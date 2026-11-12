Δεν έχει επιβεβαιωθεί ότι τα συγκεκριμένα κομμάτια ξύλου σχετίζονται με τη βιβλική Κιβωτό.

Μια νέα ανακάλυψη στην περιοχή Ντουρουπινάρ, κοντά στο Όρος Αραράτ της ανατολικής Τουρκίας, αναζωπυρώνει τις συζητήσεις γύρω από την πιθανή τοποθεσία της Κιβωτού του Νώε. Ερευνητές υποστηρίζουν ότι εντόπισαν θραύσματα απανθρακωμένου ξύλου σε βάθος περίπου 9 μέτρων κάτω από την επιφάνεια του εδάφους, τα οποία έχουν ήδη σταλεί σε εργαστήρια για επιστημονική ανάλυση.

Τα ευρήματα παρουσιάστηκαν για πρώτη φορά μέσα από αποκλειστικές φωτογραφίες και βίντεο που δημοσιοποιήθηκαν από το Fox News Digital. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχει επιβεβαιωθεί ότι τα συγκεκριμένα κομμάτια ξύλου σχετίζονται με τη βιβλική Κιβωτό, ενώ παραμένουν σε εξέλιξη οι εργαστηριακές εξετάσεις για τον προσδιορισμό της ηλικίας και της προέλευσής τους.

Η ανακάλυψη στην περιοχή Ντουρουπινάρ

Η έρευνα για την Κιβωτό του Νώε, στην οποία συμμετέχουν επιστήμονες που συνδέονται με τουρκικά πανεπιστήμια, πραγματοποιεί συστηματικές έρευνες στην περιοχή κατά τη διάρκεια του τελευταίου έτους. Η ερευνητική ομάδα έχει συλλέξει περισσότερα από 300 δείγματα εδάφους από διαφορετικά βάθη, τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό του σχηματισμού.

Στο πλαίσιο των εργασιών χρησιμοποιούνται σύγχρονες επιστημονικές μέθοδοι, όπως γεωτρήσεις βαθιάς δειγματοληψίας, ραντάρ διείσδυσης εδάφους και εργαστηριακές αναλύσεις, προκειμένου να εξεταστεί η γεωλογική σύσταση της περιοχής.

Τα θραύσματα που ανακτήθηκαν περιγράφονται από τους ερευνητές ως σκουρόχρωμα και ραγισμένα, με ορισμένα να εμφανίζουν μοτίβα ινών και δακτύλιους ανάπτυξης, χαρακτηριστικά που, σύμφωνα με την ομάδα, παραπέμπουν σε ξύλο.

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Ο αρχαιολόγος Cenker Atila, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Sivas Cumhuriyet και επικεφαλής της έρευνας, δήλωσε στο Fox News Digital ότι τα δείγματα εντοπίστηκαν περίπου 9 μέτρα κάτω από την επιφάνεια. Αν και δεν έχουν ακόμη προκύψει επίσημα αποτελέσματα για τη χρονολόγησή τους, ο ίδιος εκτιμά ότι πρόκειται για ιδιαίτερα αρχαία υλικά.

Ο σχηματισμός που θυμίζει πλοίο και οι βιβλικές αναφορές

Ο σχηματισμός Ντουρουπινάρ εντοπίστηκε το 1959 και έκτοτε έχει αποτελέσει αντικείμενο έντονου ενδιαφέροντος, καθώς το χαρακτηριστικό του σχήμα θυμίζει μεγάλο πλοίο. Ορισμένοι ερευνητές θεωρούν ότι θα μπορούσε να συνδέεται με την Κιβωτό του Νώε, όπως αυτή περιγράφεται στα ιερά κείμενα.

Ο Cenker Atila υποστηρίζει ότι υπάρχουν αρκετά στοιχεία που, κατά την άποψή του, ενισχύουν τη συγκεκριμένη θεωρία. Μεταξύ αυτών είναι η μορφή του σχηματισμού, οι διαστάσεις του, οι οποίες φέρεται να προσεγγίζουν τις βιβλικές περιγραφές, αλλά και η τοποθεσία στην οποία βρίσκεται.

Ο ίδιος σημείωσε ακόμη ότι ο σχηματισμός παρουσιάζει μια δομή που μοιάζει να χωρίζεται σε τρία επίπεδα, όπως ακριβώς περιγράφεται η Κιβωτός του Νώε στη βιβλική αφήγηση.

Παράλληλα, η ερευνητική ομάδα αναφέρει ότι οι μετρήσεις δείχνουν υψηλότερη περιεκτικότητα σε άνθρακα στο εσωτερικό του σχηματισμού σε σύγκριση με τις εξωτερικές περιοχές.

Στις έρευνες συμμετέχει επίσης ο επιστήμονας Khosrow Bakhtar, ο οποίος έχει πραγματοποιήσει μελέτες με ραντάρ. Σύμφωνα με όσα αναφέρει το ερευνητικό έργο, οι σαρώσεις έχουν αποτυπώσει οργανωμένα μοτίβα κάτω από την επιφάνεια, τα οποία ενδέχεται να παραπέμπουν σε διαδρόμους και θαλάμους.

Οι γεωλόγοι αμφισβητούν τη θεωρία

Παρά το ενδιαφέρον που προκαλεί η νέα ανακάλυψη, η πιθανή σύνδεση του σχηματισμού Ντουρουπινάρ με την Κιβωτό του Νώε εξακολουθεί να αντιμετωπίζει έντονο επιστημονικό σκεπτικισμό.

Σε μελέτη που δημοσιεύθηκε το 1996, οι γεωλόγοι Lorence Gene Collins και David Franklin Fasold αμφισβήτησαν την άποψη ότι ο σχηματισμός αποτελεί απομεινάρι του βιβλικού πλοίου. Αντίθετα, υποστήριξαν ότι πρόκειται για μια φυσική γεωλογική δομή.

Η νέα έρευνα δεν έχει μέχρι στιγμής ανατρέψει αυτή την εκτίμηση. Τα θραύσματα ξύλου δεν έχουν συνδεθεί με την Κιβωτό, ενώ οι αναφορές για πιθανούς θαλάμους και διαδρόμους κάτω από το έδαφος δεν έχουν επιβεβαιωθεί ως ανθρώπινες κατασκευές.

Οι ίδιοι οι ερευνητές αναγνωρίζουν ότι υπάρχουν σημαντικά ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν, μεταξύ των οποίων το εάν τα θραύσματα ανήκουν πράγματι σε κάποιο αρχαίο πλοίο και εάν υπάρχουν ίχνη ανθρώπινων ή ζωικών υπολειμμάτων στην περιοχή.

Τα δείγματα σε τέσσερα εργαστήρια – Πότε αναμένονται τα αποτελέσματα

Τα ανακτημένα θραύσματα ξύλου έχουν αποσταλεί σε τέσσερα διαφορετικά εργαστήρια, σε τέσσερις χώρες, προκειμένου να υποβληθούν σε χρονολόγηση για να ταυτοποιηθεί η ηλικία τους.

Παράλληλα, συνεχίζεται η ανάλυση εκατοντάδων δειγμάτων εδάφους και πυρήνων γεωτρήσεων, με τους επιστήμονες να αναμένουν τα αποτελέσματα που θα μπορούσαν να προσφέρουν περισσότερες πληροφορίες για τη γεωλογική ιστορία του σχηματισμού.

Η Lauren Witzke, διευθύντρια μάρκετινγκ και συγκέντρωσης χρημάτων της Noah's Ark Scans, δήλωσε ότι η ερευνητική ομάδα θεωρεί τα ευρήματα ιδιαίτερα σημαντικά, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι απαιτείται επιβεβαίωση από ανεξάρτητους ειδικούς.

Το έργο, σύμφωνα με την ίδια, πραγματοποιείται υπό επίσημη τουρκική εποπτεία, με καταγεγραμμένες διαδικασίες διαχείρισης των δειγμάτων και ανεξάρτητες εργαστηριακές εξετάσεις.

Οι ερευνητές εκτιμούν ότι ενδέχεται να συνεχίσουν τις εργασίες και τις ανασκαφές το 2027, εφόσον εξασφαλίσουν τις απαραίτητες άδειες. Στόχος τους είναι να συγκεντρώσουν περισσότερα στοιχεία και να απαντήσουν στα ερωτήματα.

Μέχρι την ολοκλήρωση των αναλύσεων, η πιθανή σύνδεση του σχηματισμού Ντουρουπινάρ με την Κιβωτό του Νώε παραμένει μια υπόθεση που δεν έχει επιβεβαιωθεί επιστημονικά.