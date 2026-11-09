«Έχουμε εκχωρήσει τη διαπραγμάτευση σε μία ιδιωτική εταιρεία; Θα διασφαλιστούν τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας;», ρωτά ο Γραμματέας της ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ.

«Δεν είναι ούτε για πανηγυρισμούς, ούτε για κατάρες. Παρακολουθούμε τις εξελίξεις. Υπάρχουν, όμως, ερωτήματα», αναφέρει σε δήλωσή του ο Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκος Παππάς, για το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας Κύπρου και τη ρηματική διακοίνωση της Γαλλίας προς την Τουρκία.

«Έχουμε εκχωρήσει τη διαπραγμάτευση σε μία ιδιωτική εταιρεία; Θα διασφαλιστούν τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας;», συνεχίζει ο Νίκος Παππάς και καταλήγει: «Εδώ είμαστε να αξιολογούμε κάθε μέρα».

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