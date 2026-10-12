Σχολεία: Πότε γίνεται η γιορτή της 28ης Οκτωβρίου και ποιοι μαθητές κερδίζουν εξαήμερο, οι ημερομηνίες «κλειδιά» της εθνικής επετείου.

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την 28η Οκτωβρίου, με τους μαθητές να ετοιμάζονται για την πρώτη μεγάλη σχολική ανάπαυλα του φθινοπώρου. Η φετινή ημερολογιακή συγκυρία φέρνει αλλαγές στο πρόγραμμα των σχολείων, καθώς η εθνική επέτειος πέφτει Τετάρτη, ενώ στη Θεσσαλονίκη ο εορτασμός του πολιούχου Αγίου Δημητρίου δημιουργεί ένα ιδιαίτερο σκηνικό με ένα εξαήμερο(!!) μακριά από τα θρανία αλλά με υποχρεωτική παρουσία ανήμερα της σχολικής γιορτής για την σπουδαία επέτειο.

Το ενδιαφέρον στρέφεται τόσο στην ημέρα της σχολικής γιορτής όσο και στις μαθητικές παρελάσεις, αλλά και στις απουσίες που ενδέχεται να καταγραφούν για όσους μαθητές επιλέξουν να μην προσέλθουν στις εκδηλώσεις. Γιατί, παρά το γεγονός ότι εκείνη την ημέρα δεν θα γίνουν κανονικά μαθήματα, η σχολική γιορτή δεν είναι ημέρα αργίας και η παρουσία των μαθητών είναι υποχρεωτική. Οι σχολικές γιορτές είναι αφιερωμένες στο Έπος του 1940, στην άρνηση της Ελλάδας να αποδεχθεί το ιταλικό τελεσίγραφο και στον αγώνα που ακολούθησε κατά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Μέσα από ιστορικά αφιερώματα, κείμενα, τραγούδια και παρουσιάσεις, οι μαθητές καλούνται να γνωρίσουν τα γεγονότα της εποχής και να τιμήσουν όσους αγωνίστηκαν για την ελευθερία. Παράλληλα, η επέτειος αποτελεί αφορμή για να αναδειχθούν οι αξίες της δημοκρατίας, της ειρήνης και της αντίστασης απέναντι στον αυταρχισμό.

Πότε γίνεται η σχολική γιορτή – Τι ώρα φεύγουν οι μαθητές

Η σχολική γιορτή για την επέτειο του «Όχι» θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 27 Οκτωβρίου, μία ημέρα πριν από την εθνική επέτειο. Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια θα λειτουργήσουν με ειδικό πρόγραμμα, καθώς οι μαθητές θα προσέλθουν κανονικά στις σχολικές μονάδες και θα συμμετάσχουν στις προγραμματισμένες εκδηλώσεις. Μετά την ολοκλήρωση της γιορτής, οι μαθητές θα αποχωρήσουν, σύμφωνα με το πρόγραμμα που θα ανακοινώσει κάθε σχολείο. Στα Νηπιαγωγεία και τα Δημοτικά δεν θα λειτουργήσει το ολοήμερο πρόγραμμα μετά το τέλος των εκδηλώσεων. Στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, παράλληλα με τις επετειακές εκδηλώσεις, προβλέπεται η απονομή αριστείων, βραβείων και επαίνων σε μαθητές για τις επιδόσεις και την προσπάθειά τους κατά το προηγούμενο σχολικό έτος.

28η Οκτωβρίου: Η απουσία από τη γιορτή χρεώνεται κανονικά και δεν δικαιολογείται

Η παρουσία στη σχολική γιορτή είναι υποχρεωτική και θα τηρηθεί παρουσιολόγιο. Η απουσία από τις εορταστικές και επετειακές εκδηλώσεις θεωρείται αδικαιολόγητη για τις διδακτικές ώρες που προβλέπει το ωρολόγιο πρόγραμμα της συγκεκριμένης ημέρας. Το ζήτημα αφορά ιδιαίτερα τους μαθητές Γυμνασίων και Λυκείων, για τους οποίους η καταμέτρηση των απουσιών αποτελεί κρίσιμο ζήτημα για τη φοίτηση. Με άλλα λόγια, όσοι σχεδιάζουν να αντιμετωπίσουν την ημέρα της γιορτής ως μια επιπλέον ημέρα ξεκούρασης θα πρέπει να γνωρίζουν ότι η απουσία τους θα καταγραφεί κανονικά και δεν τίθεται ζήτημα δικαιολόγησης.

Πότε θα γίνουν οι μαθητικές παρελάσεις – Η εξαίρεση της Θεσσαλονίκης

Η Τετάρτη 28 Οκτωβρίου είναι η ημέρα της εθνικής επετείου και τα σχολεία σε όλη την επικράτεια θα παραμείνουν κλειστά και δεν θα διεξαχθούν μαθήματα καθώς παραδοσιακά θα πραγματοποιηθούν μαθητικές παρελάσεις.

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Η Θεσσαλονίκη, ωστόσο, ακολουθεί διαφορετικό προγραμματισμό. Η μαθητική παρέλαση πραγματοποιείται παραδοσιακά την Τρίτη 27 Οκτωβρίου, καθώς ανήμερα της εθνικής επετείου διεξάγεται η μεγάλη στρατιωτική παρέλαση. Στο πρόγραμμα της πόλης προστίθεται και η γιορτή του πολιούχου Αγίου Δημητρίου στις 26 Οκτωβρίου. Ο συνδυασμός των εκδηλώσεων δημιουργεί διαφορετικές συνθήκες για τους μαθητές της περιοχής σε σχέση με την υπόλοιπη Ελλάδα καθώς οι μαθητές της συμπρωτεύουσας κερδίζουν έξι μέρες άνευ μαθημάτων. Ειδικότερα, η Θεσσαλονίκη έχει την τιμητική την 28η Οκτωβρίου καθώς συνδυαστικά με την στρατιωτική παρέλαση και την γιορτή του πολιούχου Αγίου Δημητρίου διαμορφώνεται φέτος ένα εξαήμερο χωρίς σχολική ρουτίνα για τους μαθητές των σχολείων του δήμου.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό οι μαθητές θα προσέλθουν την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου για τη σχολική γιορτή. Το Σαββατοκύριακο ακολουθεί χωρίς μαθήματα, ενώ τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου τα σχολεία του Δήμου Θεσσαλονίκης θα παραμείνουν κλειστά λόγω του Αγίου Δημητρίου. Την Τρίτη 27 Οκτωβρίου θα πραγματοποιηθεί η μαθητική παρέλαση και την Τετάρτη 28 Οκτωβρίου η στρατιωτική παρέλαση για την εθνική επέτειο. Με αυτά τα δεδομένα θα επιστρέψουν στα θρανία την Πέμπτη 29 του μήνα.