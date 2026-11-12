Ο φιναλίστ που δεν θέλει να φορέσει το σμόκιν του Τζέιμς Μποντ γιατί θέλει να πάρει λίγο χρόνο για τον εαυτό του.

Ένα από τα πιο πολυσυζητημένα φαβορί για τον ρόλο του Τζέιμς Μποντ της Amazon, φέρεται να έχει αποσυρθεί από την τελική... κούρσα. Η είδηση - βόμβα που φαίνεται να ανατρέπει τα πάντα, έρχεται μόλις εβδομάδες αφότου το όνομα του ηθοποιού συζητήθηκε έντονα για τα τελικά δοκιμαστικά.

Ο λόγος για τον Τζος Ο' Κόνορ, γνωστός για τους ρόλους του στα: The Crown, Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery και God's Own Country. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ηθοποιός φέρεται να σχεδιάζει να κάνει διάλειμμα από την υποκριτική το 2027 και έτσι δεν θα διεκδικήσει τον ρόλο του Μποντ.



*Πηγή: ΕPA

Τον περασμένο μήνα, το Deadline ανέφερε ότι ήταν ένας από τους τέσσερις φιναλίστ για τον ρόλο του 007, μαζί με τον Τζακ Λόουντεν, Κάλουμ Τέρνερ και έναν τέταρτο ηθοποιό του οποίου το όνομα δεν μάθαμε ποτέ.



Πρόσφατα έγινε γνωστό ότι δοκιμαστικά για τον ρόλο έκαναν επίσης οι Ρόμπερτ Πάτινσον και Νίκολας Χουλτ, ενώ σε συζητήσεις φέρεται να βρίσκεται και ο Χάρι Στάιλς.

Τώρα, πηγή αναφέρει στην Daily Mail ότι: «Ο Τζος έχει απορρίψει τον ρόλο του Μποντ».

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Ο ισχυρισμός αυτός έρχεται σε πλήρη αντίθεση με την πληροφορία της εφημερίδας The Sun, η οποία επικαλούμενη μια άλλη πηγή έγραφε ότι ένας από τους συμπρωταγωνιστές του Τζος στο πρόσφατο θεατρικό έργο Golden Boy, είχε δηλώσει ότι ο ηθοποιός είχε υπογράψει για τον ρόλο.

Ο ίδιος ο Ο΄Κόνορ μοιάζει να επιβεβαιώνει την πηγή της Daily Mail, λέγοντας πρόσφατα ότι τον Ιανουάριο πρόκειται να κάνει κάτι αλλά μετά θα πάρει λίγο χρόνο για τον εαυτό του.



Παράλληλα, ο σκηνοθέτης του Μποντ 26, Ντενί Βιλνέβ μίλησε πρόσφατα στο GQ και όταν ρωτήθηκε αν έχει επιλεγεί ο νέος 007, απάντησε: «Είναι στη διαδικασία» προσθέτοντας «πατάω γκάζι».

Σύμφωνα με την παραγωγό Έιμι Πασκάλ, το όνομα του νέου Τζέμις Μποντ αναμένεται να ανακοινωθεί μέχρι τα τέλη της χρονιάς.