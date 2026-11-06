Οι επαφές του Αλέξη Τσίπρα στο Παρίσι. Νέο βίντεο.

Με μία ακόμα ανάρτησή του στα social media ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ, Αλέξης Τσίπρας περιγράφει τη συμμετοχή του στη μεγαλειώδη πορεία της νεολαίας και του γαλλικού λαού «που υπερασπίζονται τα εργασιακά δικαιώματα, την κοινωνική συνοχή, τη δημοκρατία, το δικαίωμα των νέων σε ένα καλύτερο μέλλον».

Αυτό ήταν το «κορυφαίο γεγονός αυτής της επίσκεψής μου στο Παρίσι» αναφέρει ο ίδιος και συνεχίζει πως «Είχα όμως και εξαιρετικά εποικοδομητικές συναντήσεις με τους επικεφαλής των προοδευτικών κομμάτων και τη γενική γραμματέα της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργασίας (CGT), που πρωτοστάτησε στη διοργάνωση της σημερινής διαδήλωσης. Στα κεντρικά γραφεία, στην καρδιά του μεγαλύτερου συνδικάτου της Γαλλίας, της CGT συνάντησα τη γενική γραμματέα Sophie Binet και στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε η ενίσχυση του ρόλου των συνδικάτων και η ενδυνάμωση της σχέσης τους με τον κόσμο της εργασίας και την κοινωνία.

»Για έναν κοινό αγώνα, ένα κοινό μέτωπο των προοδευτικών δυνάμεων της Ευρώπης, για κοινωνική Δικαιοσύνη απέναντι στις νεοφιλελεύθερες πολιτικές λιτότητας που οξύνουν τις ανισότητες, απειλώντας τελικά την ίδια τη Δημοκρατία στρώνοντας το έδαφος για την Ακροδεξιά συζητήσαμε με τους επικεφαλής των προοδευτικών κομμάτων.

»Διαφωτιστικές οι επαφές με τον πρώτο γραμματέα του Σοσιαλιστικού Κόμματος, Olivier Faure, την εθνική γραμματέα των Οικολόγων, Marine Tondelier, τον εθνικό γραμματέα του Γαλλικού Κομμουνιστικού Κόμματος, Fabien Roussel, τη βουλεύτρια και συνιδρύτρια του L’Après, Clémentine Autain, καθώς και με την Κοινοβουλευτική Ομάδα Φιλίας Ελλάδας - Γαλλίας».

Όπως σημειώνει «κοινός τόπος είναι η ανάγκη συνεργασίας των δυνάμεων της ριζοσπαστικής Αριστεράς, της σοσιαλδημοκρατίας και της πολιτικής οικολογίας και η διαμόρφωση μιας αξιόπιστης προοδευτικής εναλλακτικής για την Ευρώπη, με κοινωνική δικαιοσύνη, ισχυρή δημοκρατία και ουσιαστικές απαντήσεις στις ανάγκες της κοινωνικής πλειοψηφίας. Τα κοινωνικά κινήματα είναι σαν το σεισμό. Αν δεν κάνει για πολλά χρόνια επίκειται ένας ισχυρός σεισμός. Αυτός που χρειάζεται για να ξαναπάρουμε πίσω τη ζωή μας και το μέλλον των παιδιών μας».

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