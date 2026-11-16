«Ο Τζέιμς Μποντ είναι ένας από τους πιο εμβληματικούς χαρακτήρες στην ιστορία του κινηματογράφου, και το να μου εμπιστευτούν τον ρόλο του 007 αποτελεί τη μεγαλύτερη τιμή της ζωής μου» ανέφερε μεταξύ άλλων ο Ρόμπερτ Πάτινσον.

Μετά την αποκάλυψη της είδησης, που μονοπωλεί τα διεθνή κινηματογραφικά Μέσα σήμερα, ότι ο Ρόμπερτ Πάτινσον θα είναι ο νέος Τζέιμς Μποντ, 20 χρόνια μετά το Casino Royal με τον Ντάνιελ Κρεγκ, ο ηθοποιός δήλωσε πως αισθάνεται μεγάλη τιμή για τον νέο του ρόλο.

«Ο Τζέιμς Μποντ είναι ένας από τους πιο εμβληματικούς χαρακτήρες στην ιστορία του κινηματογράφου, και το να μου εμπιστευτούν τον ρόλο του 007 αποτελεί τη μεγαλύτερη τιμή της ζωής μου» ανέφερε ο Ρόμπερτ Πάτινσον.

«Είμαι βαθύτατα ευγνώμων στους Ντένις, Έιμι, Ντέιβιντ, Τάνια και σε όλους στην Amazon MGM Studios για την εμπιστοσύνη που έδειξαν στο πρόσωπό μου. Το να πω ότι αυτός ο ρόλος είναι ένα όνειρο που γίνεται πραγματικότητα, είναι λίγο. Δεν θα μπορούσα να είμαι πιο ενθουσιασμένος για αυτή τη συνεργασία και για τη δουλειά που έχουμε μπροστά μας με αυτή την υπέροχη ομάδα» είπε ο Πάτινσον.

Σημειώνεται ότι το σενάριο για τον νέο franchise του Τζέιμς Μποντ έχει αναλάβει ο δημιουργός του Peaky Blinders, Στίβεν Νάιτ.

Το 2010 ρώτησαν τον Πάτινσον για τον Τζέιμς Μποντ

Το 2010 είχαν ρωτήσει τον Ρόμπερτ Πάτινσον σε μία εκδήλωση αν θα ήθελε να υποδυθεί τον διάσημο Βρετανό πράκτορα.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Πριν από δεκαέξι χρόνια, ο Πάτινσον στην προώθηση της ταινίας του «Remember Me» ρωτήθηκε σχετικά και απάντησε πως «θα μου άρεσε να παίξω τον κακό σε μία ταινία του Μποντ. Θα ήταν ωραία. Ίσως να έπαιζα έναν άνδρα, αλλά σε ρόλο όπως είναι το κορίτσι του Μποντ. Να έπαιζα ένα αγόρι του Μποντ» είχε πει αστειευόμενος.

{https://www.instagram.com/reels/Df0CaVyE2n7/}