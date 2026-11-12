Σύμφωνα με πληροφορίες, οι γαλλικές αρχές έχουν εκδώσει ένταλμα σύλληψης σε βάρος του 20χρονου, ο οποίος αναζητείται ώστε να συλληφθεί και να παραδοθεί στις ελληνικές αρχές.

Νέα δεδομένα ήρθαν στη δημοσιότητα το πρωί της Πέμπτης για τη δολοφονία της 24χρονης από την Μπουρκίνα Φάσο, η σορός της οποίας εντοπίστηκε σε βαλίτσα στον Άγιο Παντελεήμονα.

Πιο συγκεκριμένα, το βασικό σενάριο θέλει τον 20χρονο από τη Γουινέα, που παραμένει και ο βασικός ύποπτος για τη δολοφονία, να έχει διαφύγει αρχικά στην Ιταλία και στη συνέχεια στη Γαλλία. Καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη των ερευνών φαίνεται πως έπαιξε βίντεο από κάμερες ασφαλείας, στο οποίο καταγράφεται να αφήνει τη βαλίτσα με τη σορό.

Το θύμα και ο 20χρονος είχαν γνωριστεί το 2024 σε δομή φιλοξενίας στη Λέρο και, σύμφωνα με τις πληροφορίες, διατηρούσαν παράλληλη σχέση. Σύντροφος της 24χρονης ήταν ένας Καμερουνέζος, ο οποίος δήλωσε την εξαφάνισή της στις 29 Οκτωβρίου. Ήταν, όπως φαίνεται, ο τελευταίος άνθρωπος που την είδε ζωντανή.

Σημειώνεται πως η νεαρή γυναίκα είχε επιστρέψει στην Αθήνα στις 28 Οκτωβρίου από τη Φολέγανδρο, όπου εργαζόταν σεζόν σε ξενοδοχείο. Το πρωί της επομένης συναντήθηκε με τον σύντροφό της στην Κυψέλη, όπου τη φιλοξενούσε, και του είπε ότι το μεσημέρι θα συναντούσε μια φίλη της στο κέντρο για καφέ.

Οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι η 24χρονη πήγε στον Κολωνό, στο διαμέρισμα όπου διέμενε ο 20χρονος, με τον οποίο συναντιόταν συχνά. Εκεί φέρεται να ακολούθησε καβγάς, κατά τη διάρκεια του οποίου ο δράστης τη σκότωσε προκαλώντας της ασφυξία, ενδεχομένως με μαξιλάρι ή άλλο αντικείμενο.

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Στη συνέχεια, ο ύποπτος έβαλε τη σορό σε βαλίτσα και τη μετέφερε στον Άγιο Παντελεήμονα. Την άφησε στο πεζοδρόμιο της οδού Αλκαμένους, δίπλα σε κάδο απορριμμάτων, πιστεύοντας προφανώς ότι το απορριμματοφόρο θα την παραλάμαβνε μαζί με τα σκουπίδια - κάτι που δεν συνέβη.

Οι αστυνομικοί συνέθεσαν βίντεο από κάμερες ασφαλείας και χαρτογράφησαν τη διαδρομή του 20χρονου από το σημείο που άφησε τη βαλίτσα μέχρι τον Κολωνό. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, εκεί επέστρεψε, καθάρισε τον τόπο του εγκλήματος, μάζεψε προσωπικά του αντικείμενα και εξαφανίστηκε.

Καθοριστική για την υπόθεση αποδείχθηκε η κατάθεση του συγκάτοικου του 20χρονου, τον οποίο βρήκαν οι αστυνομικοί στο σπίτι. Ο συγκάτοικος κατέθεσε ότι ο ύποπτος, μόλις επέστρεψε μετά την εγκατάλειψη της βαλίτσας, του ομολόγησε ότι είχε σκοτώσει την 24χρονη, και στη συνέχεια εξαφανίστηκε.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, οι γαλλικές αρχές έχουν εκδώσει ένταλμα σύλληψης σε βάρος του 20χρονου, ο οποίος αναζητείται ώστε να συλληφθεί και να παραδοθεί στις ελληνικές αρχές. Οι αστυνομικοί του Ανθρωποκτονιών εκτιμούν ότι η υπόθεση βρίσκεται πλέον κοντά στην εξιχνίασή της.