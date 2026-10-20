Τι ισχύει για τις σχολικές γιορτές για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου – Τι ορίζει το πρωτόκολλο για το Αριστείο και το Βραβείο Προόδου καθώς και τον Έπαινο Προσωπικής Βελτίωσης

Υποχρεωτική είναι η παρουσία των μαθητών στις σχολικές εορταστικές εκδηλώσεις για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου, οι οποίες πραγματοποιούνται την παραμονή της εθνικής επετείου ήτοι την Τρίτη 27 Οκτωβρίου 2026. Οι μαθητές που απουσιάζουν αδικαιολόγητα χρεώνονται με απουσίες για τις διδακτικές ώρες που προβλέπει το ωρολόγιο πρόγραμμα κατά την ημέρα διεξαγωγής της σχολικής γιορτής.

Οι εκδηλώσεις περιλαμβάνουν αφιερώματα στο Έπος του 1940 και στην επέτειο του «ΟΧΙ», ενώ στα Γυμνάσια και τα Λύκεια ακολουθεί η απονομή αριστείων, βραβείων προόδου και επαίνων σε μαθητές που διακρίθηκαν για τις επιδόσεις, την προσωπική τους βελτίωση ή την κοινωνική τους προσφορά.

Ανήμερα της εθνικής επετείου, στις 28 Οκτωβρίου, τα σχολεία παραμένουν κλειστά καθώς οι μαθητές συμμετέχουν στις μαθητικές παρελάσεις, σύμφωνα με τον προγραμματισμό κάθε σχολικής μονάδας.

Πόσες ώρες διαρκούν οι σχολικές γιορτές

Στα Γυμνάσια και τα Λύκεια, οι εορταστικές εκδηλώσεις έχουν διάρκεια τουλάχιστον δύο διδακτικών ωρών. Μετά την ολοκλήρωση του επετειακού εορτασμού, απονέμονται τα Αριστεία Προόδου, τα Βραβεία Προόδου, οι Έπαινοι Προσωπικής Βελτίωσης και οι ειδικοί έπαινοι.

Στα Δημοτικά και τα Νηπιαγωγεία, η διάρκεια των εκδηλώσεων καθορίζεται με απόφαση του διευθυντή ή της διευθύντριας, του προϊσταμένου ή της προϊσταμένης και του Συλλόγου Διδασκόντων της σχολικής μονάδας. Οι μαθητές που παρακολουθούν το Ολοήμερο Πρόγραμμα συμμετέχουν κανονικά στις σχολικές εορταστικές εκδηλώσεις και αποχωρούν μαζί με τους υπόλοιπους μαθητές.

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Ποιοι μαθητές θα λάβουν Αριστείο Προόδου

Το Αριστείο Προόδου απονέμεται στους μαθητές που έχουν επιτύχει ετήσιο βαθμό προόδου «Άριστα». Η απονομή γίνεται ύστερα από απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων, ως αναγνώριση της υψηλής σχολικής επίδοσης και της προσπάθειας που κατέβαλαν οι μαθητές κατά τη διάρκεια της περασμένης σχολικής χρονιάς εν προκειμένω 2025-2026.

Ποιοι δικαιούνται Βραβείο Προόδου

Το Βραβείο Προόδου απονέμεται, έπειτα από απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων, στους μαθητές κάθε τμήματος που συγκεντρώνουν τον μεγαλύτερο βαθμό ετήσιας προόδου και έχουν χαρακτηριστεί ως προς τη διαγωγή τους «εξαιρετικοί». Σε περίπτωση ισοβαθμίας, το βραβείο απονέμεται σε όλους τους μαθητές που ισοβάθμησαν, ώστε να αναγνωριστεί ισότιμα η επίδοσή τους.

Έπαινος Προσωπικής Βελτίωσης

Η σχολική κοινότητα επιβραβεύει και την προσπάθεια που οδηγεί σε ουσιαστική πρόοδο, ακόμη και όταν αυτή δεν αποτυπώνεται απαραίτητα στην υψηλότερη βαθμολογία. Έτσι, στους μαθητές που έχουν παρουσιάσει σημαντική βελτίωση στην επίδοσή τους απονέμεται, ύστερα από απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων, Έπαινος Προσωπικής Βελτίωσης.

Ειδικός έπαινος για την αλληλεγγύη και την κοινωνική προσφορά

Πέρα από τις σχολικές επιδόσεις, αναγνωρίζονται και οι πράξεις που αναδεικνύουν την κοινωνική ευαισθησία και την ανιδιοτελή προσφορά. Βάσει πρωτοκόλλου, ειδικός έπαινος απονέμεται στους μαθητές που διακρίνονται για πράξεις αλληλεγγύης και κοινωνικής προσφοράς, καθώς και για ενέργειες που εκφράζουν πνεύμα ανιδιοτελούς φιλαλληλίας. Με τις ανωτέρω διακρίσεις, τα σχολεία επιβραβεύουν όχι μόνο την ακαδημαϊκή επίδοση, αλλά και την προσωπική προσπάθεια, τη βελτίωση και τις αξίες της συνεργασίας και της προσφοράς προς τον συνάνθρωπο.