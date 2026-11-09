Ο Ρινέρ δεν διαθέτει πολιτική εμπειρία, ωστόσο είναι ένας από τους δημοφιλέστερους αθλητές της Γαλλίας.

Ο πέντε φορές χρυσός ολυμπιονίκης Τεντί Ρινέρ έθεσε υποψηφιότητα για την προεδρία της Γαλλικής Δημοκρατίας.

Ο θρυλικός Γάλλος τζουντόκα σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Le Parisien ανακοίνωσε ότι θα συμμετάσχει στην κούρσα διαδοχής του σημερινού προέδρου, Εμανουέλ Μακρόν, προκειμένου να αποδείξει ότι «μπορούμε να αλλάξουμε τη Γαλλία».

Ο Ρινέρ δήλωσε ότι δεν θεωρεί τον εαυτό του υποψήφιο ούτε της Αριστεράς ούτε της Δεξιάς και όπως είπε θέλει να ανατρέψει το κλίμα αυξανόμενης ανασφάλειας, απογοήτευσης και παραίτησης που «διακατέχει όλο και περισσότερους Γάλλους, ανεξαρτήτως ηλικίας».

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«Η Γαλλία είναι μια σπουδαία χώρα. Μου έδωσε τη δυνατότητα να γίνω ο άνθρωπος που είμαι σήμερα και μου προσέφερε την ευκαιρία να κάνω μεγάλα όνειρα. Σήμερα, αυτό είναι που λείπει. Η φιλοδοξία έχει χαθεί, η ελπίδα έχει χαθεί», δήλωσε στην Le Parisien.

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Ο Ρινέρ δεν διαθέτει πολιτική εμπειρία, ωστόσο είναι ένας από τους δημοφιλέστερους αθλητές της Γαλλίας. Μάλιστα, ήταν εκείνος που άναψε την Ολυμπιακή Φλόγα στο Παρίσι κατά την τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων του 2024.

Πέρυσι είχε αφήσει να εννοηθεί ότι ενδεχομένως να διεκδικούσε την προεδρία της χώρας.

Με πληροφορίες από Politico