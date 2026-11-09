Ταυτοποιήθηκε η σορός γυναίκας που εντοπίστηκε σε βαλίτσα στον Άγιο Παντελεήμονα.

Ταυτοποιήθηκε η σορός που εντοπίστηκε χτες σε βαλίτσα στον Άγιο Παντελεήμονα. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για μία 24χρονη από την Μπουργκινα Φασο, η οποία είχε δηλωθεί η εξαφάνιση της από τις 29 Οκτωβρίου.

Αυτοί την στιγμή οι αρχές αναζητούν οικείους της για να αντληθούν περισσότερες λεπτομέρειες όπως για ποιον λόγο βρισκόταν στην Ελλάδα, με ποιον ζούσε.

Τέλος, σήμερα αναμένεται να γίνει και η νεκροψία - νεκροτομή προκειμένου να διαπιστωθούν τα αίτια θανάτου.

Πώς εντοπίστηκε

Περαστικός, λίγο πριν τις οκτώ το βράδυ της Κυριακής, διέκρινε ένα αντικείμενο σαν βαλίτσα ή μεγάλο υφασμάτινο σακίδιο, κοντά στη συμβολή της Αλκαμένους με την οδό Χαρίσσης.

Όταν πλησίασε, διέκρινε ότι εξείχε κάτι που έμοιαζε με ανθρώπινο χέρι. Άμεσα ειδοποίησε την ΕΛ.ΑΣ και λίγο μετά τις οκτώ αστυνομικοί απέκλεισαν το σημείο και ξεκίνησαν να ερευνούν τον χώρο.