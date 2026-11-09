Οι «αγκαλιές» του με τον Τραμπ τροφοδότησαν τις ανησυχίες των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών για τη στενή του σχέση με την Αλις Χουάνγκ.

Ο Τζένσεν Χουάνγκ, ένας από τους ισχυρότερους και πλέον προβεβλημένους καθοδηγητές της AI στον κόσμο, βρίσκεται παρασυρμένος από μία εξωσυζυγική σχέση στο κέντρο ενός σκανδάλου κινεζικής κατασκοπείας

Στην κεφαλή του κολοσσού των ημιαγωγών Nvidia, ο 63χρονος Αμερικανοταϊβανός με τα άσπρα μαλλιά και το μαύρο δερμάτινο τζάκετ, επί δεκαετίες άγνωστος στο ευρύ κοινό, προσελκύει εδώ και μια τριετία σε κάθε εμφάνισή του μεγάλα πλήθη γεμίζοντας αίθουσες των 10.000 ατόμων.

Ο Τζένσεν Χουάνγκ χρωστά τη δημοφιλία του στην επιτυχία των μικροτσίπ της Nvidia που ονομάζονται κάρτες γραφικών ή GPU (Graphics Processing Unit) και αποτελούν κλειδί στην ανάπτυξη της γενετικής Τεχνητής Νοημοσύνης.

Η ακόρεστη δίψα του τομέα της τεχνολογίας αιχμής για τις GPU, που πωλούνται έναντι δεκάδων χιλιάδων δολαρίων το τεμάχιο, εκτίναξε την κεφαλαιοποίηση της καλιφορνέζικης εταιρείας στα 4.500 δισεκατομμύρια δολάρια.

Η προσωπική του περιουσία, στενά συνδεδεμένη με το περίπου 4% που κατέχει στο μετοχικό κεφάλαιο της Nvidia, τοποθετείται από το Forbes σε περίπου 160 δισεκατομμύρια, αφού φλέρταρε ένα διάστημα, λόγω των διακυμάνσεων της αγοράς, με τα 200 δισεκατομμύρια.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Γεννήθηκε στην Ταϊπέι το 1963 και ενσαρκώνει το παλιό κλασσικό αμερικανικό success story.

Στα 9 του χρόνια στάλθηκε μαζί με τον αδερφό του από την Ταϊλάνδη όπου είχαν μεταναστεύσει οι γονείς τους σε θείους, φρέσκους μετανάστες στις ΗΠΑ. Οι συγγενείς τους έγραψαν τα δύο παιδιά εσωτερικά στο Oneida Baptist Institute, ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα που είχε ιδρυθεί με σκοπό την αναμόρφωση ανήλικων μελών συμμοριών, πιστεύοντας ότι είναι ένα υψηλού κύρους οικοτροφείο.

Ο Τζένσεν Χουάνγκ ήταν ο μικρότερος μαθητής του ιδρύματος, δεν μιλούσε αγγλικά και έπεφτε αδιάκοπα θύμα μπούλινγκ, ενώ ήταν υποχρεωμένος να καθαρίζει τις τουαλέτες του σχολείου κατά την διάρκεια των δύο ετών που πέρασε στο οικοτροφείο και καθόρισαν την ζωή του.

«Δουλεύαμε πραγματικά πολύ και τα άλλα παιδιά ήταν πολύ σκληρά... Αλλά, στην τελική, απόλαυσα τον χρόνο που πέρασα εκεί», έλεγε σε συνέντευξη που είχε δώσει στο δημόσιο αμερικανικό ραδιόφωνο NPR.

Στην κορυφή

Στο μεταξύ, επέστρεψε στην οικογένειά του, όταν οι γονείς του εγκαταστάθηκαν στο Ορεγκον, όπου προχωρούσε σε ανώτερες τάξεις του σχολείου, για να τελειώσει στα 20 του χρόνια το πανεπιστήμιο. Αρχικά εργάζεται στις εταιρείες AMD και LSI Logic, ειδικευμένες στους ημιαγωγούς, και αναπτύσσει μικροτσίπ, που είναι και το πάθος της ζωής του.

Το 1993 ιδρύει την Nvidia «για να επιλύσει προβλήματα τα οποία δεν μπορούσαν να διαχειρισθούν οι κοινοί υπολογιστές», με ημιαγωγούς αρκετά ισχυρούς ώστε να διαχειρίζονται τα 3D (τρισδιάστατα γραφικά) , όπως εξηγεί στο podcast «No Priors».

Η Nvidia αναπτύσσει την πρώτη GPU το 1999 και πρόκειται στη συνέχεια να συνοδεύσει την έκρηξη των κέντρων δεδομένων (data centers), της πληροφορικής εξ αποστάσεως (cloud computing) και, στη συνέχεια, της γενετικής Τεχνητής Νοημοσύνης (Generative AI).

«Είναι ο πιο παθιασμένος άνθρωπος που έχω δει στην ζωή μου», δηλώνει πρώην υπάλληλος της Nvidia. «Θέλεις να τον ευχαριστήσεις και ντρέπεσαι αν δεν έκανες το καλύτερο που μπορούσες να κάνεις».

Χαρισματικός, ντυμένος πάντα με ένα μαύρο T-shirt και δερμάτινο μπουφάν, ο Τζένσεν Χουάνγκ ξεχωρίζει ανάμεσα στους μεγιστάνες της υψηλής τεχνολογίας.

Το τατουάζ του με το logo της Nvidia, η αγάπη του για τα σπορ αυτοκίνητα ή ορισμένες διατυπωμένες δημόσια απόψεις του τον ξεχωρίζουν από διακριτικές παρουσίες όπως οι Σουντάρ Πιτσάι (Google) και Σάτια Ναντέλα (Microsoft).

Επί μακρόν ο Τζένσεν Χουάνγκ κρατήθηκε μακριά από κάθε πολιτική τοποθέτηση. Αντίθετα με τους Έλον Μάσκ και Μαρκ Ζάκερμπεργκ, ήταν απών από την τελετή της ορκωμοσίας του Ντόναλντ Τραμπ τον Ιανουάριο 2025.

Αλλά έκτοτε έχουν έρθει κοντά και έχει γίνει άτυπος σύμβουλός του σε θέματα Τεχνητής Νοημοσύνης. Μαζί με τους άλλους καθοδηγητές της AI, τον συνόδευσε στην επίσκεψή του στην Κίνα την περασμένη άνοιξη.

Αυτό το «αγκάλιασμα» με τον Τραμπ τροφοδότησε τις ανησυχίες των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών για την στενή του σχέση με την Αλις Χουάνγκ, η οποία θεωρείται ύποπτη ότι είναι πράκτορας του Πεκίνου και ότι διοχέτευσε παράνομα στην Κίνα, μέσω της εταιρείας της με έδρα την Σιγκαπούρη, προηγμένα τσιπ AI της Nvidia.

Με πληροφορίες από AFP, ΑΠΕ