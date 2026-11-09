Τι ορίζει το πρωτόκολλο για τον εορτασμό της Επετείου του Πολυτεχνείου στα σχολεία - Η διαφοροποίηση με τα Φροντιστήρια και τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών.

Την Τρίτη 17 Νοεμβρίου τιμάται η 53η επέτειος της εξέγερσης του Πολυτεχνείου, μιας από τις σημαντικότερες στιγμές της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας. Η ημέρα αποτελεί σύμβολο αγώνα για τη δημοκρατία, την ελευθερία και την αξιοπρέπεια, θυμίζοντας την αντίσταση των φοιτητών και του λαού απέναντι στη δικτατορία του 1967–1974. Το διαχρονικό σύνθημα «Ψωμί – Παιδεία – Ελευθερία» εξακολουθεί να εκφράζει τα αιτήματα μιας ολόκληρης γενιάς νέων που ύψωσε τη φωνή της απέναντι στην καταπίεση, διεκδικώντας δημοκρατικά δικαιώματα και ελευθερία. 53 χρόνια μετά την εξέγερση του Νοεμβρίου του 1973, το μήνυμα του Πολυτεχνείου παραμένει επίκαιρο, υπενθυμίζοντας ότι η δημοκρατία, τα δικαιώματα και η ελευθερία απαιτούν διαρκή υπεράσπιση.

Πώς θα λειτουργήσουν τα σχολεία στις 17 Νοεμβρίου

Σύμφωνα με το σχολικό πρωτόκολλο ανήμερα της 17ης Νοεμβρίου δεν πραγματοποιούνται μαθήματα στα σχολεία όμως οι μαθητές καλούνται να δώσουν υποχρεωτικά το παρών στις σχολικές γιορτές για την ημέρα του Πολυτεχνείου. Παραδοσιακά τηρείται απουσιολόγιο και οι επετειακές σχολικές εκδηλώσεις, συνήθως διάρκειας δύο διδακτικών ωρών περιλαμβάνουν αφηγήσεις, προβολές βίντεο, τραγούδια και ιστορικές αναφορές στα γεγονότα του Νοεμβρίου του 1973. Οι μαθητές θα έχουν την ευκαιρία να μάθουν τα γεγονότα της εξέγερσης, τιμώντας όσους αγωνίστηκαν για την αποκατάσταση της δημοκρατίας στη χώρα.

Κλειστά τα φροντιστήρια και τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών

Αντίθετα με τα σχολεία, κλειστά θα παραμείνουν την Τρίτη 17 Νοεμβρίου τα φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης και τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών, καθώς η επέτειος του Πολυτεχνείου αποτελεί ημέρα κατά την οποία δεν πραγματοποιούνται μαθήματα στις συγκεκριμένες εκπαιδευτικές δομές, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.