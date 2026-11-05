Κεντρικό σύνθημα του συλλαλητηρίου είναι «από την Ελλάδα μέχρι την Γαλλία παλεύουμε για δημόσια και δωρεάν Παιδεία» - Τα αιτήματα μαθητών, φοιτητών και καθηγητών.

Πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο στις 11 στα Προπύλαια διοργανώνουν μαθητές, φοιτητές και εκπαιδευτικοί με φόντο τα τεράστια προβλήματα που αντιμετωπίζει ο χώρος της Παιδείας σε όλες τις βαθμίδες. Ο κόσμος της εκπαίδευσης ενώνει τις δυνάμεις του και απευθύνει κάλεσμα μαζικής συμμετοχής στις κινητοποιήσεις στο κέντρο της Αθήνας διεκδικώντας στα σχολεία και τα πανεπιστήμια καθώς και ουσιαστική ενίσχυση της δημόσιας Παιδείας. Αξίζει να σημειωθεί ότι συλλαλητήριο στηρίζει και Ομοσπονδία Γονέων και Κηδεμόνων Αττικής προσυπογράφοντας το κοινό αίτημα για Παιδεία δημόσια, δωρεάν, ποιοτική και ισότιμη για όλους.

«Γιατί το μέλλον δεν μπορεί να χτίζεται πάνω στις στερήσεις των παιδιών και στις θυσίες των οικογενειών τους. Γιατί η μόρφωση είναι δικαίωμα. Και τα δικαιώματα χρειάζονται διαρκή υπεράσπιση» τονίζει γονέας.

Συλλαλητήριο στα Προπύλαια: Η Παιδεία είναι δικαίωμα όλων και όχι προνόμιο των λίγων

Η φωνή της νεολαίας βγαίνει ξανά στους δρόμους για να διεκδικήσει καλύτερες συνθήκες εκπαίδευσης και ζωής. Μαθητές και φοιτητές εκφράζουν την ανάγκη μιας γενιάς να ακουστεί, να συμμετέχει στις αποφάσεις που την αφορούν και να μην αρκείται σε ευχολόγια. Η νέα γενιά ζητά ένα σχολείο ασφαλές, ανθρώπινο και δημιουργικό. Ζητά εκπαιδευτικούς με αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας, σύγχρονα μέσα διδασκαλίας και ουσιαστική στήριξη. Ζητά πανεπιστήμια ανοιχτά στη γνώση και στην έρευνα. Ζητά μια κοινωνία που δεν θα μετρά την αξία ενός ανθρώπου με βάση την οικονομική του δυνατότητα.

Μαθητής που θα συμμετάσχει στο συλλαλητήριο δηλώνει στο Dnews «Δεν συμβιβαζόμαστε με μια Παιδεία που περιορίζει τα όνειρα, εξαντλεί τις αντοχές και μετατρέπει τη μόρφωση σε προνόμιο για όσους έχουν την οικονομική δυνατότητα.Δεν αποδεχόμαστε ως φυσιολογικό ένα σχολείο με ελλείψεις σε εκπαιδευτικούς, με συγχωνεύσεις τμημάτων, με ακατάλληλες σχολικές υποδομές, με ελλείψεις σε σύγχρονο εξοπλισμό και με οικογένειες που αναγκάζονται να βάζουν βαθιά το χέρι στην τσέπη για να εξασφαλίσουν στα παιδιά τους όσα θα έπρεπε να παρέχονται δωρεάν.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Δεν μπορεί η μόρφωση να εξαρτάται από το πορτοφόλι των γονιών. Δεν μπορεί η πρόσβαση στη γνώση να γίνεται ένας καθημερινός αγώνας οικονομικής επιβίωσης. Δεν μπορεί το σχολείο να λειτουργεί αποκλειστικά ως ένας διαρκής εξεταστικός μηχανισμός, γεμάτος άγχος, ανταγωνισμό και πίεση, αντί να αποτελεί χώρο δημιουργίας, ελευθερίας σκέψης, κοινωνικοποίησης και ουσιαστικής καλλιέργειας. Κάθε παιδί, ανεξάρτητα από την οικονομική κατάσταση της οικογένειάς του, πρέπει να έχει τη δυνατότητα να μορφωθεί, να αναπτύξει τις ικανότητές του, να ανακαλύψει τα ενδιαφέροντά του και να κυνηγήσει τα όνειρά του.»

«Θέλουμε σχολεία που να μορφώνουν - Εκπαίδευση που να ανοίγει δρόμους και όχι να υψώνει τείχη»

Στο μήνυμά της η Συντονιστική Επιτροπή Μαθητών Αθήνας τονίζει «Δεν ανεχόμαστε να μας λένε ότι δεν έχουν λεφτά για την Παιδεία ενώ δίνουν δις. ευρώ σε πολέμους, σε εξοπλισμούς για τα σφαγεία του ΝΑΤΟ, δε συμβιβαζόμαστε να μην βγάζουν οι οικογένειές μας τον μήνα, να μην μπορούμε να πάμε ούτε μέχρι το κυλικείο από την ακρίβεια ενώ επιχειρηματίες, σουπερμαρκετάδες, εφοπλιστές, βιομήχανοι πολλαπλασιάζουν τα κέρδη τους, δεν αντέχουμε άλλο το σχολείο εξοντωτικό, εξεταστικό κέντρο που σχεδιάζουν να το κάνουν ακόμη χειρότερο με το Εθνικό Απολυτήριο και τις Τριπλές Πανελλαδικές. Σε Ελλάδα και Γαλλία παντού ξεσηκωμός ίδια τα προβλήματα ίδιος ο εχθρός.»

Σταση εργασίας της ΟΛΜΕ και συμμετοχή στο συλλαλητήριο: «Εκπαιδευτικοί, μαθητές και φοιτητές, δυναμώνουμε τον κοινό μας αγώνα!»

Παρόντες στο συλλαλητήριο και οι καθηγητές με την ΟΛΜΕ να έχει προκηρύξει στάση εργασίας από τις 10:00 έως τις 14:00. «Στεκόμαστε στο πλευρό των μαθητών μας και των φοιτητών που διεκδικούν το δικαίωμα στη δημόσια και δωρεάν παιδεία, στις σπουδές και στη ζωή που τους αξίζουν. Ενώνουμε τη φωνή μας απέναντι στην πολιτική που αφήνει σχολεία χωρίς την αναγκαία χρηματοδότηση, προσωπικό και υποδομές, που φορτώνει όλο και μεγαλύτερα βάρη στις οικογένειες και υψώνει νέους φραγμούς στη μόρφωση. Δεν συμβιβαζόμαστε με τις ελλείψεις, τα ακατάλληλα κτήρια, τις πολυπληθείς τάξεις και την υποβάθμιση των μορφωτικών δικαιωμάτων των μαθητών μας.»

«Την ώρα που οι ανάγκες της εκπαίδευσης αντιμετωπίζονται ως κόστος, δισεκατομμύρια κατευθύνονται στην πολεμική προετοιμασία. Διεκδικούμε να δοθούν χρήματα για τη μόρφωση, την υγεία και τη ζωή του λαού, για έρευνα που υπηρετεί τις κοινωνικές ανάγκες. Ενώνουμε τον αγώνα μας με τους εργαζόμενους και τη νεολαία της Γαλλίας που την ίδια μέρα προχωρούν σε απεργία και κινητοποιήσεις. Κηρύσσουμε διευκολυντική στάση εργασίας την Πέμπτη 5 Νοέμβρη, από τις 10:00 έως τις 14:00, για τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών στα συλλαλητήρια» ανακοίνωσε η ΟΛΜΕ.

Τα αιτήματα των φοιτητών - «Δώστε λεφτά για την Παιδεία»

Aπό πλευράς τους οι φοιτητές διεκδικούν ουσιαστική αναβάθμιση των σπουδών. Μιλώντας στο Dnews εκπρόσωπος των φοιτητών δήλωσε ότι «Αρνούμαστε την ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων και την αναθεώρηση του άρθρου 16 του Συντάγματος. Ζητάμε αύξηση της ετήσιας κρατικής χρηματοδότησης και έκτακτο κονδύλι σε όλα τα Πανεπιστήμια για να καλυφθούν τα λειτουργικά έξοδα, η θέρμανση, να ενισχυθεί η φοιτητική μέριμνα. Διεκδικούμε σύγχρονες και ασφαλείς υποδομές. Πτυχία με αξία, μοναδική προϋπόθεση για μόνιμη και σταθερή δουλειά με δικαιώματα. Σύγχρονα προγράμματα σπουδών που ενσωματώνουν τις εξελίξεις στην επιστήμη και την τεχνολογία. Λέμε ένα μεγάλο ηχηρό «όχι» στις διαγραφές φοιτητών. Απαιτούμε κατάργηση του νομοθετικού πλαισίου έντασης της καταστολής στα ΑΕΙ. Παλεύουμε για να μπει πλαφόν στα ενοίκια αλλά και για να αυξηθεί το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα και να διευρυνθούν οι δικαιούχοι με κατάργηση των ακαδημαϊκών κριτηρίων και αύξηση των οικονομικών ορίων.»

Κλειστός ο Εθνικός Κήπος λόγω του συλλαλητήριου

Σύμφωνα με την ενημέρωση για τα μέτρα ασφαλείας, ο Εθνικός Κήπος θα παραμείνει κλειστός από το πρωί της Πέμπτης έως και το τέλος των προγραμματισμένων συγκεντρώσεων, ύστερα από εντολή της Ελληνικής Αστυνομίας.