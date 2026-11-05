Εξαπέλυσε επίθεση στον πρώην πρωθυπουργό, αμφισβητώντας τις πολιτικές αποφάσεις της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ λίγο πριν από τις εκλογές του 2019.

Σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση με επίκεντρο τις αλλαγές στους Ποινικούς Κώδικες του 2019 και τη μετατροπή της δωροδοκίας από κακούργημα σε πλημμέλημα πυροδότησαν οι δηλώσεις του Μάκη Βορίδη κατά του Αλέξη Τσίπρα.

Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, μιλώντας την Πέμπτη (5/11) στο Action24, εξαπέλυσε επίθεση στον πρώην πρωθυπουργό, αμφισβητώντας τις πολιτικές αποφάσεις της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ λίγο πριν από τις εκλογές του 2019. «Το να βγαίνεις και να κουνάς το δάχτυλο και να λες “οι άλλοι είναι διεφθαρμένοι”, ε όπα ρε παιδάκι μου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο πρώην υπουργός έθεσε ζήτημα πολιτικής ευθύνης για τις επίμαχες νομοθετικές παρεμβάσεις, απορρίπτοντας παράλληλα τον ισχυρισμό ότι οι συγκεκριμένες αλλαγές αποτελούσαν αποκλειστικά εισηγήσεις της νομοπαρασκευαστικής επιτροπής.

Η αιχμή Βορίδη για τη μετατροπή της δωροδοκίας σε πλημμέλημα

Ο Μάκης Βορίδης εστίασε ιδιαίτερα στον χρόνο ψήφισης των νέων Ποινικών Κωδίκων, επισημαίνοντας ότι η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ είχε ήδη ανακοινώσει την πρόωρη προσφυγή στις κάλπες.

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«Το να λες ότι πάμε για εκλογές, είσαι πρωθυπουργός, και αφού το έχει πει να λες “συγγνώμη θυμήθηκα ότι κάτι έχω να ψηφίσω. Παρακαλώ πολύ θέλω παράταση μίας εβδομάδας”», σχολίασε.

Όπως υποστήριξε, η μετατροπή της δωροδοκίας από κακούργημα σε πλημμέλημα είχε ως συνέπεια την παραγραφή υποθέσεων, λόγω των μικρότερων χρόνων παραγραφής που ισχύουν για τα πλημμελήματα.

Στο πλαίσιο αυτό, επικαλέστηκε και τις καταγγελίες του τότε υπουργού Δικαιοσύνης της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, Σταύρου Κοντονή, σχετικά με τις συγκεκριμένες διατάξεις.

Αναφερόμενος στη δικογραφία που διαβιβάστηκε στη Βουλή και αφορά τον Αλέξη Τσίπρα, έπειτα από μήνυση του προέδρου της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκου Βελόπουλου, σημείωσε ότι το περιεχόμενό της θα αξιολογηθεί.

«Όταν έχει συμβεί αυτό, το να βγαίνεις και να κουνάς το δάχτυλο και να λες “οι άλλοι είναι διεφθαρμένοι”, ε όπα ρε παιδάκι μου», πρόσθεσε.

«Ο ελληνικός λαός δεν έχει ψηφίσει τους τεχνοκράτες»

Ο βουλευτής της ΝΔ απάντησε και στο επιχείρημα του Αλέξη Τσίπρα ότι οι αλλαγές στους Ποινικούς Κώδικες βασίστηκαν στις εισηγήσεις πολυμελούς νομοπαρασκευαστικής επιτροπής.

«Η μεταφορά ουσιαστικών ρυθμίσεων στην πλάτη και στην ευθύνη πανεπιστημιακών τεχνοκρατών, επιστημόνων, σπουδαίων νομικών… Ο ελληνικός λαός δεν έχει ψηφίσει αυτούς τους ανθρώπους. Ο ελληνικός λαός έχει ψηφίσει πρωθυπουργό, κυβέρνηση για να κοιτάνε και πολιτικά τις απόψεις αυτών των ανθρώπων», υπογράμμισε.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι οι συγκεκριμένες νομοθετικές παρεμβάσεις δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται ως αμιγώς τεχνικά ζητήματα, θέτοντας το ερώτημα εάν είναι αποδεκτό ένας δημόσιος λειτουργός που δωροδοκείται να τιμωρείται με ποινή φυλάκισης δύο ετών με αναστολή.

Η δικογραφία στη Βουλή και η στάση της ΝΔ για προανακριτική

Οι δηλώσεις του Μάκη Βορίδη έγιναν μία ημέρα μετά τη διαβίβαση στη Βουλή της δικογραφίας που σχηματίστηκε έπειτα από μηνυτήρια αναφορά του Κυριάκου Βελόπουλου για τις αλλαγές στους Ποινικούς Κώδικες το 2019.

Η Ελληνική Λύση ζητά τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τον Αλέξη Τσίπρα. Ωστόσο, με 11 βουλευτές δεν συγκεντρώνει τις απαιτούμενες 30 υπογραφές για την κατάθεση σχετικής πρότασης.

Από την πλευρά της, η Νέα Δημοκρατία έχει ήδη ξεκαθαρίσει ότι δεν προτίθεται να στηρίξει την πρωτοβουλία.

«Δεν θα μπούμε σε αυτή τη διαδικασία και δεν πρόκειται να μπούμε στη διαδικασία προανακριτικών, ποινικοποίησης ενός πολύ σημαντικού πολιτικού θέματος», δήλωσε το πρωί της Πέμπτης στον ΣΚΑΪ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης.