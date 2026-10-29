Μαθητικό και εκπαιδευτικό συλλαλητήριο έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου στον Πειραιά, τι θα γίνει με τα μαθήματα.

Στο πλευρό των λιμενεργατών που συμμετέχουν στη διεθνή απεργιακή κινητοποίηση της Παρασκευής 30 Οκτωβρίου τάσσονται εκπαιδευτικοί και μαθητές. Η ΟΛΜΕ στηρίζει την κινητοποίηση, η οποία πραγματοποιείται σε περισσότερα από 100 λιμάνια σε όλο τον κόσμο, και καλεί τους εκπαιδευτικούς να συμμετάσχουν στις συγκεντρώσεις που έχουν προγραμματιστεί σε διάφορες περιοχές της χώρας.

Στάσεις εργασίας σε Γυμνάσια και Λύκεια

Για τη διευκόλυνση της συμμετοχής των εκπαιδευτικών, η ΑΔΕΔΥ έχει προκηρύξει στάση εργασίας στην Αττική και την Αχαΐα από τις 08:00 έως τις 12:00 και στη Θεσπρωτία από τις 11:00 έως τη λήξη της βάρδιας. Παράλληλα, η ΟΛΜΕ έχει ανακοινώσει δίωρη στάση εργασίας για την Αττική και την Αχαΐα από τις 12:00 το μεσημέρι έως τη λήξη της βάρδιας. Για τα εσπερινά σχολεία του Πειραιά προβλέπεται στάση εργασίας από τις 21:00 έως τις 23:00.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΟΛΜΕ, οι εκπαιδευτικοί καλούνται να συμμετάσχουν στις ακόλουθες συγκεντρώσεις:

Πειραιάς: 10:00, στην πλατεία Δημοτικού Θεάτρου.

Πάτρα: 10:00, στο λιμάνι.

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Ηγουμενίτσα: 11:30, στην είσοδο του λιμανιού εξωτερικού.

Για το απόγευμα έχουν ανακοινωθεί συγκεντρώσεις στη Θεσσαλονίκη στις 19:30 στο Άγαλμα Βενιζέλου, στην Ελευσίνα στις 19:00 στην πλατεία Ηρώων, στο Λαύριο στις 19:00 στο λιμάνι και στη Χαλκίδα στις 19:00 στην Παλιά Γέφυρα.

Η λειτουργία των Γυμνασίων και των Λυκείων στις περιοχές που επηρεάζονται από τις κινητοποιήσεις θα εξαρτηθεί από τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών στις στάσεις εργασίας. Οι μαθητές αναμένεται να προσέλθουν κανονικά στα σχολεία τους και να ενημερωθούν για τα μαθήματα που θα πραγματοποιηθούν. Εφόσον προκύψουν κενά στο ωρολόγιο πρόγραμμα λόγω της συμμετοχής καθηγητών στην κινητοποίηση, ενδέχεται να υπάρξει πρόωρο σχόλασμα.

Μαθητικό συλλαλητήριο στον Πειραιά

Στις κινητοποιήσεις συμμετέχουν και οι μαθητές, με τη Συντονιστική Επιτροπή Μαθητών Αθήνας να καλεί σε συλλαλητήριο την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Οι μαθητές δηλώνουν τη στήριξή τους στους εργαζομένους των λιμανιών, υπογραμμίζοντας την αντίθεσή τους στη σύνδεση της εργασίας με τον πόλεμο και τη μεταφορά πολεμικού εξοπλισμού. Στο κάλεσμά τους τονίζουν ότι «Οι εργαζόμενοι σε πάνω από 100 λιμάνια σε 4 ηπείρους θα απεργήσουν ταυτόχρονα και θα δηλώσουν: δε δουλεύουμε για τον πόλεμο! Εμείς, οι δεκάδες χιλιάδες μαθητές στην Ελλάδα που πήραμε δύναμη από τους Γάλλους συμμαθητές μας, θα είμαστε εκεί. Αυτοί που κινούν τα πάντα με την εργασία τους, άρα και τον πόλεμο, τα όπλα και τον πολεμικό εξοπλισμό σε όλη τη γη, που βρίσκονται παγιδευμένοι σε επικίνδυνες θάλασσες και παίζουν κορώνα- γράμματα τη ζωή τους λένε: Δε θα δουλέψουμε ΕΜΕΙΣ γιατί δε θέλουμε ΚΑΝΕΙΣ ΜΑΣ να δέχεται τις συνέπειες του πολέμου! Απεργούν για τους ίδιους, απεργούν και για εμάς, τα παιδιά τους, τις οικογένειές και το παρόν και το μέλλον όλων μας.»