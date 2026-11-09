Ως «ιδιαιτέρως αρνητική» χαρακτήρισε η αναπληρώτρια εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ την αποστολή ρηματικής διακοίνωσης από τη Γαλλία προς την Τουρκία για την πόντιση του ηλεκτρικού καλωδίου.

«Δεν νοείται ενημέρωση όταν απέναντί σου έχεις μία Τουρκία η οποία απειλεί με θερμό επεισόδιο», είπε η Άννα Παπαδοπούλου, υπενθυμίζοντας ότι η υλοποίηση του έργου, που είναι «στρατηγικής σημασίας», έχει παγώσει εδώ και δύο χρόνια λόγω τουρκικής στρατιωτικής πίεσης.

Η αναπληρώτρια εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ μίλησε στον ΣΚΑΪ για τις πρόσφατες εξελίξεις σχετικά με την πόντιση του ηλεκτρικού καλωδίου και την αποστολή ρηματικής διακοίνωσης από τη Γαλλία προς την Τουρκία, καθώς και στα σοβαρά ζητήματα διαφθοράς που έχουν αναδειχθεί το τελευταίο διάστημα, ασκώντας έντονη κριτική στην κυβέρνηση για απουσία ουσιαστικών απαντήσεων και πολιτικής λογοδοσίας.

Αναφερόμενη στα δημοσιεύματα σχετικά με την αποστολή ρηματικής διακοίνωσης από τη Γαλλία προς την Τουρκία για την πόντιση του ηλεκτρικού καλωδίου, η Άννα Παπαδοπούλου χαρακτήρισε την εξέλιξη «ιδιαιτέρως αρνητική», επισημαίνοντας ότι δεν είναι γνωστό το ακριβές περιεχόμενο της διακοίνωσης.

Στο πλαίσιο αυτό, η Άννα Παπαδοπούλου υπογράμμισε ότι η Τουρκία έχει επανειλημμένα εγείρει το ζήτημα της αδειοδότησης του έργου. «Αυτή τη στιγμή, όταν το απαιτεί η Τουρκία επαναλαμβανόμενα με δημόσιες τοποθετήσεις του Φιντάν, απαιτούσε άδεια, δεν συνιστά πλέον ενημέρωση» ανέφερε χαρακτηριστικά, διευκρινίζοντας παράλληλα ότι σε αντίθεση με τα υπόλοιπα παράκτια κράτη, η Τουρκία είναι αυτή που απειλεί με επεισόδιο.

Η αναπληρώτρια εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ επισήμανε, επίσης, τον κίνδυνο πολιτικής εκμετάλλευσης της συγκεκριμένης εξέλιξης από την τουρκική πλευρά, η οποία, όπως ανέφερε, ενδέχεται να παρουσιάσει την ενημέρωση ως δήθεν χορήγηση άδειας για την υλοποίηση του έργου. Πιο συγκεκριμένα, σημείωσε πως «η ίδια η Τουρκία στα μέσα τα τουρκικά αυτή τη στιγμή πρόκειται να εκμεταλλευτεί αυτό το περιστατικό μιλώντας για δήθεν άδεια που μας χορήγησε», εξηγώντας πως ακριβώς για αυτόν τον λόγο «δεν θα έπρεπε να έχει γίνει καμία ενημέρωση».

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Παράλληλα, κάλεσε την κυβέρνηση να δώσει σαφείς εξηγήσεις για τις εξελίξεις, υπογραμμίζοντας ότι δεν μπορεί να παρουσιάζεται η κατάσταση ως ομαλή και τόνισε πως «η πολιτική λογοδοσία είναι ένδειξη πατριωτισμού. Το να θέλεις μια ισχυρή χώρα και ενδυναμωμένη ένδειξη πατριωτισμού είναι. Δεν θα κλείσουμε τα μάτια μπροστά σε μια εξέλιξη η οποία εδώ βλέπουμε ότι η Γαλλία μεσολάβησε τρόπον τινά για την πόντιση του καλωδίου».

Στο «στόχαστρο» ο Μπεκίρης

Όσον αφορά το ζήτημα της διαφθοράς, η Άννα Παπαδοπούλου εστίασε στις υποθέσεις που έχουν απασχολήσει το τελευταίο διάστημα τη δημοσιότητα, επισημαίνοντας πως δεν περιορίζονται μόνο σε μεγάλες υποθέσεις φοροδιαφυγής, αλλά εκτείνονται και σε ζητήματα δημόσιων χρηματοδοτήσεων, κρατικών προνομίων και δημόσιων συμβάσεων.

Ειδικότερα, στάθηκε στην υπόθεση των χρηματοδοτήσεων που έχει λάβει ο κ. Κουλκουδίνας στο πλαίσιο αλιευτικού προγράμματος, τονίζοντας ότι μέχρι σήμερα δεν έχουν δοθεί οι απαραίτητες απαντήσεις.

Στη συνέχεια, η Άννα Παπαδοπούλου αναφέρθηκε στην περίπτωση του κ. Μπεκίρη, «τον διευθυντή - εθελοντή του γραφείου του Πρωθυπουργού στη Βουλή, ο οποίος κατείχε μια σημαντική θέση και απολάμβανε προνομίων, όπως το να έχει αστυνομικούς που τους πληρώνει ο Έλληνας πολίτης και αυτοκίνητα που τα πληρώνει ο Έλληνας πολίτης, χωρίς να ξέρουμε με ποιον τρόπο βρίσκεται σε αυτή τη θέση και αν είχε τα προσόντα για αυτή τη σημαντική θέση».

Επιπλέον, έκανε αναφορά σε δημοσιεύματα που συνδέουν τον οικογενειακό κύκλο του κ. Μπεκίρη με δημόσιες συμβάσεις στην Αχαΐα, κάνοντας λόγο για «οικογενειοκρατία» και σοβαρά ζητήματα για τα οποία πρέπει να υπάρξουν εξηγήσεις. Τέλος, μίλησε για «επιβεβαιωμένα στοιχεία τα οποία έχουν έρθει στην επικαιρότητα» αλλά για τα οποία «δεν έχουμε λάβει καμία απάντηση από την κυβέρνηση».

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