Με υποχρεωτική παρουσία η γιορτή της 28ης Οκτωβρίου στα σχολεία - Τι ισχύει για την προσέλευση και αποχώρηση των μαθητών.

Όλα είναι έτοιμα για τις σχολικές γιορτές για την 28η Οκτωβρίου που θα λάβουν χώρα στα σχολεία όλων των βαθμίδων την Τρίτη 27 του μήνα μέσα από τις οποίες οι μαθητές τιμούν την επέτειο του «Όχι» και ανακαλούν στη μνήμη τους τα γεγονότα του ελληνοϊταλικού πολέμου του 1940.

Οι σχολικές γιορτές πραγματοποιούνται παραδοσιακά την παραμονή της εθνικής επετείου, δηλαδή στις 27 Οκτωβρίου. Εξαίρεση αποτελούν σχολεία που ακολουθούν διαφορετικό προγραμματισμό λόγω τοπικών εορτασμών ή ειδικών συνθηκών, όπως συμβαίνει στη Θεσσαλονίκη, όπου ο εορτασμός της απελευθέρωσης της πόλης και η γιορτή του πολιούχου Αγίου Δημητρίου συνθέτουν ένα ιδιαίτερο εορταστικό πλαίσιο καθώς η γιορτή πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 23/10.

Υποχρεωτική η παρουσία των μαθητών στη σχολική γιορτή

Οι σχολικές εκδηλώσεις για την 28η Οκτωβρίου εντάσσονται στο επίσημο σχολικό πρόγραμμα και η συμμετοχή των μαθητών είναι υποχρεωτική. Ως εκ τούτου, η απουσία από τη σχολική γιορτή καταγράφεται και μάλιστα σύμφωνα με την εγκύκλιο των απουσιών οι εν λόγω απουσίες της γιορτής είναι αδικαιολόγητες. Οι εκδηλώσεις στα Γυμνάσια και στα Λύκεια διαρκούν συνήθως τουλάχιστον δύο διδακτικές ώρες. Στα Δημοτικά Σχολεία, οι μαθητές που είναι εγγεγραμμένοι στο Ολοήμερο Πρόγραμμα συμμετέχουν στις εορταστικές εκδηλώσεις και αποχωρούν μετά το πέρας των εορτών καθώς δεν πραγματοποιηθεί το Ολοήμερο πρόγραμμα.

Στο πλαίσιο των σχολικών εκδηλώσεων στην Δευτεροβάθμια θα γίνει η απονομή αριστείων, βραβείων και επαίνων στους μαθητές που διακρίθηκαν κατά το προηγούμενο σχολικό έτος, σύμφωνα με τον προγραμματισμό κάθε σχολικής μονάδας. Παράλληλα, οι μαθητές συμμετέχουν σε αφιερώματα, παρουσιάσεις, θεατρικά δρώμενα και μουσικές εκδηλώσεις που αναδεικνύουν το ιστορικό νόημα της επετείου, τη σημασία της αντίστασης απέναντι στον φασισμό και τις συνέπειες του πολέμου.

Η κορύφωση των εορτασμών ανήμερα της 28ης Οκτωβρίου

Οι εκδηλώσεις για την εθνική επέτειο κορυφώνονται στις 28 Οκτωβρίου με τις μαθητικές παρελάσεις σε όλη τη χώρα. Οι μαθητές παρελαύνουν τιμώντας όσους αγωνίστηκαν για την ελευθερία και την ανεξαρτησία της Ελλάδας. Η σχολική γιορτή και η μαθητική παρέλαση αποτελούν μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας και της ιστορικής μνήμης. Μέσα από αυτές, οι μαθητές έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν καλύτερα τα γεγονότα του 1940 και να κατανοήσουν τις αξίες της ελευθερίας, της ειρήνης, της δημοκρατίας και της συλλογικής ευθύνης.