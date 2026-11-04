Από τις 11:30 έως τις 15:30, την Πέμπτη, 5 Νοεμβρίου 2026.

Τετράωρη στάση εργασίας την Πέμπτη, 5 Νοεμβρίου 2026, για την πραγματοποίηση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του ΕΔΟΕΑΠ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ αποφάσισε την κήρυξη 4ωρης στάσης εργασίας, από τις 11:30 έως τις 15:30, την Πέμπτη, 5 Νοεμβρίου 2026, ημέρα πραγματοποίησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του ΕΔΟΕΑΠ.

Στη στάση εργασίας συμμετέχουν όλοι οι συντάκτες μέλη της ΕΣΗΕΑ, προκειμένου να ασκήσουν το συνδικαλιστικό τους δικαίωμα της συμμετοχής στην Τακτική Γενική Συνέλευση του ΕΔΟΕΑΠ.

ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ, ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΕΔΟΕΑΠ

* Από τη στάση εργασίας, εξαιρούνται οι συνάδελφοι που θα καλύψουν το πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο.