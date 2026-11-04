Κρίσιμη «μάχη» στην Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου για την εισφορά αλληλεγγύης των συνταξιούχων. Υπέρ της αλλαγής του τρόπου υπολογισμού της τάχθηκε ο Γενικός Επίτροπος της Επικρατείας.

Τους πρώτους μήνες του 2027 αναμένεται να εκδοθεί η απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, την οποία αναμένουν περίπου 450.000 συνταξιούχοι, καθώς θα κρίνει τον τρόπο υπολογισμού της εισφοράς αλληλεγγύης που παρακρατείται από τις συντάξεις τους.

Μετά από δύο αναβολές, συζητήθηκε τελικά σήμερα ενώπιον της μείζονος Ολομέλειας του Ανωτάτου Δημοσιονομικού Δικαστηρίου το θέμα του τρόπου υπολογισμού της εισφοράς αλληλεγγύης των συνταξιούχων, μετά την προσφυγή που έχει καταθέσει ο πρώην πρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου Νίκος Αγγελάρας.

Ο συνταξιούχος ανώτατος δικαστικός λειτουργός αμφισβητεί ευθέως τη συνταγματικότητα του ισχύοντος τρόπου επιβολής της εισφοράς αλληλεγγύης, διεκδικώντας να του επιστραφούν τα επιπλέον χρήματα που παρακρατήθηκαν από τη σύνταξή του.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο Γενικός Επίτροπος της Επικρατείας Γεώργιος Βοΐλης τάχθηκε υπέρ της αλλαγής του τρόπου υπολογισμού της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ), προκειμένου, όπως τόνισε, να γίνει πιο αναλογικός και δίκαιος

Σύμφωνα με την ισχύουσα ρύθμιση, η εισφορά αλληλεγγύης επιβάλλεται στις συντάξεις που υπερβαίνουν το ποσό των 1.468 ευρώ και αφορά περίπου 440 χιλιάδες συνταξιούχους. Το ζήτημα που απασχόλησε το δικαστήριο είναι εάν ο συντελεστής - ο οποίος κυμαίνεται από 3% έως 14% ανάλογα με το κλιμάκιο - θα πρέπει να συνεχίσει να επιβάλλεται στο σύνολο του ποσού της σύνταξης ή εάν θα πρέπει να αλλάξει και να υπολογίζεται στο υπολειπόμενο ποσό της σύνταξης από τα 1.468 ευρώ και πάνω.

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«Η σύνταξη είναι μοναδικό μέσο βιοπορισμού για μεγάλη μερίδα συνταξιούχων»

«Δεν ισχυριζόμαστε σε καμία περίπτωση ότι αυτοί οι οποίοι παίρνουν μεγαλύτερη σύνταξη δεν πρέπει να συνεισφέρουν στην ΕΑΣ και στη διασφάλιση των συντάξεων για τις επόμενες γενεές. Αυτό όμως πρέπει να γίνεται με ισότητα, με αναλογικότητα και να συνεισφέρουν στα διάφορα βάρη ανάλογα με τις οικονομικές τους δυνατότητες, γιατί η σύνταξη είναι το μοναδικό μέσο βιοπορισμού για μεγάλη μερίδα συνταξιούχων», σημείωσε μεταξύ άλλων ο Γενικός Επίτροπος της Επικρατείας Γεώργιος Βοΐλης ο οποίος πρόσθεσε πως τα ποσά που καταβάλλουν συνταξιούχοι ως εισφορά αλληλεγγύης φτάνουν τις 5-6, ακόμα και τις 8 χιλιάδες ευρώ ετησίως. «Επιβάλλεται κατά τη γνώμη μου κατ’ εφαρμογή των συνταγματικών αρχών αναδιάταξη, αναμόρφωση της ΕΑΣ, ώστε αυτή να γίνει πιο ίση, πιο αναλογική και εν τέλει πιο δίκαιη και εισηγούμαστε να επεκταθεί η ρύθμιση και το απαλλασσόμενο ποσό των 1.400 ή των 1.468 ευρώ σε όλους τους συνταξιούχους και η επιβολή των διαφορετικών συντελεστών να γίνεται ανά κλιμάκιο συντάξεως» σημείωσε ο κ.Βοΐλης.

«Αντισυνταγματικός ο σημερινός τρόπος υπολογισμού της εισφοράς αλληλεγγύης των συνταξιούχων»

Παράλληλα, ο Γενικός Επίτροπος στης Επικρατείας άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο ακόμη και επιστροφή αναδρομικών εφόσον η Ολομέλεια κρίνει ότι ο υπολογισμός της ΕΑΣ είναι αντισυνταγματικός, σημειώνοντας όμως ότι τα αναδρομικά θα μπορούν να τα διεκδικήσουν όσοι συνταξιούχοι έχουν προσφύγει στα δικαστήρια και όχι όλοι. «Ναι στη διόρθωση μιας άδικης ρύθμισης που υπάρχει στην ΕΑΣ με το ισχύον νομικό καθεστώς, όχι όμως διακινδύνευση ανατροπής δημοσιονομικής ισορροπίας του ΕΦΚΑ και των άλλων ταμείων από μία δυσβάσταχτη επιβάρυνση», ήταν η κατακλείδα της τοποθέτησης του κ.Βοΐλη.

Η υπόθεση εισήχθη προς συζήτηση ως πιλοτική δίκη, κάτι που σημαίνει πως το αποτέλεσμά της θα καταλαμβάνει όλους τους συνταξιούχους που έχουν προσφύγει, ενώ σε περίπτωση που ο ισχύων τρόπος υπολογισμού κριθεί αντισυνταγματικός, τότε αναμένεται να οδηγήσει σε νομοθετική ρύθμιση.