη Ρωσία.

Συνετρίβη στη Ρωσία ένα στρατιωτικό μεταγωγικό αεροσκάφος, με συνέπεια να σκοτωθούν και οι 17 άνθρωποι που επέβαιναν σε αυτό, σύμφωνα με την εφημερίδα Izvestia.

Το αεροπλάνο, τύπου An-12, συνετρίβη στην περιφέρεια Κεμέροβο, στη νοτιοδυτική Σιβηρία, αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες. Βίντεο που αναρτήθηκαν στα social media φέρεται να καταγράφουν τη στιγμή της συντριβής και τις πρώτες εικόνες μετά το αεροπορικό δυστύχημα.

{https://x.com/KyivPost/status/2122707624038941156}

Ο κυβερνήτης του Κεμέροβο, Ίλια Σέρεντιουκ, ανέφερε στα social media ότι έγινε αεροπορικό δυστύχημα κοντά στο χωριό Γιαγκούνοβο, αλλά δεν διευκρίνισε τον τύπο του αεροσκάφους που συνετρίβη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ