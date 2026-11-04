Στο 5,6% αυξήθηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Οκτώβριο, από 5,1% που ήταν τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με την αρχική εκτίμηση της Eurostat.

Στο 5,6% αυξήθηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Οκτώβριο, από 5,1% που ήταν τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με την αρχική εκτίμηση της Eurostat. Τα στοιχεία δείχνουν, επίσης, αύξηση του πληθωρισμού στην Ευρωζώνη στο 4% από 3,8% που ήταν τον Σεπτέμβριο.

{https://x.com/EU_Eurostat/status/2117919796272783523?a=WZZ0KLtEfjAAvwYAvYc&s=20}

Εξετάζοντας τις βασικές συνιστώσες του πληθωρισμού στην Ευρωζώνη, η ενέργεια αναμένεται να καταγράψει τον υψηλότερο ετήσιο ρυθμό πληθωρισμού τον Οκτώβριο, στο 20,8%, έναντι 18,9% τον Σεπτέμβριο.

Ακολουθούν οι υπηρεσίες με πληθωρισμό 3,3%, έναντι 3,2% τον Σεπτέμβριο, τα τρόφιμα, το αλκοόλ και ο καπνός με 1,6%, έναντι 1,3%, και τα βιομηχανικά αγαθά εκτός ενέργειας, με 1,2%, έναντι 1,1% τον Σεπτέμβριο.

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