Κατάθεση «δείχνει» 20χρονο ως δράστη της δολοφονίας στον Άγιο Παντελεήμονα.

Πολύ κοντά στην εξιχνίαση της δολοφονίας της 24χρονης από την Μπουρκίνα Φάσο, η οποία βρέθηκε νεκρή μέσα σε βαλίτσα στον Άγιο Παντελεήμονα, βρίσκονται τα έμπειρα στελέχη του Τμήματος Ανθρωποκτονιών.

Μετά από ενδελεχή έρευνα και ανάλυση βιντεοληπτικού υλικού, οι αστυνομικοί έφτασαν στα ίχνη ενός 20χρονου με καταγωγή από τη Νέα Γουινέα, με τον οποίο φέρεται η νεαρή κοπέλα να διατηρούσε ερωτική επαφή από το 2024, όταν είχαν γνωριστεί σε δομή φιλοξενίας στη Λέρο.

Ομολόγησε ο συγκάτοικός του 20χρονου

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο συγκάτοικος του 20χρονου κατέθεσε στους αστυνομικούς ότι ο φίλος του, του ομολόγησε τη δολοφονία και στη συνέχεια έφυγε από το σπίτι, χωρίς να επικοινωνήσει ξανά μαζί του.

Σύμφωνα με όσα φέρεται να κατέθεσε, η 24χρονη έφτασε στο διαμέρισμά τους στον Κολωνό στις 29 Οκτωβρίου. Εκεί εκτυλίχθηκε και η δολοφονία της, χωρίς, μέχρι στιγμής, να προκύπτουν ενδείξεις προσχεδιασμένης ενέργειας, αλλά έπειτα από κάποιο περιστατικό που φαίνεται να πυροδότησε ένταση μεταξύ των δύο.

Αμέσως μετά, ο 20χρονος δράστης τοποθέτησε τη σορό της μέσα σε μια βαλίτσα και την άφησε στο πεζοδρόμιο, εκτιμώντας ότι θα την περισυνέλλεγαν οι υπηρεσίες καθαριότητας του δήμου και με αυτόν τον τρόπο θα εξαφανίζονταν τα ίχνη του εγκλήματος. Στη συνέχεια, επέστρεψε στο διαμέρισμα, καθάρισε τον χώρο και εξαφανίστηκε.

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