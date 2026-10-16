Πώς θα λειτουργήσουν τα σχολεία ενόψει της 28ης Οκτωβρίου - Η διαφοροποίηση λόγω του Αγίου Δημητρίου και της στρατιωτικής παρέλασης στη Θεσσαλονίκη.

Η έλευση της 28ης Οκτωβρίου φέρνει διαφοροποιήσεις στο πρόγραμμα λειτουργίας των σχολείων καθώς οι μαθητικές παρελάσεις και η μεγάλη στρατιωτική παρέλαση στη Θεσσαλονίκη αναδιαμορφώνουν τη σχολική καθημερινότητα. Μάλιστα ο φετινός εορτασμός φέτος δημιουργεί ένα εξαήμερο άνευ μαθημάτων για τους μαθητές της συμπρωτεύουσας ενώ για τους υπόλοιπους προβλέπεται ένα διήμερο.

Θεσσαλονίκη: 28η Οκτωβρίου και Άγιος Δημήτριος φέρνουν εξαήμερη ανάπαυλα από τις σχολικές υποχρεώσεις

Η περίπτωση της Θεσσαλονίκης είναι ιδιάζουσα καθώς οι μαθητές της πόλης βγαίνουν ευνοημένοι στις φετινές εορταστικές εκδηλώσεις λόγω και του σαββατοκύριακου που μεσολαβεί πριν από την αργία του πολιούχου Αγίου Δημητρίου αλλά και της μαθητικής παρέλασης που προηγείται της στρατιωτικής ανήμερα της 28ης Οκτωβρίου. Με αυτά τα δεδομένα και χάρη στις καραμπόλες του ημερολογίου οι μαθητές της συμπρωτεύουσας μετά το υποχρεωτικό παρών στην σχολική γιορτή για την 28η Οκτωβρίου που θα γίνει την Παρασκευή 23 του μήνα θα επιστρέψουν στα θρανία για την επανεκκίνηση των μαθημάτων την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου.

Αυτό το εξαήμερο άνευ σχολιών υποχρεώσεων είναι παραπάνω από καλοδεχούμενο για τους μαθητές. Ειδικότερα στα σχολεία της Θεσσαλονίκης, η σχολική γιορτή για την επέτειο του «Όχι» έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου. Εκείνη την ημέρα δεν θα πραγματοποιηθούν τα μαθήματα, ωστόσο η παρουσία των μαθητών στις εκδηλώσεις είναι υποχρεωτική. Οι μαθητές θα συμμετάσχουν σε αφιερώματα για το ιστορικό τελεσίγραφο της Ιταλίας το 1940, την είσοδο της Ελλάδας στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο και τον αγώνα για την ελευθερία. Μέσα από παρουσιάσεις, κείμενα, τραγούδια και ιστορικές αναφορές, οι μαθητές θα τιμήσουν την εθνική επέτειο. Μετά το πέρας των εορταστικών σχολικών εκδηλώσεων που έχουν συνήθων δίωρη διάρκεια, οι μαθητές αποχωρούν. Σημειώνεται προς αποφυγή παρεξηγήσεων ότι ανήμερα της σχολικής γιορτής παρότι δεν ακολουθείται το κανονικό ωρολόγιο πρόγραμμα, οι μαθητές οφείλουν να προσέλθουν και να συμμετάσχουν στις εκδηλώσεις. Όσοι απουσιάσουν χωρίς να συντρέχει λόγος που δικαιολογεί την απουσία τους θα χρεωθούν τις αντίστοιχες απουσίες. Παράλληλα, τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου τα σχολεία του Δήμου Θεσσαλονίκης θα παραμείνουν κλειστά λόγω της εορτής του πολιούχου Αγίου Δημητρίου. Στη Θεσσαλονίκη, η μαθητική παρέλαση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 27 Οκτωβρίου, σύμφωνα με τον προγραμματισμό των εορταστικών εκδηλώσεων της πόλης και αντίστοιχα την Τετάρτη 28 Οκτωβρίου, ανήμερα της εθνικής επετείου, θα πραγματοποιηθεί η μεγάλη στρατιωτική παρέλαση.

Τι ισχύει στην υπόλοιπη Ελλάδα

Στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας δεν προκύπτει εξαήμερο. Η σχολική γιορτή για την 28η Οκτωβρίου θα πραγματοποιηθεί κανονικά παραμονές της εθνικής επετείου Τρίτη 27 του μήνα, ενώ την Τετάρτη 28 Οκτωβρίου τα σχολεία παραμένουν κλειστά λόγω της εθνικής αργίας. Σημειωτέον αργία με κλειστά σχολεία παραμονές της 28ης Οκτωβρίου και τριήμερο προκύπτει μόνο για τους μαθητές της Κηφισιάς που εφεξής έχουν ως πολιούχο τους τον Άγιο Δημήτριο άρα δεν θα πάνε σχολείο την Δευτέρα 26 του μήνα όπως και οι Θεσσαλονικείς.