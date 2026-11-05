Από τη σφοδρότητα της σύγκρουσης, ο 21χρονος εκτινάχθηκε στο οδόστρωμα και τραυματίστηκε θανάσιμα.

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε σε παράδρομο της Εθνικής Οδού Αθηνών-Κορίνθου, στον Ασπρόπυργο στο ρεύμα προς Αθήνα, με θύμα έναν 21χρονο οδηγό μοτοσικλέτας.

Ο νεαρός μοτοσικλετιστής φέρεται να έχασε τον έλεγχο της μηχανής του που εξετράπη, ανετράπη και προσέκρουσε διαδοχικά στην συρόμενη μεταλλική πόρτα επιχείρησης και στη συνέχεια σε κολώνα φωτισμού. Το θύμα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Τζάνειο Νοσοκομείο Πειραιά, όπου λίγο αργότερα κατέληξε.

Για το περιστατικό διενεργείται έρευνα και προανάκριση από το αρμόδιο Τμήμα Τροχαίας, ώστε να διακριβωθούν οι συνθήκες του δυστυχήματος