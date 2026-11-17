To ονομά του είναι Πάτινσον, Ρόμπερτ Πάτινσον.

Ο αστέρας του «Batman» και της «Οδύσσειας», Ρόμπερτ Πάτινσον, εδώ και μερικές ώρες είναι (επίσημα) ο νέος Τζέιμς Μποντ... Μας αρέσει ή όχι, συμφωνούμε ή όχι... τερματίζοντας μήνες εικασιών, φημών και σεναρίων για το ποιος ηθοποιός θα φορέσει το σμόκιν του Μποντ και θα πάρει τα κλειδιά της Aston Martin.

Η είδηση έσκασε ξαφνικά σαν βόμβα, το απόγευμα της Δευτέρας 16 Νοεμβρίου, χωρίς κάποιο δελτίου Τύπου ή άλλες φανφάρες, όπως είχε γίνει το 2005 με τον Ντάνιελ Κρεγκ που εμφανίστηκε στον Τάμεση με ταχύπλοο. Ο Πάτινσον ανακοινώθηκε μέσω μιας απλής ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Αλλά η μεγαλύτερη έκπληξη είναι ότι ο Πάτινσον είναι κατά πολύ ο πιο διάσημος και αναγνωρίσιμος ηθοποιός που έχει επιλεγεί ποτέ για τον συγκεκριμένο ρόλο. Είναι ένας πραγματικός A-lister, είναι ο Μπάτμαν, διάολε! Καλώς ή κακώς, η μπράντα που ακούει στο όνομα Τζέιμς Μποντ άλλαξε για πάντα χθες και αυτό χάρη στην Amazon.

Γιατί τον Ρόμπερτ Πάτινσον

Αφού ξεπεράσαμε το πρώτο σοκ, ήρθε η ώρα να σκεφτούμε τους -πιθανούς- λόγους πίσω από αυτή την επιλογή.



Κάποιοι πολύ εύκολα θα πουν, ότι απλώς οι λοιποί φιναλίστ - Κάλουμ Τέρνερ, Τζακ Λόουντεν, Τζος Ο΄Κόνορ- δεν ήταν αρκετοί ώστε να πείσουν για 007. Αυτή θα μπορούσε να είναι μια εύκολη, ίσως και άδικη οπτική.



Η Amazon του Τζεφ Μπέζος πλήρωσε δισεκατομμύρια για να αποκτήσει την MGM (η οποία κατείχε τα δικαιώματα του Μποντ) και σίγουρα θέλει στο δυναμικό της έναν κερδοφόρο, πρώτης γραμμής αστέρα που (πρωτίστως) θα αποτελέσει απόδοση στην επένυσή της.

Ναι, αλλά όλο αυτό φαίνεται κάπως ασύμβατο με την ιστορία του franchise. «Ένιωθα ότι έπρεπε να έχω έναν άγνωστο ηθοποιό, όχι έναν σταρ», έλεγε ο θρυλικός παραγωγός Κάμπι Μπρόκολι κατά την αναζήτηση του πρώτου Μπόντ. «Πάνω απ' όλα, ένας άντρας που θα πιστεύατε ότι θα μπορούσε να είναι ο Τζέιμς Μποντ».

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Και η αλήθεια είναι ότι από χθες το απόγευμα έχει ξεκινήσει ένα ατελείωτο ντιμπέιτ σχετικά με το αν ο Πάτινσον -που μπορεί να είναι ένας ταλαντούχος ηθοποιός- μπορεί να γίνει ο Μποντ και όλα αυτά που πρεσβεύει ο θρυλικός ήρωας.

Για δεκαετίες, ο Μποντ ήταν ένα από τα πιο προσεκτικά ελεγχόμενα brands στον τομέα της ψυχαγωγίας. Η σκηνή με την κάννη του όπλου στους τίτλους αρχής, το μουσικό θέμα της ταινίας, το λογότυπο 007, η Aston Martin· κάθε στοιχείο είναι άμεσα αναγνωρίσιμο και έχει προστατευτεί με επιμέλεια από την οικογένεια Μπρόκολι.

Οι ταινίες του Μποντ πάντα έμοιαζαν με events, εν μέρει επειδή δεν κυκλοφορούν πολύ συχνά. Αλλά η Amazon δεν ασχολείται με την σπανιότητα, ασχολείται με το περιεχόμενο. Και με την εταιρεία τώρα να έχει τον δημιουργικό έλεγχο του franchise, αναρωτιόμαστε πόσος χρόνος θα περάσει πριν ο 007 γίνει λιγότερο ένας κινηματογραφικός θεσμός και περισσότερο μια IP με πλήθος spin-offs, κλπ.

Και όσο το σκεφτόμαστε, τόσο καταληγούμε στο ότι τελικά δεν είναι δύσκολο να καταλάβει κανείς γιατί για την Amazon MGM, ο Ρόμπερτ Πάτινσον ήταν η προφανής επιλογή.

Όπως είπαμε και όλοι γνωρίζουμε, είναι ένας από τους πιο περιζήτητους αστέρες του κινηματογράφου για το 2026 και το αποδεικνύουν τα κέρδη που έχει αποφέρει.

Με τη βοήθεια της Zendaya, ο Πάτινσον οδήγησε το «The Drama» των 28 εκατομμυρίων δολαρίων, μια οικεία αλλά και αμήχανη πρωτότυπη δραμεντί, σε 134 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως.

Το τελευταίο του θρίλερ, «Primetime» των 18 εκατομμυρίων δολαρίων, στο οποίο υποδύεται τον παρουσιαστή του «To Catch a Predator» Κρις Χάνσεν, επίσης σημείωσε μεγάλη επιτυχία με 61 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως.

Ο Πάτινσον επίσης πρωταγωνίστησε ως ο (αχώνευτος) μνηστήρας Αντίνοος στην «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν, η οποία απέφερε 1,8 δισεκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως και αναμένεται να πρωταγωνιστήσει στο «Dune: Part Three» τον Δεκέμβριο, το οποίο σίγουρα θα φέρει μεγάλα κέρδη.

Είναι πολύ πιθανό ο Πάτινσον να κέρδισε τον ρόλο εντυπωσιάζοντας τον Ντενί Βιλνέβ (σκηνοθέτη του Μποντ και του Dune) στο Arrakis.

Ο 40χρονος ηθοποιός έχει επίσης την εμπειρία με τα μεγάλα πνευματικά δικαιώματα, τα θρυλικά franchise και τα blockbusters όπως είναι ο Τζέιμς Μποντ.

Το 2022 έκανε το ντεμπούτο του ως Μπάτμαν στο The Batman του Mατ Ριβς, ενώ είναι προγραμματισμένο να επιστρέψει στο Γκόθαμ Σίτυ το 2028 για το σίκουελ.

Αυτοί που αμφέβαλλαν ή δεν πίστευαν ότι ο Πάτινσον θα αναλάμβανε τον 007, συχνά ανέφεραν τις υποχρεώσεις του ως Bruce Wayne. Ωστόσο, μετά από αρκετές καθυστερήσεις στην παραγωγή του «The Batman Part II», φαίνεται ότι ο Πάτινσον είναι έτοιμος για μια νέα μακροχρόνια σχέση με έναν άλλο διάσημο είδωλο της μεγάλης οθόνης.

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Θα μπορούμε να κοιτάξουμε στην οθόνη και να δούμε τον Τζέιμς Μποντ, αντί για τον Ρόμπερτ Πάτινσον με σμόκιν;

«Ο Τζέιμς Μποντ είναι ένας από τους πιο αγαπημένους, εμπνευσμένους, εμβληματικούς και ταυτόχρονα αινιγματικούς χαρακτήρες στη λογοτεχνία και τον κινηματογράφο», είπαν οι παραγωγοί Πασκάλ και Χέιμαν. «Η κληρονομιά αυτού του χαρακτήρα είναι σε εξαιρετικά χέρια με τον Ρόμπερτ Πάτινσον. Το θάρρος του ως ηθοποιός, το αυτοσαρκαστικό του χιούμορ και η ικανότητά του να επανεφευρίσκει συνεχώς τον εαυτό του τον κάνουν τον τέλειο Μποντ για την εποχής μας».

Ο Τζέιμς Μποντ χρειάζεται αναμφίβολα μια ανανέωση εδώ και κάποιο καιρό, και ο Πάτισον είναι ένας πραγματικά συναρπαστικός ηθοποιός, ικανός να φέρει κάτι παράξενο, απρόβλεπτο και ίσως ακόμη και άβολο σε έναν χαρακτήρα που κατά καιρούς έχει νιώσει παγιδευμένος από την ίδια του την εικόνα.

Αλλά η επιλογή φαίνεται επίσης σαν μια δήλωση προθέσεων από την Amazon. Οι προηγούμενοι ηθοποιοί του Μποντ ήταν σε μεγάλο βαθμό λευκοί καμβάδες στους οποίους μπορούσε να προβληθεί η ταυτότητα του 007.

Με τον Ρόμπερτ Πάτινσον, αυτό δεν ισχύει. Αντί να δημιουργήσει έναν σταρ από τον Μποντ, η Amazon έχει αγοράσει ένα αστέρι για να πουλήσει τον Μποντ. Είναι μια λεπτή διάκριση, αλλά σημαντική.

Θα μπορούμε να κοιτάξουμε στην οθόνη και να δούμε τον Τζέιμς Μποντ, αντί για τον Ρόμπερτ Πάτινσον με σμόκιν;

Το μεγαλύτερο ερώτημα δεν είναι απλώς τι είδους Μποντ θα είναι ο Πάτινσον, αλλά τι είδους brand θέλει η Amazon να γίνει ο Τζέιμς Μποντ.

Θα αναγνωρίσει η εταιρεία ότι η διαρκής γοητεία του Μποντ έγκειται εν μέρει στην αποκλειστικότητα του, τη μυστικοπάθεια του και την ικανότητά του να παραμένει λίγο εκτός εμβέλειας; Ο 007 πάντα φαινόταν μεγαλύτερος από τον ηθοποιό που τον υποδύεται. Μέχρι χθες...