Η 53η Επέτειος του Πολυτεχνείου θα τιμηθεί με ειδικές εκδηλώσεις σε όλα τα σχολεία και τα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας με αποκορύφωμα την 17η Νοεμβρίου.

Οι μαθητές προετοιμάζονται για τις εκδηλώσεις στα σχολεία για την επέτειο του Πολυτεχνείου και τον αντιδικτατορικό αγώνα ανήμερα της 17ης Νοέμβρη που φέτος πέφτει Τρίτη. Όπως κάθε χρόνο ανήμερα της Επετείου στα σχολεία γιορτάζεται η εξέγερση του Πολυτεχνείου που πραγματοποιήθηκε τον Νοέμβριο του 1973, ως εκδήλωση της λαϊκής αντίθεσης στο καθεστώς της Χούντας των Συνταγματαρχών.

«Εδώ Πολυτεχνείο»: Τι γιορτάζουμε στην Επέτειο της 17ης Νοέμβρη

Για επτά χρόνια, η Ελλάδα βρισκόταν κάτω από το καθεστώς δικτατορίας. Η Δημοκρατία είχε καταλυθεί, οι πολίτες δεν μπορούσαν να εκφράσουν ελεύθερα τη γνώμη τους, δεν ψήφιζαν, δεν εξέλεγαν τους ηγέτες τους. Οι εφημερίδες και τα ραδιόφωνα λογοκρίνονταν και έλεγαν μόνο ό,τι επέτρεπαν οι δικτάτορες. Μέσα σε αυτό το σκοτάδι, οι φοιτητές ήταν οι πρώτοι που τόλμησαν να υψώσουν το ανάστημά τους. Νέα παιδιά, μαζί με μαθητές, οχυρώθηκαν στο Πολυτεχνείο, το Νοέμβρη του 1973, και έστησαν έναν αυτοσχέδιο ραδιοφωνικό σταθμό. Από εκεί ακουγόταν συνεχώς το μήνυμα: «Εδώ Πολυτεχνείο! Ελεύθεροι αγωνιζόμενοι φοιτητές, ελεύθεροι αγωνιζόμενοι Έλληνες!» Τα συνθήματά τους για Ελευθερία, Δημοκρατία και Ενότητα εμψύχωναν τον λαό να μη φοβάται. Παρά τη βία, τις απειλές και την πολιορκία από τον στρατό, οι φοιτητές δεν λύγισαν. Για τρεις μέρες το Πολυτεχνείο ήταν σύμβολο Αντίστασης. Μέχρι τη νύχτα που τα τανκς μπήκαν μέσα, καταπατώντας τις πύλες και βυθίζοντας στο αίμα την εξέγερση. Η θυσία των φοιτητών και των μαθητών εκείνων των ημερών έγινε το προοίμιο του τέλους της δικτατορίας, που έπεσε λίγους μήνες αργότερα. Έκτοτε, κάθε 17 Νοέμβρη, τιμούμε τη θυσία όσων πάλεψαν για τη Δημοκρατία, την Ελευθερία, τα δικαιώματα όλων μας υπενθυμίζοντας μας ότι ο αγώνας για ελευθερία και δημοκρατία κερδίζεται, προστατεύεται και διεκδικείται με πίστη και ενότητα.

Γιορτή του Πολυτεχνείου 2026 – Υποχρεωτική παρουσία μαθητών στις σχολικές εκδηλώσεις

Όπως ορίζει το σχολικό πρωτόκολλο, όλοι οι μαθητές καλούνται να προσέλθουν κανονικά στα σχολεία το πρωί της επετείου, καθώς θα τηρηθεί απουσιολόγιο. Οι απουσίες της ημέρας θεωρούνται αδικαιολόγητες, όπως σε κάθε άλλη σχολική εκδήλωση. Μετά την καταγραφή των παρουσιών, οι μαθητές θα παρακολουθήσουν τα αφιερωματικά δρώμενα και τις γιορτές που έχουν ετοιμάσει οι σχολικές κοινότητες, στην αίθουσα εκδηλώσεων ή στον χώρο συγκέντρωσης κάθε σχολείου.

Σύμφωνα με την επίσημη εγκύκλιο: «Ανήμερα της 17ης Νοεμβρίου, στις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης πραγματοποιούνται εκδηλώσεις. Η χρονική διάρκεια και το περιεχόμενο των εκδηλώσεων καθορίζονται από τον Σύλλογο Διδασκόντων.» Για τα Νηπιαγωγεία και τα Δημοτικά Σχολεία, οι μαθητές που παρακολουθούν το Ολοήμερο Πρόγραμμα συμμετέχουν κανονικά στις εκδηλώσεις και αποχωρούν μαζί με τους υπόλοιπους μαθητές, σύμφωνα με την ώρα που θα ενημερωθούν οι γονείς και κηδεμόνες τους από τη διεύθυνση του σχολείου.

Κλειστά τα πανεπιστήμια ανήμερα της Επετείου του Πολυτεχνείου - Κλειστά και τα Φροντιστήρια

Τα πανεπιστήμια σε όλη της χώρας ανήμερα της Επετείου του Πολυτεχνείου παραμένουν κλειστά. Αντίστοιχα θα παραμείνουν κλειστά τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών και τα Φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης με τους μαθητές να επιστρέφουν στα θρανία από την Τετάρτη 18 του μήνα.