«Λεφτά για την Παιδεία και όχι για τους πολέμους» είναι το κυρίαρχο σύνθημα στο μαθητικό συλλαλητήριο στις 30/10, τα αιτήματα των μαθητών.

Μετά το μαζικό μαθητικό συλλαλητήριο της 21ης Οκτωβρίου οι μαθητές δίνουν νέο ραντεβού στους δρόμους την προσεχή Παρασκευή 30 Οκτωβρίου στις 10:00 το πρωί στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Όπως σημειώνει στην ανακοίνωσή της η Συντονιστική Επιτροπή Μαθητών Αθήνας «Στις 21/10 οι πορείες μας ήταν συγκλονιστικές! Η αρχή έγινε και η φωνή των μαθητών στην Ελλάδα ενώθηκε με τους μαθητές σε όλη την Ευρώπη! Ενώθηκε με τους φοιτητές, τους εκπαιδευτικούς μας, όλο το λαό! Η τρομοκρατία και η συκοφάντηση της κυβέρνησης δεν πέρασε! Το σχέδιο τους να μας σταματήσουν, να μας κάνουν να φοβηθούμε απέτυχε. Γιατί η νέα γενιά έχει ιδανικά- ούτε ξεπουλιέται, ούτε προσκυνά! Γιατί ξέρουμε πως όταν είμαστε αποφασισμένοι, συντονισμένοι, οργανωμένοι και ξέρουμε το δίκιο μας ΔΕΝ ΜΑΣ ΣΤΑΜΑΤΑ ΤΙΠΟΤΑ! Τα καταφέραμε- Ήμασταν δεκάδες χιλιάδες που σαν μια γροθιά φωνάξαμε: ΩΣ ΕΔΩ! Δώστε λεφτά για την Παιδεία - Όχι για πολεμική προετοιμασία! Γιατί ξέρουμε πως απέναντί σε όλους τους μαθητές σε όλη την Ευρώπη έχουμε μια κοινή πολιτική που την ασκούν όλες οι κυβερνήσεις και τα Υπουργεία και δεν έχει προτεραιότητα εμάς και τις ανάγκες μας αλλά τα κέρδη των λίγων. Αυτή η πολιτική κάνει τα σχολεία μας ερείπια, με κενά και ελλείψεις μέχρι και σήμερα, μας στερεί ακόμη και τη δυνατότητα να πάμε μια εκδρομή, μας κάνει να σκεφτούμε αν έχουμε τα λεφτά να πάμε μέχρι το κυλικείο. Λεφτά για τους πολέμους τους – λεφτά σε βιομήχανους, τραπεζίτες, εφοπλιστές, σουπερμαρκετάδες… στο λεπτό. Παιδεία μας, το μέλλον μας…. Στον αέρα! Η Παρασκευή 30/10 θα είναι μια ιστορική μέρα.»

Μαθητικό Συλλαλητήριο: Οι μαθητές στηρίζουν τον αγώνα των λιμενεργατών

Οι μαθητές κατεβαίνουν στους δρόμους την Παρασκευή στηρίζοντας την κινητοποίηση των λιμενεργατών. Όπως σημειώνουν «Η Παρασκευή 30/10 θα είναι μια ιστορική μέρα. Οι εργαζόμενοι σε πάνω από 100 λιμάνια σε 4 ηπείρους θα απεργήσουν ταυτόχρονα και θα δηλώσουν: δε δουλεύουμε για τον πόλεμο. Εμείς, οι δεκάδες χιλιάδες μαθητές στην Ελλάδα που πήραμε δύναμη από τους Γάλλους συμμαθητές μας, θα είμαστε εκεί. Αυτοί που κινούν τα πάντα με την εργασία τους, άρα και τον πόλεμο, τα όπλα και τον πολεμικό εξοπλισμό σε όλη τη γη, που βρίσκονται παγιδευμένοι σε επικίνδυνες θάλασσες και παίζουν κορώνα- γράμματα τη ζωή τους λένε: Δε θα δουλέψουμε ΕΜΕΙΣ γιατί δε θέλουμε ΚΑΝΕΙΣ ΜΑΣ να δέχεται τις συνέπειες του πολέμου! Απεργούν για τους ίδιους, απεργούν και για εμάς, τα παιδιά τους, τις οικογένειές και το παρόν και το μέλλον όλων μας.»

Έρχεται νέος γύρος μαθητικών κινητοποιήσεων

Παράλληλα το μαθητικό κίνημα προαναγγέλει νέο γύρο κινητοποιήσεων για τα κρίσιμα ζητήματα της Παιδείας. Σύμφωνα με το Συντονιστικό των μαθητών «δίνουμε έναν αγώνα που πρέπει τώρα να γίνει πιο αποφασιστικός, να αγκαλιάσει περισσότερες τάξεις και σχολεία, να συντονιστεί σε όλη την Αττική για να δυναμώσει η δική μας η φωνή!! Για αυτό Κυριακή 1/11 προχωράμε σε συντονισμό όλων των σχολείων της Αττικής για να αποφασίσουμε τη συνέχεια των αγώνων μας!»