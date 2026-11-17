Τι έλεγε ο Ρόμπερτ Πάτινσον για τον ρόλο του Τζέιμς Μποντ σε παλαιότερες συνεντεύξεις του.

Aν είστε από εκείνους που έχουν απογοητευτεί με την επιλογή του Ρόμπερτ Πάτινσον για επόμενο Τζέιμς Μποντ, δεν είστε οι μόνοι. ακόμα και ο ίδιος ο πρωταγωνιστής, στο παρελθόν τουλάχιστον, δεν μπορούσε να δει τον εαυτό του ως 007.

Ο Πάτινσον κάποτε αμφέβαλλε για το αν ήταν αρκετά καλός για να παίξει τον Τζέιμς Μποντ. Μια παλιά συνέντευξη από το 2010 που έχει έρθει ξανά στην επιφάνεια, δείχνει τον ηθοποιό να παραδέχεται ότι θα ήταν ένας «μάλλον κακός» 007.

Σημειώνεται ότι την εποχή εκείνη, ο Ντάνιελ Κρεγκ μεσουρανούσε στον ρόλο του εμβληματικού Βρετανού κατασκόπου, ενώ ο Πάτινσον συμμετείχε στην ταινία Remeber Me (Nα Με Θυμάσαι), δίπλα σε έναν άλλον 007, τον Πιρς Μπρόσναν ο οποίος έπαιζε τον πατέρα του.

Κατά τη διάρκεια της προώθησης της ταινίας, μια από τις ερώτησεις που τέθηκε στον 24χρονο τότε Πάτινσον ήταν αν στο μέλλον θα έβλεπε τον εαυτό του στον ρόλο του Μποντ.

Ο Πάτινσον απάντησε, «Ουφ, δεν ξέρω. Αυτά είναι αρκετά μεγάλα παπούτσια για να γεμίσει κανείς».

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Στη συνέχεια ρωτήθηκε πόσο καλός θα ήταν ως Μποντ, με τον ηθοποιό να παραδέχεται ότι «Αν το έκανα τώρα, πιθανότατα [θα ήμουν] πολύ κακός!».

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Ο 40χρονος σήμερα ηθοποιός, έχει επίσης εκφράσει ενδιαφέρον να παίξει έναν κακό του Μποντ ή πιθανώς έναν άντρα του 007 αντί για ένα κορίτσι του Μποντ.

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«Θα πρέπει να υποφέρω πολύ στις πρώτες σκηνές»

Σε άλλη συνέντευξη στο Vanity Fair το 2012, είχε πει ότι δεν θα ήθελε ποτέ να παίξει τον εμβληματικό πράκτορα της MI6 ως «φρέσκο» πρόσωπο που ήταν τότε.

«Θα ήθελα σίγουρα να παίξω τον Μποντ, αλλά σε περίπου 20 χρόνια», έλεγε στα 26. «Δεν θα υπήρχε τίποτα χειρότερο από το να πούμε, 'Ας πάρουμε έναν νέο Μποντ.' Αυτό θα ήταν η χειρότερη ιδέα στον κόσμο. Μετά τον Ντάνιελ Κρεγκ, πρέπει να έχεις κάποιο παρελθόν. Θα ήταν γελοίο να τον επανεφεύρουμε ως κάποιον νέο αριστοκρατικό τύπο. Ή, αν [ήταν], θα έπρεπε να υποφέρω τόσο πολύ στις πρώτες σκηνές. Θα έπρεπε να κάνω την πρώτη ταινία με το ένα χέρι ή κάτι τέτοιο».

Βέβαια, το 2026, η Amazon ένα τέτοιο νεαρό και φρέσκο πρόσωπο έψαχνε με σκοπό να επανεφεύρει τον ήρωα, ασχέτως αν κατέληξε τελικά σε έναν 40χρονο αστέρα με αρκετές επιτυχίες στο ενεργητικό του.

«Ο Τζέιμς Μποντ είναι ένας από τους πιο θρυλικούς χαρακτήρες του κινηματογράφου, και το να μου ανατεθεί ο 007 είναι η τιμή της ζωής μου», λέει τώρα ο Πάτινσον. «Είμαι βαθιά ευγνώμων στον Ντενί, στους παραγωγούς Έιμι, Ντέιβιντ, Τάνια και σε όλους στα Amazon MGM Studios για την εμπιστοσύνη τους σε μένα. Το να πω ότι αυτός ο ρόλος είναι ένα όνειρο που γίνεται πραγματικότητα είναι λίγο. Δεν θα μπορούσα να είμαι πιο ενθουσιασμένος για αυτή τη συνεργασία και τη δουλειά που έχουμε μπροστά μας με αυτή την καταπληκτική ομάδα».